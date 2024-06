Il sacrificio del cervo sacro: trama, cast, significato e spiegazione del finale del film

Indicato come il maggior esponente della cinematografia greca, Yorgos Lanthimos ha negli anni realizzato opere estremamente acclamate come Dogtooth e Alps. Con The Lobster, invece, ha non solo esordito con un’opera in lingua inglese, ma ha anche raggiunto una grandissima popolarità internazionale. I suoi racconti, fortemente influenzati dalla tragedia greca e da elementi distopici già intrinseci nell’odierna società, rendono i suoi film quanto mai conturbanti e affascinanti. Prima di dirigere La favorita, con cui si è consacrato, ha realizzato il controverso Il sacrificio del cervo sacro (qui la recensione), film del 2017 a metà tra dramma e horror psicologico, nonché sua seconda opera in lingua inglese.

La storia, scritta da Lanthimos insieme a Efthymis Filippou, si basa sulla tragedia greca di Euripide Ifigenia in Aulide. Questa narra di Agamennone, condottiero dell’armata greca contro la città di Troia, che, prima di partire per la guerra, uccise involontariamente un cervo sacro alla dea Artemide. Per riparare al torto, egli è così costretto a sacrificare la sua figlia maggiore Ifigenia, invocando il perdono della dea.

Adattando le tematiche e i rapporti raccontati in tale opera, Lanthimos costruisce un film particolarmente crudo, impegnato nel raccontare l’essere umano, i suoi peccati e i suoi tentativi di redenzione. Presentato in concorso al Festival di Cannes, Il sacrificio del cervo sacro è poi stato premiato per la miglior sceneggiatura.

Accolto in modo contrastante dalla critica, questo ha comunque ribadito la grande capacità del regista greco di confezionare racconti che, in un modo o nell’altro, non lasceranno indifferenti gli spettatori, tanto a livello tematico che visivo. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

Il sacrificio del cervo sacro: la trama del film

Il film racconta di Steven Murphy, un formidabile chirurgo che nasconde però un terribile segreto. A causa dei suoi problemi con l’abuso di alcol, Steven ha infatti provocato involontariamente la morte di un uomo sul tavolo operatorio. Colpito dal senso di colpa, egli decide di sostenere il figlio della vittima, Martin Lang, con il quale si incontra assiduamente presso un’anonima tavola calda. Un giorno, Steven decide di invitare Martin a cena, presentando il giovane alla moglie Anna e ai figli Kim e Bob.

Mentre Kim si invaghisce del ragazzo, Bob inizia ad accusare dei malori e non riesce più a muovere i suoi arti inferiori. Martin avverte Steven di aver scoperto la verità sulla morte di suo padre e di aver provocato la paralisi di suo figlio, per vendicarsi di quanto accaduto. Il ragazzo vuole costringere Steven a scegliere un membro della sua famiglia come sacrificio riparatore. Martin, infatti, ha lanciato una sorta di maledizione che condurrà inevitabilmente la famiglia Murphy alla morte, se il dottore si rifiuterà di esaudire la sua raccapricciante richiesta.

Il sacrificio del cervo sacro: il cast del film

Dopo il successo di The Lobster, il regista greco ha nuovamente voluto l’attore Colin Farrell per il ruolo del protagonista Steven Murphy, il medico chirurgo. Farrell era tuttavia inizialmente titubante sull’accettare o meno il ruolo, avendo avvertito un forte senso di nausea in seguito alla lettura della sceneggiatura.

A disturbarlo, in particolare, erano diverse scene dalla profonda carica emotiva. Accanto a lui, nei panni di sua moglie Anna Murphy si ritrova invece l’attrice premio Oscar Nicole Kidman, la quale ha raccontato di aver da subito espresso interesse a lavorare con Lanthimos, ottenendo il ruolo. Sia lei che Farrell iniziarono le riprese di questo film dopo aver recitato in L’inganno di Sofia Coppola.

