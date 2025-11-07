King Arthur – Il potere della spada: le differenze tra il film e la storia vera

Si può affermare con certezza che non è mai esistita un’adattamento della leggenda arturiana simile a King Arthur – Il Potere della Spada di Guy Ritchie (qui la recensione). Con Charlie Hunnam nel ruolo di Artù, che combatte per rivendicare il suo regno dal controllo dello zio usurpatore Re Vortigern (Jude Law), il film abbandona quasi completamente ogni traccia del mito tradizionale di Re Artù. In questa nuova incarnazione, la ricerca di Artù per diventare re è la storia di Camelot raccontata attraverso un frenetico film di Ritchie, con una banda di ladri e stregoni che complottano una rivoluzione per rovesciare l’ordine costituito e insediare il Re Nato sul trono.

Per chiunque abbia familiarità con la leggenda arturiana, sia attraverso film come Excalibur di John Boorman, il musical Camelot e l’adattamento cinematografico con Richard Harris, il classico Disney La spada nella roccia, sia attraverso la letteratura come La morte di Artù di Sir Thomas Malory o Il re una volta e futuro di T.H. White, King Arthur – Il potere della spada può rappresentare una sconcertante divergenza dai classici tropi della leggenda.

Tra i principali cambiamenti apportati da Ritchie e dal suo team di sceneggiatori Lionel Wigram e Jody Harold vi sono una completa reinvenzione della storia delle origini di Artù, l’assenza di Sir Lancillotto, Sir Galahad e Sir Gawain e la rimozione del classico triangolo amoroso tra Artù, Lancillotto e Ginevra. Al contrario, il Re Artù di Ritchie reinventa la mitologia classica in modi che lascerebbero perplesso il vostro professore di letteratura classica. Ecco come King Arthur – Il potere della spada stravolge la tradizione e offre un’esperienza di Re Artù diversa da qualsiasi altra.

Camelot prima di Artù

Il film si apre con uno shock immediato: Camelot esiste già. Invece di un castello dorato fondato da Re Artù, Camelot è una fortezza situata sulle montagne dell’Inghilterra. L’Inghilterra è anche nel mezzo di una guerra civile con i Maghi, una razza di stregoni che annovera Merlino tra i suoi membri. Tuttavia, i Maghi in guerra sono guidati da Mordred, un potente Mago malvagio. Tradizionalmente, Mordred è il figlio di Artù, ma in Legend of the Sword, Mordred viene invece ucciso dal padre di Artù, re Uther Pendragon (Eric Bana), che brandisce Excalibur contro di lui e salva eroicamente Camelot. Artù è ancora molto giovane quando i Maghi vengono sconfitti da re Uther, ma il fratello di Uther, il principe Vortigern, riesce a conquistare il potere.

Vortigern, con l’aiuto magico delle Sirene, esegue con successo un colpo di stato per usurpare il trono. Vortigern uccide re Uther e la regina Elsa, ma Artù riesce a nascondersi in una piccola barca e a fuggire lungo il fiume. In seguito si scopre che Vortigern ha complottato con Mordred per scatenare la guerra. Mordred ha condiviso alcuni dei suoi segreti magici con Vortigern, in particolare la costruzione di una torre magica a Camelot simile alla torre magica dei Maghi, che diventa un punto di connessione per il loro potere. Quando Mordred non riesce a uccidere Uther, Vortigern passa al suo piano B, chiedendo aiuto alle Sirene per uccidere Uther.

Artù, il re nato

A differenza di alcune rappresentazioni classiche della nascita di Artù, come in Excalibur, Artù nacque da un’unione felice tra re Uther e la regina Elsa. Dopo che entrambi furono uccisi e il giovane Artù fuggì da Camelot, la sua piccola barca galleggiò fino alla città di Londinium. Artù fu scoperto e accolto da alcune prostitute. Invece di essere nascosto da Merlino e cresciuto da un cavaliere di nome Sir Ector, Artù viene cresciuto in un bordello, dove spazza i pavimenti, svolge lavori occasionali e impara persino un po’ di furto. Da adulto, Artù finisce per gestire il bordello. Artù diventa adulto nei vicoli di Londinium, che è già una città multinazionale.

