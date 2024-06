Creature Commandos: annunciata la data della premiere e un legame con Superman

Dopo mesi di speculazioni, la Warner Bros. ha finalmente rivelato oggi, durante il panel dell’Annecy International Animation Film Festival, quando la serie animata per adulti di James Gunn, Creature Commandos, debutterà sul servizio di streaming Max. Anche se non abbiamo una data esatta, è stato confermato che la serie arriverà sugli schermi a dicembre. Idealmente, potrebbe arrivare in Italia nel medesimo periodo, anche se al momento non ci sono informazioni a riguardo.

Creature Commandos, come noto, sarà il primo progetto realizzato sotto l’egida del DCU, prima del Superman di Gunn che uscirà l’anno prossimo, e lo studio ha confermato che i personaggi della serie appariranno in forma live-action nel film reboot di Gunn. Resta da vedere quali membri di questa squadra improvvisata di mostri passeranno al grande schermo, ma sappiamo che l’attore di Captain America: The Winter Soldier Frank Grillo apparirà come Rick Flag Sr. nella seconda stagione di Peacemaker, quindi potrebbe essere una scommessa abbastanza sicura.

According to the Annecy panel, some characters from 'CREATURE COMMANDOS' will appear in 'SUPERMAN' (Via @NexusPointNews) pic.twitter.com/gHWUB9DvtA — DC Film News (@DCFilmNews) June 12, 2024

Tutto quello che sappiamo su Creature Commandos

La serie animata Creature Commandos, composta da 7 episodi, sarà trasmessa in streaming su Max e avrà come protagonisti David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein/Mostro di Frankenstein, Indira Varma nel ruolo della Sposa, Maria Bakalova di Guardiani della Galassia Vol. 3 nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic, Zoe Chao nel ruolo della Dott.ssa Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo del Dottor Phosphorus, Sean Gunn nel ruolo di Weasel e Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Senior.

Steve Agee riprenderà il suo ruolo di Peacemaker, John Economos. È prevista anche la partecipazione di Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller. Recentemente James Gunn ha rivelato di considerare La sposa di Indira Varma come il personaggio principale della serie. Ha anche aggiunto che non sta dirigendo alcun episodio, ma ha diretto le sessioni di registrazione di ciascun attore.