Nei panni della loro figlia maggiore, Kim Murphy, vi è la giovane e promettente attrice Raffey Cassidy, distintasi in particolare grazie al suo ruolo da protagonista nel film Vox Lux. Bob Murphy, il figlio minore, è invece interpretato da Sunny Sulijc, attore di origini russe già visto anche nei film Il mistero della casa del tempo e Mid90s.

Grande scoperta del film è l’attore Barry Keoghan, presente nel ruolo del giovane Martin Lang. Grazie a questo film egli è diventato particolarmente popolare, ottenendo ruoli da protagonista in Dunkirk e American Animals. Nel film, infine, è presente anche l’attrice Alicia Silvestone, nei panni della signora Lang, la madre di Martin.

Il sacrificio del cervo sacro: spiegazione del finale del film, il destino trova un modo

Per certi versi, Il sacrificio del cervo sacro è la narrazione più diretta ed esplicitamente dichiarata di Yorgos Lanthimos, portata al suo finale più diretto ed esplicitamente chiaro. Martin (Barry Keoghan) dice al dottor Steven Murphy (Colin Farrell) che, dopo che Steven ha sbagliato l’operazione del padre di Martin causandone la morte, la famiglia di Steven (Nicole Kidman, Raffey Cassidy, Sunny Suljic) morirà a causa di una misteriosa malattia dai sintomi misteriosi, a meno che Steven stesso non ne scelga uno da uccidere.

La famiglia inizia ad accusare tutti questi sintomi (paralisi, mancanza di appetito, occhi che sanguinano), indipendentemente da ciò che Steven fa. Così, Steven gira in cerchio con un cappello sugli occhi e spara a caso uccidendo il figlio Bob (Suljic). Nella scena finale, vediamo la famiglia Murphy senza Bob in una tavola calda. Martin entra, li guarda senza il loro piccolo. E, soddisfatto, lascia la tavola calda e li abbandona.

Ha perfettamente senso, no? Ah…

Sì, dal punto di vista della narrazione, la sceneggiatura di Lanthimos e del co-sceneggiatore Efthymis Filippou fa sì che i personaggi dicano esattamente cosa accadrà e poi proceda a lasciarlo accadere. E fortunatamente, il film non è interessato a capire come Martin possa misticamente costringere questa povera famiglia a subire questi orrori: mentre il film aumenta il ritmo mentre Steven cerca di fermare le azioni di Martin, ricorrendo anche al rapimento e alla tortura, non c’è mai una trama per scoprire il “come” delle sue azioni. Nessuna grande cospirazione, nessun esame del passato di Martin, nessuna rivelazione di superpoteri mitologici.

Il momento più vicino a questo tipo di lavoro investigativo viene dalla moglie di Steven, Anna (Kidman), che scopre attraverso il partner di Steven, Matthew (Bill Camp), che Steven era probabilmente ubriaco durante l’intervento chirurgico del padre di Martin, rivelando non la fonte dei “poteri” di Martin, ma un ulteriore “motivo” per cui Steven merita di essere punito.

Tuttavia, c’è ancora molto da discutere sul finale di Sacred Deer, al di fuori dell’irrilevante “come” la presa di Martin sulla famiglia Murphy. Vale a dire, “perché?”. Una domanda che tutti i membri della famiglia Murphy sembrano interessati a porsi e ad accettare, dall’esame da parte di Anna dei peccati passati di Steven alla completa disponibilità dei bambini a prendere per buono ciò che sta accadendo. La persona che impiega più tempo a porsi la domanda e ad accettare la risposta? Steven. E questo potrebbe spiegare il suo destino.