Artù impara a combattere da un maestro di arti marziali cinese di nome George (Tom Wu) in un dojo locale. Artù non ricorda la sua discendenza reale e crede di essere nato nel bordello. Tuttavia, ha spesso incubi che non riesce a comprendere, in cui vede sua madre e suo padre uccisi da un demone con il volto di un teschio infuocato. Quando Arthur estrae Excalibur dalla roccia, viene riconosciuto come il Re Nato e deve essere eliminato da Vortigern. Tuttavia, Arthur trascorre la maggior parte del film rifiutando la sua eredità. (Sopraffatto dal suo potere, sviene persino le prime due volte che brandisce Excalibur).

Sebbene non desideri diventare re, l’Artù di Hunnam emana comunque una sicurezza e una spavalderia da maschio alfa che diventano ancora più evidenti quando finalmente accetta la corona e il suo destino. L’albero genealogico di Artù in King Arthur – Il potere della spada è estremamente semplificato: suo padre è Uther Pendragon, sua madre è Elsa e Vorigern è suo zio e re usurpatore. Non ha una sorellastra, Morgana, e non ha figli. Artù ha una cugina, la principessa Catia (Millie Brady), figlia di Vortigern, che non ha mai conosciuto da adulto. Lei e la moglie di Vortigern, Elsa (Katie McGrath), sono entrambe decedute alla fine di Legend of the Sword. (Stranamente, sia Uther che Vortigern hanno sposato donne di nome Elsa).

La leggenda di Excalibur

La leggendaria spada magica Excalibur è l’arma più potente e fondamentale del film. Fu forgiata da Merlino dal proprio bastone nella sua torre magica come arma per Uther Pendragon da usare contro Mordred nella guerra tra Uomini e Maghi. Dopo aver creato Excalibur, Merlino la diede alla Dama del Lago, che a sua volta la consegnò a Uther. La spada è legata al lignaggio dei Pendragon, ma può essere utilizzata solo da Uther e dal suo vero figlio Artù. Anche se Vortigern ha anch’egli sangue Pendragon, il potere di Excalibur gli è inaccessibile.

Quando Uther e Artù brandiscono Excalibur e attingono al suo potere (afferrando saldamente l’elsa con entrambe le mani), Excalibur conferisce ai re Pendragon dei superpoteri. (Artù lo chiama “razzle dazzle con la spada”). Quando attinge al potere di Excalibur, gli occhi di Artù diventano argentati, può combattere con incredibile potenza e velocità ed Excalibur può tagliare con facilità qualsiasi tipo di armatura o arma. L’assenza di Lancillotto, tradizionalmente il miglior guerriero e primo cavaliere di Camelot, si spiega quindi con il fatto che non è necessario.

Quando Artù scatena il potere di Excalibur, diventa il miglior guerriero d’Inghilterra, in grado di abbattere un’orda di soldati con una velocità sorprendente. La magia di Excalibur conferisce anche ad Artù delle visioni, sbloccando in particolare i suoi ricordi sepolti della notte in cui Vortigern uccise Uther. In un’interessante svolta della leggenda, quando Uther si rese conto che stava per morire, scagliò Excalibur in aria e quando questa atterrò, trafisse Uther alla schiena. Uther morì e si trasformò magicamente in pietra.

Quindi, Uther Pendragon stesso è la pietra nella leggenda della Spada nella Roccia. Artù, il Re Nato, rivendicò la sua regalità estraendo Excalibur dal proprio padre. Artù trascorre anche gran parte del film rifiutando la sua responsabilità di essere re. A un certo punto, lancia persino Excalibur in un lago, ma la Dama del Lago la afferra e la restituisce immediatamente ad Artù, costringendolo letteralmente a riprenderla in mano e dandogli una visione apocalittica di ciò che accadrà all’Inghilterra se Artù non accetterà il suo destino.

