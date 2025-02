Tracker e Georgie & Mandy’s First Marriage e altre 7 serie rinnovate da CBS

Sono stati rinnovati, insieme ad altri sette, Tracker e Georgie & Mandy’s First Marriage, serie della CBS. Tracker, adattamento del romanzo di Jeffery Deaver The Never Game, è andato in onda per la prima volta nel 2024 e segue le avventure del cacciatore di taglie Colter Shaw (Justin Hartley, star di This Is Us). Georgie & Mandy’s First Marriage è il secondo spin-off della sitcom di successo The Big Bang Theory, che segue la vita matrimoniale del fratello maggiore di Sheldon, Georgie Cooper (Montana Jordan), e di sua moglie Mandy (Emily Osment) dopo gli eventi del finale della serie Young Sheldon.

La Paramount ha annunciato il rinnovo di nove programmi della CBS. L’annuncio comprende Tracker, terza stagione, Georgie & Mandy’s First Marriage, seconda stagione, Elsbeth, terza stagione, Fire Country, quarta stagione, NCIS, ventitreesima stagione, NCIS: Origins, seconda stagione, NCIS: Sydney, terza stagione, e Hollywood Squares, seconda stagione. Hanno anche rinnovato per due stagioni la sitcom Ghosts, che andrà avanti fino al 2027 con la quinta e la sesta stagione. Altri ordini e rinnovi di serie sono stati promessi per una data successiva.

Cosa significano questi rinnovi per la CBS

Questa vasta serie di rinnovi vede il roster della CBS per la stagione 2025-2026 prendere forma, in gran parte in un colpo solo. Gli show rinnovati si aggiungono a una lista che comprende già Matlock (seconda stagione), FBI (ottava stagione, confermata come parte di un precedente rinnovo di due stagioni) e nuovi show tra cui lo spinoff di Fire Country Sheriff Country, lo spinoff di Blue Bloods Boston Blue e il talent show canoro The Road.

Boston Blue avrà come protagonista Donnie Wahlberg, che riprenderà il ruolo del detective Danny Reagan, che ha interpretato in tutte le 14 stagioni della serie poliziesca della CBS.

Le serie con copione che rimangono in bilico includono la serie poliziesca S.W.A.T. (che è stata rinnovata per l’ottava stagione, dopo che la settima era stata precedentemente fissata come l’ultima), le sitcom The Neighborhood e Poppa’s House, il dramma poliziesco The Equalizer e i restanti show dell’FBI, FBI: International e FBI: Most Wanted. Resta da vedere se alcune o tutte saranno rinnovate. Tuttavia, il fatto che la CBS abbia distribuito i rinnovi a una miscela di serie di lunga durata e show esordienti indica che tutte potrebbero avere una possibilità.