Il sacrificio del cervo sacro ha radici mitologiche

“Destino” non è una parola scelta con leggerezza. Il sacrificio del cervo sacro si occupa direttamente del destino, della punizione cosmica dell’arroganza umana, del nostro cosiddetto libero arbitrio che si sgretola sotto la crudele banalità dell’universo. Esplorando questi temi, il film ricorda un aggiornamento moderno di una tragedia greca. E non si sa mai, il Cervo Sacro è ispirato a un’antica tragedia greca: “Ifigenia in Aulis” di Euripide (richiamata direttamente da Lanthimos e Filippou, nel rivelare che la Kim di Cassidy ha scritto un saggio su Ifigenia per la sua classe di liceo).

Nell’opera, che fa parte di una trilogia scritta da Euripide nei suoi ultimi anni di vita, Agamennone riflette sull’opportunità di sacrificare sua figlia Ifigenia alla dea Artemide, che sta fermando di proposito i venti giusti per permettere alla flotta di Agamennone di completare con successo l’invasione di Troia. Purtroppo, il peccato fatale di Agamennone è la vanità: dopo la prima ondata di battaglie contro Troia, si vantava di essere un combattente abile come Artemide stessa.

Come si può immaginare, Artemide non gradì molto la cosa e chiese il sacrificio di sangue per riportare Agamennone sulla terra. Dopo un furioso dibattito tra la sua famiglia e i suoi colleghi generali, Agamennone decide di sottoporsi al sacrificio, ritenendo che i greci inferociti e desiderosi di vittoria avrebbero ucciso tutta la sua famiglia se non l’avesse fatto.

Il sacrificio del cervo sacro migliora la sua fonte

In alcuni manoscritti e traduzioni dell’opera, anche se è discutibile che faccia parte dei testi originali di Euripide, Agamennone decide sorprendentemente di mettere in atto un ultimo trucco su questo piano, sostituendo la figlia Ifigenia con una cerva sacra. L’applicazione di questa storia antica all’opera di Lanthimos sembra una traduzione 1:1, tanto per cominciare. Steven è Agamennone.

Il suo peccato di arroganza si traduce nel bere sconsiderato e nelle ostentazioni di ricchezza di Steven. Martin è sia Artemide, che desidera il sacrificio che ristabilisce l’equilibrio, sia la minaccia dei Greci di uccidere la famiglia di Steven se non lo farà. Ma Lanthimos e Filippou non sono interessati solo ad adattare questo mito greco. Anzi, sono interessati a correggerlo. Nei momenti finali di Sacred Deer non c’è alcuno scambio per un cervo sacro. Nessun trucco, nessuna scappatoia.

Dopo aver trascorso quasi due ore ad agonizzare su come contrastare la mano incrollabile del destino, su come rendere ineguale la forza sempre uguale del castigo universale e ignorare le voci della “ragione” che lo circondano (ad esempio, la figlia che si innamora di Martin e implora di essere sacrificata e la moglie che aiuta Martin a fuggire), Steven si arrende al destino più puro che possa trovare. In particolare, indossa un dannato cappello e gira in un dannato cerchio per decidere chi uccidere. Questo è quanto di più casuale, privo di significato e di ammettere la propria sottomissione a controllori al di fuori del nostro controllo. Artemis vince.

In diversi momenti del film, la famiglia di Steven cerca di riaffermare Steven come uomo al comando, piuttosto che Martin, per cercare di passare a un altro metodo per sfuggire al destino. Anna fa notare “logicamente” che uccidere uno dei figli è una scelta migliore perché possono averne un altro.

Bob si taglia i capelli, placando i brontolii di Steven che all’inizio del film sosteneva che i suoi capelli sono troppo lunghi. Anche di fronte a un Dio che non ammicca, noi esseri umani cerchiamo qualsiasi fonte di sollievo terrestre che ci dica che è giusto sbattere le palpebre. Dalla prima all’ultima inquadratura, Il sacrificio del cervo sacro di Lanthimos è qui per ricordarci che l’universo verrà a riscuotere, e i suoi occhi sono sempre spalancati.

Il sacrificio del cervo sacro: dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire del film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Il sacrificio del cervo sacro in streaming<è disponibile sulle seguenti piattaforme:

Fonte: IMDb