Il mondo magico dell’Inghilterra

Non è specificato in quale secolo sia ambientato Re Artù. L’influenza romana nell’architettura è evidente a Londinium, che ha un Colosseo e acquedotti che portano l’acqua al castello di Camelot. Il Vallo di Adriano è visibile nelle mappe dell’Inghilterra, della Scozia e dell’Irlanda mostrate. Ci sono anche i Vichinghi con cui sia Vortigern che Artù hanno a che fare come re. Tuttavia, l’Inghilterra del film è un paese in cui esiste la magia. Nel film ci sono una serie di creature magiche: elefanti da guerra giganti grandi come montagne, lupi giganti, serpenti giganti e falchi giganti, oltre a ninfe degli alberi. C’è persino un’isola magica chiamata Terre Oscure dove Artù deve portare Excalibur.

Le Terre Oscure sono il luogo in cui vivono la maggior parte di queste creature giganti. Quando la sua strategia con Mordred fallì, Vortigern si rivolse alle Sirene per strappare il trono d’Inghilterra a suo fratello. Le Sirene vivono nelle acque sotto la torre magica in costruzione a Camelot. Mostri composti da tre donne, due belle e una grottesca, con la parte inferiore del corpo costituita da tentacoli di polpo, le Sirene aiutano Vortigern a un prezzo: egli deve uccidere e sacrificare una persona cara alle Sirene affinché queste gli prestino la loro magia oscura. Vortigern uccide prima sua moglie Elsa per strappare il trono a Uther. Per la sua battaglia decisiva con Artù, Vortigern uccide sua figlia, la principessa Catia.

In entrambe le occasioni, le Sirene trasformano Vortigern in un gigantesco demone dal volto di teschio circondato dalle fiamme. Quando Artù uccide Vortigern, usa Excalibur per abbattere la torre magica, eliminando presumibilmente anche le Sirene. La razza dei maghi in Re Artù è vista come un esercito, e anche Mordred e Merlino compaiono brevemente nel film. Il personaggio principale dei maghi è una donna conosciuta solo come la Maga (Àstrid Bergès-Frisbey). Viene inviata da Merlino per aiutare Artù nella sua missione di diventare re, anche se è frustrata dalla sua riluttanza ad afferrare il suo destino. La Maga può controllare magicamente e trasformarsi negli animali giganti del film.

Alcuni media dedicati a King Arthur – Il potere della spada identificano il personaggio di Bergès-Frisbey come Ginevra, ma nel film non viene mai chiamata con questo nome né con alcun altro nome proprio. Se alla fine la Maga si rivelasse essere Ginevra, questa versione andrebbe contro la tradizione e la allineerebbe maggiormente alla regina guerriera dei Pitti dipinta di blu, Ginevra, interpretata da Keira Knightley nel film King Arthur del 2004 diretto da Antoine Fuqua. Che la Maga sia o meno Ginevra, in King Arthur – Il potere della spada non c’è alcuna storia d’amore tra lei e Artù.

I Cavalieri della Tavola Rotonda

Gli uomini che diventeranno i Cavalieri di Artù alla fine di King Arthur – Il potere della spada sono tutt’altro che l’ideale tradizionale della cavalleria medievale. L’unico che assomiglia a un cavaliere arturiano tradizionale è Sir Bedivere (Djimon Hounsou), che era un cavaliere alla corte di re Uther ma fuggì per lavorare al fianco dei maghi quando Vortigern usurpò il trono. Gli altri sono la variegata banda di furfanti di Artù provenienti dai bordelli e dai vicoli di Londinum, che include il criminale tiratore scelto Goosefat Bill (Aidan Gillen). Combattono al fianco di Artù e scatenano una rivoluzione contro Vortigern.

Quando Artù finalmente sale al trono, il nuovo re nomina i suoi compagni cavalieri, che diventano Sir Percival, Sir William e Sir George. Infine, alla fine del film viene presentata la Tavola Rotonda (completata solo per due terzi), accompagnata da battute in cui i nuovi cavalieri si chiedono cosa sia esattamente. King Arthur – Il potere della spada doveva essere destinato a essere il primo di una serie di sei film. I sequel avrebbero dunque dato più ampio spazio a personaggi classici come Lancillotto, Galahad e Morgana. Tuttavia, i piani per questa saga sono poi stati abbandonati.

