John Wick 3 – Parabellum: dal cast al sequel, tutto quello che c’è da sapere sul film

Il cinema d’azione ha negli anni dato vita ad alcuni tra i personaggi più memorabili del cinema. Dal John McClane di Die Hard all’Ethan Hunt di Mission: Impossible, questi si sono imposti come eroi carismatici e incorruttibili, sempre pronti a combattere per il bene. Dal 2000 ad oggi, invece, si è imposto un nuovo personaggio di questo tipo, l’omonimo protagonista di John Wick. Dopo i primi due film, nel 2019 è uscito il terzo capitolo, John Wick 3 – Parabellum (qui la recensione), diretto ancora una volta da Chad Stahelski.

Quello che era nato come un classico revenge movie si è ben presto trasformato in qualcosa di più, acquisendo al suo interno una serie di ispirazioni e omaggi che lo hanno reso particolarmente unico. All’interno di John Wick confluiscono infatti elementi tipici degli anime giapponesi, dei film di arti marziali e dei noir più classici. Il protagonista è un antieroe in cerca di vendetta, che si rivela capace di sfoggiare aspetti di sé quantomai imprevedibili.

Con questo terzo capitolo, si sono raggiunti livelli straordinari di messa in scena e complessità del racconto, che rendono anche questo sequel un titolo assolutamente imperdibile. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a John Wick 3 – Parabellum. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e al suo sequel. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di John Wick 3 – Parabellum

Protagonista del film è ancora una volta John Wick, l’abile ex sicario di New York che ora si trova ad essere egli stesso il ricercato. Braccato dai cacciatori di taglie che vogliono riscuotere la ricompensa che pesa sulla sua testa, pari a 14 milioni di dollari e fissata dal membro della Gran Tavola, Santino D’Antonio, John è in fuga anche perché ha infranto una regola fondamentale: non uccidere nell’Hotel Continental, una zona neutra dove l’omicidio è vietato. Per questo motivo è stato scomunicato e dovrà necessariamente essere eliminato.

Grazie all’aiuto del Direttore, la donna che lo aveva accolto quando era solo un piccolo orfano, John troverà riparo da quanti lo vogliono morto, con il tempo necessario per organizzare la propria vendetta. Qui conosce la misteriosa Sofia, che accetta di accompagnarlo da Berrada. Egli è l’unico che può metterlo in contatto con il Reggente, l’unico al di sopra della Gran Tavola, a cui dovrà spiegare le proprie motivazioni al fine di ottenere la grazia ricercata. Lungo il percorso, non mancheranno pericoli e imprevisti. Ben presto, la missione acquisterà risvolti inaspettati, portando alla luce nuovi spietati nemici.

Il cast del film

Ad interpretare il protagonista John Wick vi è nuovamente l’attore Keanu Reeves. Ancora una volta, egli si è allenato per diversi mesi nelle arti marziali, nell’uso delle armi e in acrobazie alla guida di auto. Con tali capacità fu in grado di eseguire personalmente molte delle scene più complesse senza ricorrere a controfigure. Accanto a lui, nel ruolo del Direttore, vi è l’attrice Anjelica Huston, la quale desiderava lavorare con Reeves sin dai tempi di Matrix. La premio Oscar Halle Berry, invece, è la misteriosa Sofia. Anche la Berry è stata impegnata a dar vita a scene molto complesse, che l’hanno portata ad ottenere ben tre costole rotte.

Nel si ritrova ancora una volta Laurence Fishburne nei panni di Bowery King, signore del crimine. Lui e Reeves sono così tornati a recitare insieme ad anni dalla trilogia di Matrix. Ian McShane interpreta invece Winston, il manager del Continental. L’attrice Asia Kate Dillon interpreta invece qui la spietata assassina nota come La Giudicatrice. Grande fan dei primi due film, la Dillon ha accettato subito il ruolo quando le è stato offerto. Accanto a lei, nei panni del fidato Zero, vi è invece Mark Dacascos. L’attore di origini marocchine Said Taghmaoui interpreta infine il Reggente.

I sequel di John Wick 3 – Parabellum: John Wick 4 e John Wick 5

Il personaggio di John Wick è poi andato oltre la trilogia, con un quarto capitolo intitolato John Wick 4 (qui la recensione del film) arrivato nelle sale italiane dal 23 marzo di quest’anno. Il film, caratterizzato da forti influenze giapponesi, ha ottenuto ottimi incassi, confermando l’interesse del pubblico nei confronti di questa saga. Ad oggi, è stato poi confermato anche un quinto capitolo, anche se al momento non è noto quando questo prenderà forma.

Il franchise si è però espanso ulteriormente con una serie televisiva prequel The Continental (qui la recensione), incentrata sull’hotel che fa da copertura alla società segreta criminale, e il film spin-off Ballerina, ambientato tra gli eventi del terzo e del quarto capitolo e atteso in sala per il 2024. Protagonista di questo è l’attrice Ana de Armas, ma è confermato che avrà un ruolo nel film anche il John Wick di Keanu Reeves.

Il trailer di John Wick 3 – Parabellum e dove vedere il film in streaming e in TV

In attesa di vedere i sequel, è possibile fruire del terzo film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. John Wick 3 – Parabellum è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Google Play, Apple TV, Netflix e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 13 giugno alle ore 21:20 sul canale Rai 4.