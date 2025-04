The Life of Chuck: Tom Hiddleston nel primo trailer del film di Mike Flanagan

“Ogni anno che vivi, quel mondo diventerà più grande e luminoso. E più dettagliato e complesso. Tu lo riempirai tutto. Sarà un universo.” Dopo un breve teaser, un poster e alcune immagini promozionali, NEON ci ha finalmente offerto uno sguardo approfondito all’ultimo adattamento di Stephen King di Mike Flanagan (Doctor Sleep, Gerald’s Game), The Life of Chuck, che vede Tom Hiddleston (Loki, Avengers: Doomsday) nel ruolo principale.

Sebbene King sia (ovviamente) più noto per il suo lavoro nel genere horror, ha scritto alcune notevoli storie di fantascienza, fantasy e persino semplici storie drammatiche (Rita Hayworth e Le ali della libertà, per esempio). The Life of Chuck è basato sul racconto del leggendario autore del 2020 e, sebbene contenga alcuni elementi fantascientifici, non è sicuramente un racconto horror.

Il film è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival il 6 settembre 2024, dove ha vinto il People’s Choice Award. Sono seguite recensioni positive e il film attualmente ha un punteggio dell’87% su Rotten Tomatoes.

The Life of Chuck è stato descritto come “Una storia che afferma la vita e che rompe gli schemi dei generi, raccontata in tre capitoli della vita di un uomo comune di nome Charles Krantz”.