Euphoria, Sharon Stone si aggiunge al cast della terza stagione: “Sono onorata di essere euforica”

Sharon Stone è stata ufficialmente scritturata per la terza stagione di Euphoria. “Non c’è niente di più eccitante che andare a lavorare con questa squadra di talenti entusiasmanti”, ha dichiarato l’attrice in un comunicato. “Dal genio di Sam Levinson alla cruda raffinatezza di questo cast profondamente commovente e di una troupe affiatata. Sono onorata di essere euforica”. I dettagli sul personaggio della Stone non sono ancora stati resi noti, ma con le riprese attualmente in corso potrebbe non volerci molto prima che vengano fornite maggiori informazioni su di lei e sulla storia della terza stagione in generale.

Powered by

CORRELATE:

Il cast di Euphoria

La scorsa settimana sono finalmente iniziate le riprese della tanto rinviata terza stagione di Euphoria, la serie drammatica di successo della HBO con protagonista la due volte vincitrice dell’Emmy Zendaya. Anche se i fan dovranno aspettare circa un anno per i nuovi episodi, arrivare a questo punto è un piccolo miracolo, dato che la serie è stata condizionata dallo sciopero della WGA del 2023, dall’impegno del creatore Sam Levinson con l’altra serie HBO, The Idol, e dalla morte inaspettata della star Angus Cloud e del produttore esecutivo Kevin Turen.

Ci sono stati anche dei disaccordi sulla direzione creativa della terza stagione, che hanno fatto slittare la produzione dalla primavera del 2023 al gennaio del 2024, consentendo agli attori di accettare altri lavori. Ora però le riprese sono finalmente partite, con il cast principale di Euphoria include Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Storm Reid, Alexa Demie, Colman Domingo ed Eric Dane. Angus Cloud, che ha debuttato nel ruolo di Fezco, è morto all’età di 25 anni nel luglio 2023.

Come noto, la terza stagione di Euphoria, composta da otto episodi e caratterizzata da un salto temporale che porterà i personaggi fuori dalle scuole superiori, debutterà nel 2026, ovvero quattro anni dopo la seconda stagione dello show.