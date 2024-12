Dune – Parte Due in streaming su NOW e in tv su SKY

Sky Cinema inaugura il 2025 con una prima TV eccezionale: Dune – Parte Due, in onda mercoledì 1° gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Il pluripremiato regista Denis Villeneuve torna dietro la macchina da presa per il secondo capitolo della saga ispirata al celebre romanzo Dune di Frank Herbert. Il film, prodotto da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures e candidato come miglior film drammatico e per la migliore colonna sonora originale ai Golden Globe Awards 2025, è l’attesissimo seguito dell’acclamato “Dune”, vincitore nel 2021 di sei Premi Oscar.

Powered by

Insieme agli amati protagonisti del primo capitolo – Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin e Dave Bautista – troviamo un cast ancora più ricco con numerose nuove star internazionali, tra queste: il candidato all’Oscar Austin Butler, la candidata all’Oscar Florence Pugh, il Premio Oscar Christopher Walken, Léa Seydoux, Souheila Yacoub e con Stellan Skarsgård, la candidata all’Oscar Charlotte Rampling e il vincitore dell’Oscar Javier Bardem. Dune – Parte Due continua la storia del film precedente, ma alza la posta in gioco offrendo al pubblico un’esperienza completamente nuova, aumentando l’esperienza visiva con immagini ancora più sorprendenti e grandi sequenze d’azione, insieme a personaggi nuovi e avventure più intricate.

La trama di Dune – Parte Due

Paul Atreides e sua madre Jessica si trovano tra i Fremen insieme al leader di un loro clan, Stilgar, e alla guerriera Chani. Dovranno però imparare a farsi accettare dall’intero popolo Fremen e soprattutto Paul, che Stilgar crede essere l’atteso Messia di Dune promesso dalle Bene Gesserit, dovrà concretizzare la propria profezia, per guadagnare uno sterminato e micidiale esercito e con esso avere la possibilità di vendicare suo padre, il Duca Leto. Ma la profezia che vede Paul non è solo un sogno di vittoria bensì un massacro di inaudite proporzioni, una guerra santa che incendierà l’intera galassia. Il barone Harkonnen intanto continua a tramare per prendere il controllo dell’impero e, di fronte ai fallimenti di Rabban contro i Fremen, decide di affidarsi a un altro più letale rampollo: Feyd-Rautha, che le Bene Gesserit ritengono possa dare alla luce la loro attesa bambina suprema.