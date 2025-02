Martin Scorsese: il prossimo film con The Rock, DiCaprio ed Emily Blunt scatena una guerra di offerte a 5

Il nuovo film drammatico sul crimine organizzato di Martin Scorsese è oggetto di una guerra di offerte a cinque. Secondo quanto riportato, il potenziale nuovo film è stato venduto agli studi cinematografici, con Dwayne Johnson, Emily Blunt e il solito Leonardo DiCaprio, tutti legati alla star. Soprannominato un incrocio tra il classico del crimine Quei bravi ragazzi e The Departed ambientato alle Hawaii, il film sarà incentrato su una sanguinosa battaglia tra sindacati criminali rivali che cercano di strappare il controllo delle isole.

Secondo Puck It, il pacchetto ha scatenato una guerra di offerte a cinque tra Netflix, Amazon, Apple, Warner Bros. e almeno un altro studio tradizionale. Anche se Netflix non offre un’uscita completa nelle sale, sta facendo offerte aggressive e il rapporto afferma che Scorsese dovrebbe dare la priorità al miglior offerente, con il progetto che potrebbe ottenere un’offerta di oltre 200 milioni di dollari. Anche le star del progetto non dovrebbero opporsi a un’uscita prevalentemente in streaming.

Cosa significa questo per il successo del prossimo progetto di Martin Scorsese

Scorsese non ha avuto paura di lavorare con gli streamer

La guerra delle offerte dimostra il fascino che Scorsese esercita ancora come regista, quasi 60 anni dopo il suo debutto con Who’s That Knocking at My Door?. Dimostra anche il potere delle star Johnson, Blunt e DiCaprio, che sono tra i più grandi attori del mondo in questo momento. Avere tutti e tre insieme nello stesso progetto è molto probabile che generi un notevole interesse e contribuisca a rendere il film un successo, indipendentemente dalla sua uscita. Mentre molti registi danno la priorità alle uscite nelle sale, in passato l’aspetto economico dello streaming ha attirato l’attenzione di Scorsese.

Se uno streamer finisce per presentare l’offerta più allettante, difficilmente il regista esiterà ad accettare.

Gli streamer ricchi di liquidità spesso pagano bene per progetti di nomi noti e se il budget è accompagnato dalla libertà creativa, si possono realizzare film ambiziosi che potrebbero non essere mai approvati per le sale. La recente carriera di Scorsese lo dimostra, avendo realizzato The Irishman per Netflix e Killers of the Flower Moon per Apple, due film costosi che si collocano tra i suoi film più apprezzati dalla critica.