The Brutalist è basato su una storia vera?

Due anni fa, gli spettatori hanno concluso la visione di Tár chiedendosi se l’imperioso compositore di Cate Blanchett fosse in realtà una persona reale. La stessa cosa accadrà con The Brutalist (al cinema dal 6 febbraio con Universal Pictures), una saga di 3 ore e mezza su un architetto ebreo ungherese di nome László Tóth (Adrien Brody) che emigra nella Pennsylvania rurale dopo la seconda guerra mondiale e sperimenta l’antisemitismo.

Scritto da Brady Corbet e Mona Fastvold, il film è una storia di fantasia che trae spunto da una meticolosa ricerca sull’Olocausto e sul movimento architettonico brutalista, le cui strutture sono caratterizzate da linee pulite, tratti squadrati e una tavolozza monocromatica.

Ecco cosa c’è di vero e di falso nel film, adulato dalla critica, che ha vinto il premio come miglior film drammatico, miglior regista (Corbet) e miglior attore (Brody) ai Golden Globes all’inizio di gennaio e che gareggia da front-runner per gli Oscar 2025.

László Tóth di The Brutalist era una persona reale?

La risposta breve è no. Una rapida ricerca su Google mostra che esiste un famoso László Tóth, un geologo di origine ungherese, noto soprattutto per aver vandalizzato la statua della Pietà di Michelangelo nel 1972. Ma “è solo una coincidenza”, afferma Fastvold. “László Tóth in Ungheria è come John Smith: è uno dei nomi più comuni. Abbiamo trascorso molto tempo in Ungheria, quindi quel nome sembrava perfetto per un personaggio ungherese”. Sarebbe un “nostro” Mario Rossi!

Secondo la ricerca dei registi, pochissimi architetti ebrei europei sopravvissero all’Olocausto. Ad esempio, nel 1933, la Germania proibì a quasi 500 architetti ebrei di esercitare. Mentre alcuni riuscirono a fuggire, molti furono deportati e uccisi nei campi di concentramento. “Judy Becker, la nostra scenografa, ha esaminato disegni e progetti (di edifici) non realizzati di architetti che non sono sopravvissuti”, afferma Fastvold. “Volevamo provare a rendere loro omaggio; se qualcuno avesse avuto un’esperienza simile a quella del nostro personaggio principale, saremmo stati attenti nella nostra rappresentazione. Ma non siamo riusciti a trovare nessuno (come Tóth).”

Chi ha ispirato il personaggio di Adrien Brody in The Brutalist?

Il protagonista del film è un amalgama di influenti architetti americani come Paul Rudolph e Louis Kahn, così come Marcel Breuer. Come Tóth, Breuer era un architetto ebreo-ungherese che lavorava nello stile brutalista. Ma a differenza del personaggio, si trasferì a New York nel 1937 prima della seconda guerra mondiale.

“C’era un libro intitolato ‘Marcel Breuer and a Committee of Twelve Plan a Church’, e narrativamente, quella è stata una delle più grandi ispirazioni”, dice Corbet. “È un resoconto piuttosto asciutto delle lotte che Breuer ha dovuto affrontare per realizzare l’abbazia di Saint John in Minnesota, e ci sono alcune inferenze sul bigottismo che ha dovuto affrontare. Ma proprio come nel film, nessuno racconta la parte silenziosa ad alta voce”.

Corbet cita anche un altro libro, “Architecture in Uniform” di Jean-Louis Cohen, che esplora l’architettura e la psicologia del dopoguerra. “Quei due libri hanno dato il via a questa storia per noi”, dice il regista. “Ma una volta che inizi a scrivere, la storia inizia a raccontarsi da sola”, e i registi hanno ampiamente attinto ad alcune delle esperienze della loro famiglia.

“Mona ha pensato molto a suo nonno, che è un designer norvegese di metà secolo”, dice Corbet. “Abbiamo parlato molto della sua testardaggine e della sua incapacità di comunicare verbalmente, ma di come la sua sensibilità e compassione si siano sempre rivelate attraverso il lavoro”. Gli uomini di quell’epoca erano generalmente scoraggiati dal parlare dei loro sentimenti: “Mio nonno fu colpito mentre era nell’aeronautica, ma non parlava mai di queste cose davvero traumatiche. Se mi fosse capitata una cosa del genere, non ne avresti mai sentito la fine! Sto ancora parlando di un brutto raffreddore che ho avuto un paio di anni fa”.

Quindi con Tóth, “abbiamo pensato che la bellezza di questo progetto fosse avere un personaggio che è in grado di esprimersi solo attraverso le sue (strutture)”.

Guy Pearce e Felicity Jones interpretano persone reali in The Brutalist?

Il film entra nel vivo con l’introduzione di Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), un pomposo patriarca e industriale che incarica Tóth di progettare un elaborato centro comunitario. Van Buren non è basato su nessuna figura storica, dice Fastvold, sebbene condivida vaghe somiglianze con il costruttore navale americano Henry J. Kaiser e il produttore di automobili Henry Ford, entrambi i quali contribuirono a produrre munizioni durante la seconda guerra mondiale e furono in seguito accusati di speculazione bellica.

Nel film, “c’è un po’ di retroscena sulla famiglia (Van Buren) che trae profitto dalle attività di spedizione durante la guerra”, dice Fastvold. “Ho pensato che fosse interessante per il personaggio: che avrebbe tratto profitto da questa esperienza di cui László è vittima”.

La moglie di Tóth, Erzsébet (Felicity Jones), allo stesso modo non è ispirata da nessuna persona in particolare. È lei la più grande tifosa di Tóth, che lo sfida a farsi valere e a mantenere salda la sua visione artistica. Il personaggio è una specie di analogia per Corbet e Fastvold, entrambi registi cinematografici e televisivi.

“Cerchiamo di essere l’uno l’Erzsébet dell’altro il più possibile”, afferma Fastvold. “Volevo raccontare una storia che mostrasse un partner più complesso di quello che vediamo spesso su schermo. Spesso vediamo un partner geloso e frustrato, o che non capisce perché qualcuno debba fare qualcosa di ambizioso e difficile. Ma non riconosco la nostra relazione in questo. La maggior parte delle persone in partnership creative dice: “OK, ti aiuterò a controllare il tuo ego e a superare i momenti difficili”.