Insidious – L’ultima chiave: la spiegazione del finale del film horror

Siete confusi dalla complessa cronologia del franchise di Insidious? Ecco una spiegazione del finale di Insidious – L’ultima chiave (qui la recensione) – diretto da Adam Robitel – e del suo significato per la serie. A questo punto, Insidious è una dei più importanti franchise nel mondo dell’horror. Uscito agli albori della Blumhouse Productions, ora di enorme successo, l’originale Insidious ha guadagnato quasi 100 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 1,5 milioni. I sequel Oltre i confini del male – Insidious e Insidious 3 – L’inizio hanno entrambi continuato questa tradizione, ottenendo enormi guadagni con budget ridotti.

A parte le finanze e i giudizi della critica, la trama del franchise di Insidious è diventata un po’ contorta film dopo film, probabilmente perché nessuno dei coinvolti aveva previsto che il primo avrebbe portato a una serie di lunga durata. Oltre i confini del male – Insidious era un sequel diretto dell’originale, ma introduceva anche elementi di viaggio nel tempo che portavano i personaggi del presente a interagire direttamente con quelli del passato. Se da un lato questo ha permesso di fare alcune intriganti rivelazioni sul legame della famiglia Lambert con l’Altrove, dall’altro ha lasciato Elise Rainier (Lin Shaye) definitivamente morta.

Quando le star Patrick Wilson e Rose Byrne, così come il regista James Wan, hanno scelto di non tornare per il terzo capitolo, Insidious ha scelto la strada del prequel, trasformando Elise nel personaggio principale e mostrando come ha incontrato per la prima volta gli aiutanti Specs (Leigh Whannell) e Tucker (Angus Sampson). Insidious – L’ultima chiave riprende rapidamente dopo il terzo capitolo e manda Elise e la sua compagnia ad assistere il nuovo proprietario della sua casa d’infanzia. Questo porta a esplorare la storia piuttosto tragica di Elise, che ha un padre violento e una madre che è stata uccisa dal demone con le dita a forma di chiave.

La spiegazione del finale di Insidious – L’ultima chiave

Nel film si scopre quindi che Elise è scappata di casa all’età di 16 anni, abbandonando il fratello minore Christian e permettendo inavvertitamente la morte di una giovane donna. Elise ha sempre visto gli spiriti, quindi quando vede una donna sconosciuta nella sua casa, pensa che si tratti di un altro fantasma. Si scopre invece che questa donna – Anna – è viva ed era stata tenuta prigioniera dal padre di Elise in una stanza segreta del seminterrato. Il demone con le dita a forma di chiave lo aveva influenzato a commettere questi atti orribili e Anna era tutt’altro che l’unica vittima. Elise si sente naturalmente responsabile di tutto questo, essendo stata ingannata da bambina, nel 1953, per liberare il demone nel mondo.

Incoraggiati, Elise, Specs e Tucker si mettono a salvare Ted Garza, il nuovo residente della casa, dalle forze soprannaturali che lo tormentano. Sorprendentemente, alla fine devono salvarsi da Garza, che è stato anche costretto dal demone della chiave a rapire, torturare e uccidere donne. Garza viene poi eliminato da Specs, ma l’incubo non finisce qui. Il fratello estraneo di Elise e le sue figlie visitano la casa di famiglia per recuperare un artefatto dell’infanzia, solo che una delle nipoti di Elise cade preda del demone della chiave. Con lo spirito di sua nipote tenuto prigioniero nell’Altrove, Elise si mette alla ricerca di un modo per recuperarla, solo per cadere anch’essa preda della sinistra creatura.

Mentre Elise e la nipote Melissa sono tenute prigioniere nell’Altrove dal demone della chiave, l’altra nipote di Elise, Imogen, viaggia nel terrificante regno alla ricerca dei membri perduti della sua famiglia. Il dono di Elise è stato trasmesso a Imogen, che è l’unica in grado di avventurarsi nell’Altrove. Mentre il demone fa brevemente prigioniere sia Melissa che Imogen, Elise riesce poi a evocare sua madre Audrey soffiando in un fischietto che la donna le aveva promesso avrebbe sentito sempre, ovunque si trovasse. Insieme, Elise e Audrey riescono quindi a scacciare il demone, anche se non è chiaro se la bestia sia definitivamente fuori uso.

Il sequel del film

Elise, Melissa e Imogen tornano quindi ai loro corpi nel mondo reale ed Elise si congeda con affetto da sua madre. Rendendosi conto degli errori commessi, Christian si scusa con Elise per aver dubitato del suo dono e si abbracciano. Elise ha finalmente di nuovo una famiglia, che comprende sia i parenti di sangue che i figli surrogati Specs e Tucker. Sfortunatamente per lei, la storia di Insidious – L’ultima chiave si conclude con una telefonata di Lorraine Lambert che chiede il suo aiuto per salvare il giovane nipote Dalton. Come i fan ricorderanno, il film originale di Insidious si conclude con un Josh Lambert posseduto che strangola Elise a morte. Elise può aver trovato la pace per il momento, ma non è destinata a rimanere a lungo in questo mondo.

Con un sottotitolo come “L’ultima chiave”, molti fan si sono chiesti se questo quarto capitolo di Insidious sarebbe stato l’ultimo colpo di coda della serie. In base al modo in cui la linea temporale diventa un ciclo chiuso alla fine del film, sembrava proprio che il franchise si fosse concluso. Nel 2023, tuttavia, è arrivato quello che è stato indicato come il vero capitolo finale: Insidious – La porta rossa (qui la recensione). In esso, nove anni dopo il loro ultimo viaggio nell’Altrove, e dopo che la loro memoria dell’accaduto era stata cancellata, Josh Lambert accompagna il figlio ormai diciottenne Dalton all’università. Il giovane però comincia ad essere perseguitato da incubi e visioni. Josh si rende conto del pericolo e decide di intraprendere con il figlio un ultimo viaggio nell’Altrove per salvare la famiglia.

