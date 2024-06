Deadpool & Wolverine: 5 segni che questo sarà il film che “salverà” il Marvel Cinematic Universe

All’inizio della settimana, Shawn Levy, regista di Deadpool & Wolverine, ha parlato della pressione che deriva dal dirigere un film che molti credono possa “salvare” il Marvel Cinematic Universe.

Anche se si potrebbe sostenere che non ha bisogno di essere salvato, i Marvel Studios hanno fatto alcuni passi falsi negli ultimi anni e, visto che si parla tanto di “stanchezza da supereroi“, hanno un disperato bisogno di una vittoria. Si dà il caso che Wade Wilson e Logan potrebbero essere il duo che lo farà.

In questo articolo esploreremo perché l’unico film del MCU del 2024 potrebbe davvero essere quello che salverà questo franchise. Dalle prime proiezioni al botteghino ai camei per i fan, fino al suo posto nella più ampia Saga del Multiverso, Deadpool & Wolverine sembra destinato a essere cruciale per il continuo successo dei Marvel Studios.

Il Team-Up che stavamo aspettando

Gran parte del motivo per cui Spider-Man: No Way Home ha battuto i record di incassi è che i fan e gli spettatori erano entusiasti della possibilità di vedere Tom Holland condividere lo schermo con Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Questo team-up è stato sempre e solo vociferato e accennato, quindi il fatto che la campagna di marketing di Deadpool & Wolverine abbia messo questi due personaggi in primo piano non farà altro che aumentare l’entusiasmo. Dopo tutto, anche il fan Marvel più occasionale ha sognato di vedere Jackman e Reynolds condividere lo schermo nei panni di questi iconici personaggi.

Negli ultimi anni i Marvel Studios hanno faticato a soddisfare i fan, con film come The Marvels, Thor: Love and Thunder e Secret Invasion che hanno fatto cilecca. Deadpool & Wolverine, tuttavia, può rimediare alla grande.

Deadpool & Wolverine sta già battendo i record

Sebbene sia fondamentale che Deadpool & Wolverine sia un buon film, i soldi parlano e tutti i segnali indicano che questo trequel ne farà un bel po’.

Il film ha già battuto diversi record di vendita di biglietti, molti dei quali si riferiscono specificamente ai film con classificazione R. Si temeva che la classificazione più vecchia avrebbe danneggiato gli incassi; invece, Il mercante con la bocca e Logan sono sulla buona strada per battere i record stabiliti da Joker, nominato agli Oscar nel 2019.

Mentre scriviamo, si parla di un weekend di apertura nazionale che potrebbe oscillare tra i 200 e i 239 milioni di dollari. Questi sono i numeri pre-COVID e, con un’uscita cinese day-and-date assicurata, scommettiamo su un debutto globale di 500 milioni di dollari. In questo modo si potrebbe sconfiggere la “stanchezza da supereroi”, eh?

Può sistemare il multiverso

I Marvel Studios hanno fatto intuire per la prima volta l’esistenza del Multiverso in Avengers: Endgame con l’introduzione del viaggio nel tempo. Da allora, la situazione non è stata delle migliori, con alcuni ottimi film che ne hanno ripreso le premesse (Loki e Spider-Man: No Way Home) e altri che hanno deluso le aspettative.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia si è rivelato un vero e proprio colpo di fortuna, e le “regole” sono diventate sempre più convincenti. Perché alcune varianti hanno lo stesso aspetto e altre no? Come funzionano le Incursioni? E dove andrà a finire tutto questo?

Se da un lato Deadpool & Wolverine deve mantenere i riflettori puntati sul duo titolare, dall’altro i Marvel Studios hanno l’opportunità di spiegare meglio il Muiltiverso e il suo significato per il futuro del MCU.

Varianti in mostra che i fan VOGLIONO vedere

Siamo tutti fan e abbiamo grandi aspettative su ciò che il Multiverso significa per il MCU. Mentre Avengers 5 e Avengers: Secret Wars saranno probabilmente i luoghi in cui avremo i cammei più importanti, anche Deadpool e Wolverine possono fare la loro parte.

Le versioni multiple di Doctor Strange e di personaggi come Black Bolt e Mister Fantastic sono una cosa; tuttavia, questo film può seguire le orme di Spider-Man: No Way Home riportando gli X-Men e persino i personaggi del franchise dei Fantastici Quattro.

La 20th Century Fox ha fatto molti passi falsi con le sue offerte Marvel, ma questi eroi e cattivi rimangono iconici e amati. C’è un altro motivo per cui la loro presenza qui sarà fondamentale per la saga del Multiverso…

Preparare il terreno per Avengers 5

È passato troppo tempo dall’ultima volta che abbiamo visto i Vendicatori riuniti nel MCU, e qualsiasi cosa i Marvel Studios avessero pianificato per questi film è probabilmente cambiata in modo significativo negli ultimi anni.

Con Kang il Conquistatore messo da parte, una storia multiversale Avengers vs. X-Men sarebbe una premessa perfetta per Avengers 5. Con i loro due mondi che si scontrano, le squadre che si scontrano sono in grado di combattere. Con i due mondi che si scontrano, le squadre che si fanno la guerra prima di un inevitabile team-up è una prospettiva emozionante e Deadpool & Wolverine possono trovarsi nel mezzo.

The Marvels ha gettato le basi per questo e, con un paio di scene post-credits, Deadpool e Wolverine possono fare lo stesso. In questo modo, Avengers 5 passerebbe da film atteso a film che non vediamo l’ora di vedere!