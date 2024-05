La preda perfetta: trama, cast, curiosità del film con Liam Neeson

Thriller del 2014 diretto da Scott Frank (ora noto per la miniserie Netflix La regina degli scacchi), il film La preda perfetta (qui la recensione), il cui titolo originale è A Walk Among the Tombstones, è incentrato su un caso di omicidio sul quale si trova ad investigare un ex poliziotto caduto in rovina. La storia, particolarmente cupa e non priva di violenza, è basata sul romanzo Un’altra notte a Brooklyn, pubblicato nel 1992 dallo scrittore Lawrence Block, noto per i suoi racconti crime e gialli, molti dei quali hanno per protagonista proprio l’investigatore Matthew Scudder.

Questi era già stato portato al cinema nel 1986 con l’adattamento di un precedente romanzo di Block, intitolato 8 milioni di modi per morire, dove ad interpretare Scudder è il premio Oscar Jeff Bridges. Nella nuova versione del personaggio al cinema, invece, questi ha il volto di Liam Neeson. A lungo si era tentato di dar vita ad un adattamento di un altro romanzo della serie di Block, ma l’avverarsi di questo continuava ad essere rimandato finché l’interessamento di Neeson non segnò il punto di svolta. A quel punto poté iniziare la produzione e le riprese del film, svoltesi a New York, e in particolare a Manhattan, nel Queens e a Brooklyn.

Arrivato in sala il film si affermò come un buon successo di pubblico, incassando circa 62 milioni di dollari a livello globale a fronte di un budget di 28. L’accoglienza della critica non fu particolarmente entusiasta, ma l’interpretazione dell’attore protagonista viene indicata come una delle sue migliori degli ultimi anni. Prima di addentrarsi nella visione di La preda perfetta, può essere utile conoscere qualche ulteriore curiosità relativa al cast del film. Proseguendo nella lettura sarà possibile scoprire ciò, come anche le piattaforme dove il film è disponibile per una visione in streaming.

La preda perfetta: la trama del film

Protagonista del film è Matthew Scudder, ex agente del dipartimento di polizia di New York con gravi problemi di dipendenza dall’alcol. Ritrovatosi privato del distintivo a causa di un incidente, questi lavora ora come investigatore privato senza licenza, svolgendo il proprio ruolo al di là della legge. La sua situazione priva di sbocchi sembra prendere una piena imprevista nel momento in cui riceve la visita di un inaspettato cliente. Si tratta di Kenny Kristo, noto narcotrafficante della zona, il quale affida a Scudder una delicata missione. Questi vuole a tutti i costi sapere chi ha rapito e brutalmente ucciso sua moglie, nonostante abbia pagato quanto stabilito per il riscatto.

Kristo, essendo un criminale, si affida a Scudder proprio per il suo non operare in nome della legge. Solo lui può risolvere il mistero svelando l’identità degli assassini. L’investigatore è tuttavia inizialmente riluttante, consapevole dei traffici illeciti a cui Kristo partecipa. Bisognoso di soldi, finisce però per accettare. Nel corso della sua indagine, però, capisce di essere sulle tracce di qualcosa di più grande e complesso del previsto. Una setta di efferati serial killer sembra nascondersi dietro il crimine, il quale potrebbe non rimanere un caso isolato. Scoprire l’identità degli assassini e fermarli in tempo può dunque essere l’unico modo per Scudder di riacquistare la propria reputazione.

La preda perfetta: il cast del film

Come anticipato, a ricoprire il ruolo del controverso investigatore Matthew Scudder vi è il noto attore Liam Neeson. Fu l’interessamento dell’attore al progetto a consentire di completarne lo sviluppo e la produzione. Neeson era infatti affascinato dal personaggio, ricco di lati chiari e scuri. Lo stesso Block, autore di Scudder, si dichiarò particolarmente entusiasta della volontà di Neeson di interpretare il ruolo. Egli dichiarò infatti che da molto tempo pensava all’attore come la persona giusta per dar vita al personaggio sul grande schermo. Quella di Neeson è stata una performance poi particolarmente lodata, che favorì il buon successo economico del film. Motivo di ciò è anche il grande lavoro che l’attore svolse sul personaggio, documentandosi anche sull’attività di investigatore e sulla malavita newyorkese.

Accanto a lui, nel ruolo di Kenny Kristo si ritrova l’attore Dan Stevens, divenuto celebre per le serie Downton Abbey e Legion, come anche per aver interpretato la Bestia nel recente live-action La Bella e la Bestia. Per il ruolo del narcotrafficante, l’attore arrivò a perdere circa 13 chili, assumendo l’aspetto consumato tipico del personaggio. Nel ruolo del fratello Peter Kristo, invece, vi è l’attore Boyd Holbrook, celebre per la serie Narcos e per aver interpretato uno dei villain di Logan – The Wolverine. L’attore ottenne il ruolo in La preda perfetta affermandosi in seguito ad un lungo provino. Nel film è poi presente anche il noto David Harbour, popolare per la serie Stranger Things, e qui impegnato nel ruolo del rapitore Ray. Danielle Rose Russell, vista in Wonder, interpreta qui la piccola Lucia, che si ritrova a sua volta in mano ai rapitori del film.

Le differenze con il libro

Nel libro, i fratelli si chiamavano Kenan e Peter Khoury ed erano di origine libanese. Nel film i nomi sono stati cambiati per adattarsi ai personaggi più americani, in Kenny e Peter Kristo.

La scena di apertura (pre-credits) avrebbe dovuto svolgersi il 2 maggio 1991, supponendo che il giornale che Matt (Neeson) prende dal bar sia l’edizione attuale. Nel titolo si legge che Nolan Ryan ha lanciato il suo settimo no-hitter. Quell’evento è avvenuto il 1° maggio 1991.

Il personaggio di TJ, pur esistendo ed essendo importante nei romanzi, viene introdotto nel libro precedente a quello adattato per questo film.

Sebbene sia la seconda volta che un romanzo di Lawrence Block su Matthew Scudder viene trasformato in un film, questo è il primo ambientato a New York. Spesso si ritiene che la città sia essa stessa un personaggio in ogni libro scritto da Block.

Le curiosità sul film

La versione teatrale britannica è stata tagliata dal distributore per ottenere la classificazione “15” (una scena di minaccia sessuale (compreso l’uso aggressivo della parola “fica”)). Questa versione è stata pubblicata anche in DVD/Blu-ray.

La scena incriminata tagliata dal film (per poter essere classificata 15 anziché 18) mostra i due cattivi che tormentano e minacciano sessualmente una donna immobilizzata nel retro di un furgone. La censura britannica ha ritenuto che questa scena indugiasse sulla cattiveria e sui dettagli e che fosse disturbante. Il distributore britannico rimosse la piccola scena e ottenne il rating 15 desiderato.

Ruth Wilson è stata scritturata per il ruolo di Jo Durkin (che nei libri è un personaggio maschile) e ha girato tutte le sue scene come partner di Liam Neeson. Ma il regista Scott Frank ha ritenuto che il personaggio di Neeson dovesse essere solitario e quindi tutte le scene della Wilson sono state tagliate.

Grazie alla popolarità di Liam Neeson nei precedenti successi d’azione, il film era già in attivo prima dell’uscita, grazie alle solide vendite nei mercati cinematografici.

Alcuni errori nel film

Durante un combattimento verso la fine del film, Scudder spara con una pistola per 5 volte con la canna a pochi centimetri dall’orecchio destro, ma non sembra influenzato dal rumore o dall’azione di sparo. Sia il rumore (che probabilmente supera i 140 db) che l’azione di sparo sono abbastanza vicini da causare danni permanenti.

Il cimitero di Green-Wood è chiuso a chiave ed è pattugliato dalla sicurezza durante la notte; non potevano entrare in macchina alle 22:30 per un confronto con i rapitori.

All’inizio del film Scudder spara con una pistola modello M1911 contro il rapinatore in fuga. Non esiste un’arma simile nell’elenco delle armi autorizzate per un agente regolare (con il distintivo e non sotto copertura) della polizia di New York.

Pochi minuti prima della fine, TJ parla con Scudder dal suo cellulare. Dice a Scudder che la casa di Brooklyn dove vivono i cattivi è vicino all’incrocio tra Church Avenue e la 53esima strada, e Scudder risponde: “È a Boro Park”. Sbagliato. Un tratto della 53a strada passa effettivamente per Boro Park, ma la 53a strada non interseca Church Avenue. Church Avenue in realtà interseca la 53a strada est nella zona di East Flatbush, a diversi chilometri da Boro Park.

La preda perfetta: il trailer e dove vedere il film in streaming e in TV

Per gli appassionati, o per chi volesse vederlo per la prima volta, è possibile fruire di La preda perfetta grazie alla sua presenza su una delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nel catalogo di Chili Cinema. Per vederlo, basterà aprire gratuitamente un account, selezionando e noleggiando poi il film. Vi è inoltre la possibilità di acquistarlo digitalmente ad un prezzo lievemente maggiorato. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. È bene notare che in caso di noleggio si ha soltanto un determinato periodi di tempo entro cui vedere il titolo. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di lunedì 17 marzo alle ore 23:30 sul canale 20 Mediaset.

