Avengers: Doomsday, emergono rumor su piani per i “Vendicatori cattivi”

Ieri è arrivata la notizia che Chris Evans ha firmato per recitare in Avengers: Doomsday. Con il Multiverso in gioco e gli eventi di Avengers: Endgame e Deadpool & Wolverine sono ancora freschi nella nostra mente, non possiamo dire con certezza chi l’attore interpreterà. Da tempo, però, si vocifera di un Masters of Evil multiversale nel prossimo film dei Vendicatori e lo scooper @MyTimeToShineH si è espresso su X lasciando intendere che il Dottor Destino di Robert Downey Jr. e il personaggio di Evans potrebbero fare squadra come parte di un “Vendicatori cattivi”.

Potremmo in tal caso vedere Destino arruolare altre varianti malvagie per aiutare la sua causa? Se così fosse, immaginiamo che il Captain HYDRA sia una possibilità molto concreta per Evans. Per aggiungere ulteriore benzina al fuoco, Alex Perez di The Cosmic Circus ha condiviso la copertina di Avengers #6 del 2017, un capitolo chiave nella preparazione di Secret Wars di Jonathan Hickman e Esad Ribic.

Powered by

A quanto pare, questo è stato appuntato su un tavolo da disegno dei Marvel Studios quando ancora si stava lavorando ad Avengers: The Kang Dynasty. In esso si mostrano i Vendicatori originali contrapposti a una nuova squadra, forse un’allusione a ciò che accadrà nel MCU tra un paio d’anni. Sarebbe certamente entusiasmante vedere quei supereroi fino ad oggi conosciuti come buoni tornare come cattivi, anche se si tratta di un progetto particolarmente elaborato che avrà bisogno di un’ottima costruzione narrativa.

Quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

“Essere in grado di creare storie ed esplorare personaggi all’interno dell’universo Marvel ha realizzato un sogno di una vita e abbiamo scoperto un potente legame con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin, Lou e l’intero team Marvel per portare questa epica avventura nella narrazione in luoghi nuovi e sorprendenti sia per i fan che per noi stessi”, hanno affermato i fratelli Russo in una dichiarazione dopo il panel del SDCC.

CORRELATE: