Superman: il merchandise rivela un misterioso nuovo logo “S” mentre viene svelato un importante aggiornamento sul trailer

Mentre tutti gli occhi sono puntati su Creature Commandos questa settimana, c’è ancora più eccitazione per Superman del prossimo anno. Il vero inizio del nuovo DCU, sembra che la speranza sia che il film metta i DC Studios sulla mappa e separi questo franchise dal DCEU.

Il CCXP prenderà il via in Brasile questa settimana e, con James Gunn che ha recentemente confermato che non parteciperà all’evento, sembra sempre più improbabile il debutto di un qualsiasi trailer di Superman.

Tuttavia, il merchandise è disponibile all’evento e si parla molto del logo “S” blu che potete vedere nel post X qui sotto. È un’allusione alla Fortezza della Solitudine? Una sorta di scudo di Ultraman o Anti-Superman? Non lo sappiamo, ma sta generando molte discussioni tra i fan sui social media.

Tra le notizie correlate, Grace Randolph sostiene oggi che “l’evento stampa per il trailer di Superman è ora in realtà la settimana del 16”. Quindi il trailer uscirà dopo quell’evento… L’evento è per la stampa selezionata, con inviti limitati”.

Come per l’annuncio dei DC Studios/DCU, immaginiamo che questo sia stato fatto per permettere a grandi testate come gli Hollywood trades di avere un vantaggio sulla copertura e forse anche l’opportunità di parlare con Gunn dei contenuti del trailer. Non abbiamo sentito parlare di un evento del genere, ma non abbiamo motivo di non credere alle affermazioni di Randolph.

“Superman è un enorme orso di un film”, ha detto il regista. “È completamente diverso da questo show sotto ogni aspetto, ma è anche molto fantastico. Onestamente, dal profondo del mio cuore, David Corenswet farà impazzire tutti per quanto è grande”.

“È uno dei migliori attori con cui abbia mai lavorato e può fare tutto ”, ha aggiunto Gunn. “Quell’uomo è incredibile”. Date un’occhiata al nuovo logo di Superman qui sotto e restate sintonizzati per gli aggiornamenti.

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.