10 film da vedere se ti è piaciuta la terza stagione di Bridgerton

Camera con vista (A Room with a View, 1985)

Diretto da James Ivory

In Una camera con vista, tratto dal romanzo di E.M. Forster, Lucy Honeychurch (Helen Bonham Carter) parte per una vacanza italiana con la cugina Charlotte Barlett (Maggie Smith). Mentre si trova in Italia, Lucy incontra George Emerson (Julian Sands), di cui si infatua e con cui si bacia in un campo, con grande disapprovazione di Charlotte. Lucy torna a casa nel Surrey, in Inghilterra, e cerca di dimenticare il suo fascino per George fidanzandosi con il ricco Cecil Vyse (Daniel Day-Lewis). George appare nel Surrey e lei inizia a rendersi conto dei suoi sentimenti per lui.

I fan di Bridgerton saranno davvero entusiasti di questo film. A Room with A View parla di due persone che sono destinate a stare insieme, anche se la società potrebbe pensare il contrario. George e Lucy iniziano come conoscenti e la loro lontananza non fa che accrescere il loro amore e rendere ancora più dolce il loro ricongiungimento.

Questo film è un interessante commento sulla società britannica durante il periodo edoardiano, quando le donne erano ancora soggette a regole rigide su chi potevano sposare. Inoltre, George è uno dei più grandi ruoli di Julian Sands e una giovane Helen Bonham Carter fa un ottimo lavoro nel rappresentare Lucy.

Camera con vista è disponibile sulle seguenti piattaforme: