Faster: la spiegazione del finale del film con Dwayne Johnson

Oggi riconosciuto come una delle principali star di Hollywood grazie a film come Jumanji – Benvenuti nella giungla e Rampage – Furia animale, Dwayne Johnson ha intrapreso la sua carriera d’attore nei primi anni Duemila con Il tesoro dell’Amazzonia, riscuotendo da subito grande successo. Uno dei titoli meno noti a cui ha partecipato, però, è Faster (qui la recensione), diretto da George Tillman Jr. (regista anche di Men of Honor – L’onore degli uomini e Il coraggio della verità – The Hate U Give). In questo Johnson interpreta Jimmy Cullen, un uomo che uscito di prigione darà il via ad un’agguerrita battaglia per ottenere vendetta per ciò che gli è stato fatto.

La trama di Faster

Dopo un lungo periodo di detenzione, Jimmy Cullen (Dwayne Johnson), un autista condannato per rapina, viene rilasciato e può tornare alla vita civile. Si reca in una vicina autofficina, dove trova la sua vecchia auto. All’interno, Jimmy trova anche un revolver e una cartella contenente nomi di grande valore. Successivamente, il protagonista si reca in un ufficio della città e spara a bruciapelo a un uomo di nome Prescott Ashton (Courtney Gains) in pieno giorno, davanti a tutti i suoi colleghi. Il caso viene preso in considerazione dalla polizia locale, con i detective Cicero (Carla Gugino) e Slade Humphries (Billy Bob Thornton) che guidano la carica per la cattura di Jimmy.

Nel frattempo, l’ex detenuto si reca presso una società di investigazioni private, la Grone’s Investigations, e incontra l’investigatore privato Roy Grone (Mike Epps), la persona che ha aiutato Jimmy a procurarsi la lista e la pistola nella sua auto. Jimmy raccoglie da Grone anche altre informazioni sui nomi e gli indirizzi di una serie di persone come Prescott prima di uscire dalla porta. Si scopre che egli è nel pieno di una missione di vendetta per uccidere le persone che hanno sabotato una rapina in banca che lui e suo fratello Gary (Matt Gerald) hanno messo a segno con altri due ragazzi poco prima della sua incarcerazione. Hanno teso un’imboscata a Jimmy e alla sua banda mentre si trovavano nel loro rifugio, uccidendo tutti prima di fuggire con il denaro.

Uno di loro ha inoltre tagliato la gola al fratello Gary proprio davanti ai suoi occhi. Pochi istanti dopo, Jimmy è stato colpito alla nuca. Riuscì a sopravvivere solo grazie a un intervento chirurgico d’urgenza che gli installò una placca metallica. Terminato il periodo di detenzione, Jimmy è quindi ora pronto per dare la caccia a tutte le persone coinvolte nell’operazione di sabotaggio che ha portato alla morte di Gary. Nel frattempo, il sicario Killer (Oliver Jackson-Cohen) riceve l’incarico di dargli la caccia. L’assassino professionista decide di accettare il lavoro come ultima missione commemorativa prima di sistemarsi con la sua compagna, Lily (Maggie Grace).

Si imbatte in Jimmy nel complesso residenziale di Casa Grande, dove il primo uccide Kenneth Tyson (John Cirigliano), un uomo inquietante che ama registrare video di sconosciuti. Dopo un alterco con Killer nel corridoio, Jimmy lascia l’edificio per cercare la sua ex fidanzata, che vive tranquillamente con un nuovo marito e due figli. In seguito, il protagonista rintraccia il prossimo personaggio della lista, Hovis Nixon (Lester Speight), un buttafuori di strip club che ha avuto un ruolo diretto nella morte di Gary, anche se non è la mente del piano.

La spiegazione del finale di Faster: chi c’è dietro la morte di Gary?

Il grande mistero che anima la trama centrale di Faster è la morte di Gary. Nel corso della narrazione, Jimmy dà la caccia a ogni membro dell’operazione di sabotaggio nella speranza di scoprire la verità. Tuttavia, conosce già l’identità della persona che ha ucciso Gary: il buttafuori dello strip club Hovis Nixon. Jimmy lo combatte nel bagno del locale e lo ferisce mortalmente, pensando di aver finalmente messo fine alla sua vita. Tuttavia, Nixon riesce a sopravvivere e viene ricoverato in terapia intensiva all’ospedale locale. Il protagonista torna quindi sui suoi passi e si dirige all’ospedale, dove si sbarazza di lui una volta per tutte.

Nonostante ciò, l’identità della persona che ha organizzato l’operazione di sabotaggio rimane un mistero a Jimmy. Solo alla fine scopre che il responsabile non è altro che il detective Slade Humphries. Chi ha fatto trapelare le informazioni sul piano di Jimmy e Gary e sul loro rifugio è infatti la fidanzata di quest’ultimo, Marina (Moon Bloodgood), che all’epoca fungeva da informatore per Humphries. Il detective ha usato le informazioni per anticipare la rapina di Jimmy e Gary, rubando la refurtiva e lasciandoli morire. All’indomani della scarcerazione di Jimmy e della sua prima uccisione, Humphries ha però iniziato a farsi prendere dal panico, temendo che il protagonista avrebbe potuto trovarlo.

Implora quindi i suoi superiori di lasciargli gestire il caso personalmente. In questo modo, può tenere d’occhio Jimmy e catturarlo prima che gli accada qualcosa di terribile, sia con un attentato alla sua vita che con la rivelazione dei dettagli del suo scandalo di corruzione. Tuttavia, la sua vita dopo la rapina è andata un po’ a rotoli a causa del divorzio da Marina, da cui ha avuto un figlio. All’inizio del film, si trova quindi in uno stato terribile e cerca di rimediare il più possibile alla situazione senza finire in cattive acque.

Killer rinuncia alla sua missione

Per quanto riguarda Killer, egli inizia a vedere la sua missione più come una rivalità diretta con Jimmy, anche se unilaterale, poiché quest’ultimo rimane concentrato sulla sua personale missione di vendetta. Questo atteggiamento noncurante crea ancora più frustrazione nella mente di Killer e lo rende ancora più deciso a dare la caccia alla sua preda. Fa della morte di Jimmy una missione molto personale. Tuttavia, dopo l’arrivo di Humphries, è costretto a ritirarsi, con il detective deciso ad occuparsi del compito da solo. Durante l’interazione, Killer scopre che il suo cliente non è altro che Humphries stesso. A questo punto, egli abbandona la sua missione, avendo nel mentre capito di voler spendere più tempo con la sua amata Lily.

Jimmy vendica la morte del fratello

Verso la fine, Jimmy mette quindi alle strette l’ultimo uomo della sua lista, Alexander Jerrod (Adewale Akinnuoye-Agbaje), un uomo che ha trovato la salvezza nella parola di Dio dopo aver partecipato all’operazione di doppio gioco. Dopo una conversazione lucida e sincera con Jerrod, Jimmy decide di lasciarlo andare e si chiede se la sua missione di vendetta ne valga la pena. Mentre riflette sulle sue azioni, Killer e Humphries arrivano per metterlo alle strette, con quest’ultimo che gli spara alla nuca in un’esatta ricostruzione del modo in cui lo aveva mess ko anni prima. Lì, finalmente, emerge la verità sul ruolo di Humphries nell’intero complotto. Fortunatamente, Jimmy si salva grazie alla placca di metallo che ha nella nuca.

Successivamente, si risveglia e dà la caccia a Humphries, uccidendolo e ponendo definitivamente fine al ciclo della vendetta. Con la morte di Humphries, il protagonista percepisce la fine del caos dell’intera vicenda che ha macchiato la sua vita e lo ha traumatizzato per anni. A questo punto, si assiste a un deciso cambiamento nella mentalità di Jimmy, che probabilmente è il risultato della conversazione avuta con Jerrod. Nonostante il suo desiderio di vendetta, impara che a volte le persone meritano una seconda possibilità e l’opportunità di condurre la propria vita senza che la punizione le attenda ovunque.

Qualsiasi ulteriore violenza o azione sarebbe stata eccessiva da parte sua e non necessaria. Data la quantità di sangue sulle sue mani e i pensieri distruttivi che dettano ogni aspetto della sua vita, deve iniziare un nuovo viaggio per espiare i suoi peccati. Pertanto, gli ultimi istanti mostrano Jimmy che sparge le ceneri del fratello in mare prima di entrare in macchina e allontanarsi verso l’orizzonte. Il film si conclude con una nota di speranza: Jimmy potrebbe seguire il consiglio di Jerrod e trovare la propria salvezza per allontanarsi dal sentiero delle tenebre. Sebbene le autorità possano rendergli le cose difficili, il protagonista può sfuggire e nascondersi abbastanza a lungo da forgiare una nuova identità libera dagli errori del passato.