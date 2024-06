Blade: il regista Yann Demange abbandona il film Marvel

Non c’è pace per Blade, l’annunciato film dei Marvel Studios dedicato all’omonimo vampiro. Il progetto è infatti di nuovo alla ricerca di un regista, in quanto quello precedentemente scelto, Yann Demange, ha abbandonato il progetto, come ha confermato The Hollywood Reporter. L’abbandono è descritto come amichevole ed è avvenuto qualche tempo fa. Si tratta dell’ultima di una serie di sfide creative per il progetto, che Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, ha annunciato in pompa magna al San Diego Comic-Con del 2019, quando ha sorpreso la folla facendo uscire la star Mahershala Ali, scelto per interpretare Blade.

Blade si stava preparando a entrare in produzione nell’autunno del 2022, quando il regista Bassam Tariq se ne andò per divergenze creative. A quel punto, secondo le fonti, Ali ha scelto Demange, regista di Lovecraft Country, ma mesi dopo il film è diventato uno dei principali film ritardati dallo sciopero degli sceneggiatori del maggio 2023. A tutt’oggi, non è ancora entrato in produzione. Mahershala Ali è ancora legato al progetto ma lo studio non sembra voler affrettare i tempi. Eric Pearson, una colonna portante della Marvel, sta lavorando all’ultima bozza del progetto, la cui data di uscita è – per ora – prevista per il 7 novembre 2025.

Blade, tutto quello che sappiamo sul film

Del nuovo Blade e si sa ancora molto poco se non che esplorerà la natura del personaggio, un vampiro in grado di camminare alla luce del sole che usa i suoi poteri per dare la caccia ai suoi simili malvagi. Il personaggio era già stato raccontato al cinema con i film Blade, Blade II e Blade: Trinity, dove ad interpretare il personaggio vi era l’attore Wesley Snipes. La scelta di Mahershala Ali per assumere ora tale ruolo sembra aver messo d’accordo tutti, con l’attore indicato perfettamente idoneo sia a livello estetico che di carisma.

Il Blade di Ali, come noto, ha già avuto un suo piccolo ingresso nell’ MCU . Sua è infatti la voce che si può ascoltare nella scena post titoli di coda del film Eternals , quella in cui compare anche l’attore Kit Harington e la celebre Lama d’Ebano, che a sua volta sembra comparirà in Blade . Come noto, il film sta però affrontando numerosi problemi produttivi, con Ali che sembra essere stato scontento delle prime versioni della sceneggiatura. Ci sarebbe dunque stata una forte fase di riscrittura, che ha però naturalmente portato il progetto a subire ritardi sia sull’inizio delle riprese che sull’uscita in sala.

LEGGI ANCHE: