Creature Commandos: svelato il punteggio di Rotten Tomatoes. È record!

L’embargo USA sulle recensioni per Creature Commandos è stato revocato e i critici sembrano avere solo opinioni positive sulla serie che inaugura al 100% il DCU di DC Studios.

La serie TV Max ha ricevuto ampi consensi, ottenendo un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes. Anche se quel punteggio potrebbe cambiare nei prossimi giorni man mano che vengono contati altri verdetti, questo inizio significa che Creature Commandos ha infranto un enorme record DC. Con il 100%, è l’adattamento DC Comics più positivamente recensito di sempre, superando titoli come The Penguin (95%), Il Cavaliere Oscuro (94%), Superman: Il Film (93%), Peacemaker (93%) e The Suicide Squad (90%). Il documentario di DC Studios, Super/Man: The Christopher Reeve Story, ha il 98%.

Sebbene Creature Commandos non sia così famoso come il reboot di Superman che arriverà l’anno prossimo, è esattamente ciò di cui avevano bisogno DC Studios e James Gunn. Non solo questo risultato dovrebbe dissipare parte dello scetticismo che circonda questo reboot, ma suggerisce che il DCU è in buone mani con Gunn e Peter Safran dopo i tanti alti e bassi del DCEU.

Tutto quello che sappiamo su Creature Commandos

La serie animata Creature Commandos, composta da 7 episodi, sarà trasmessa in streaming su Max e avrà come protagonisti David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein/Mostro di Frankenstein, Indira Varma nel ruolo della Sposa, Maria Bakalova di Guardiani della Galassia Vol. 3 nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic, Zoe Chao nel ruolo della Dott.ssa Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo del Dottor Phosphorus, Sean Gunn nel ruolo di Weasel e Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Senior.

Steve Agee riprenderà il suo ruolo di Peacemaker, John Economos. È prevista anche la partecipazione di Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller. Recentemente James Gunn ha rivelato di considerare La sposa di Indira Varma come il personaggio principale della serie. Ha anche aggiunto che non sta dirigendo alcun episodio, ma ha diretto le sessioni di registrazione di ciascun attore.