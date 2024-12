Creature Commandos: James Gunn rilascia un filmato BTS di una scena “piccante” con Frank Grillo e Maria Bakalova

Come The Suicide Squad e Peacemaker, anche Creature Commandos è un adattamento di un fumetto vietato ai minori. C’è violenza sanguinosa, parolacce e, nel secondo episodio, una scena di sesso tra il Rick Flag Sr. di Frank Grillo e la Principessa Ilana di Maria Bakalova. Si tratta di una scena abbastanza tranquilla nel grande schema delle cose, ma di un momento che potrebbe avere conseguenze importanti nei futuri episodi della prima serie televisiva del DCU.

Parlando al New York Comic Con di ottobre, Grillo ha detto: “Io e Maria [Bakalova] abbiamo una scena molto piccante e vietata ai minori, che ho visto con mio figlio di 16 anni – piuttosto traumatica”. Gunn è intervenuto dicendo: “Per la cronaca, ‘X-rated’ è un po’ troppo”, al che Grillo ha risposto: “È un hard R. Andiamo, è un hard R, puoi dirlo. Sono 4.000 dei nostri amici più cari. Comunque è stato molto divertente”.

“Ho avuto il miglior video di sempre”, ha aggiunto Gunn. “Ero nello Zoom, loro erano entrambi in cabina e ho fatto un video con loro. Devono sembrare che stiano facendo sesso. Ho un video di Frank e Maria nella cabina, che cercano di convincersi a fare questa scena”. “Gemevano e si baciavano, ma in realtà entrambi si baciavano le mani”. Non essendo nello stesso luogo, i due attori hanno infatti dovuto simulare lo schiocco dei baci con le loro mani.

All’epoca, il creatore di Creature Commandos aveva promesso di pubblicarlo e oggi ha mantenuto la promessa pubblicando sui propri canali social il video. Nella breve clip qui sotto, sentiamo dunque Grillo e la Bakalova recitare la scena di sesso. Non resta ora che scoprire cosa effettivamente vedremo sullo schermo quando arriverà il momento di questa scena “piccante”.

Tutto quello che sappiamo su Creature Commandos

La serie animata Creature Commandos, composta da 7 episodi, sarà trasmessa in streaming su Max e avrà come protagonisti David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein/Mostro di Frankenstein, Indira Varma nel ruolo della Sposa, Maria Bakalova di Guardiani della Galassia Vol. 3 nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic, Zoe Chao nel ruolo della Dott.ssa Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo del Dottor Phosphorus, Sean Gunn nel ruolo di Weasel e Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Senior.

Steve Agee riprenderà il suo ruolo di Peacemaker, John Economos. È prevista anche la partecipazione di Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller. Recentemente James Gunn ha rivelato di considerare La sposa di Indira Varma come il personaggio principale della serie. Ha anche aggiunto che non sta dirigendo alcun episodio, ma ha diretto le sessioni di registrazione di ciascun attore.

