8 incredibili eventi dai fumetti che devono essere adattati nel MCU

8 Spider-Island

Quando lo Sciacallo e la Regina Ragno presero di mira Manhattan, l’intera popolazione fu infettata dai poteri dei ragni. Molti soccombono e si trasformano in ragni mostruosi, anche se molti volti noti acquisiscono capacità sorprendenti simili a quelle di Peter Parker.

Si tratta di una storia pazzesca, con la quale ci divertiremmo a vedere la versione di Spider-Man del MCU (e forse anche alcuni dei suoi doppelganger multiversali) costretta a confrontarsi.

Oltre a qualche cameo di alto profilo, ci aspettiamo di vedere Spidey costretto a intervenire per proteggere la sua casa da una minaccia che nemmeno i Vendicatori possono contrastare. Tuttavia, gli Eroi più potenti della Terra potrebbero ancora apparire, anche se sotto forma di alcune delle creature-ragno di cui abbiamo parlato sopra. Con alcuni cambiamenti chiave, questo ha tutte le carte in regola per un addio epico per il Wall-Crawler di Tom Holland.