Last Man Down: tutto quello che c’è da sapere sul film

Il cinema d’azione degli anni Ottanta ci ha regalato alcuni tra i più iconici eroi del cinema, personaggi tutto muscoli capaci di uscire indenni da ogni situazione, salvando sempre chi ne ha bisogno. La saga Rambo con Sylvester Stallone, quella di Die Hard con Bruce Willis, o quella di Arma letale con Mel Gibson sono solo alcuni esempi a riguardo. Sono film che ancora vengono citati e omaggiati e proprio a loro si ispira il lungometraggio del 2021 dal titolo Last Man Down.

Film di produzione inglese e svedese, questo è diretto da Fansu Njie, regista poco noto ma distintosi grazie ad alcuni cortometraggi e che proprio grazie a Last Man Down ha conosciuto una maggiore notorietà. Njie, anche autore della sceneggiatura insieme a Daniel Stisen e Andreas Vasshaug dà però qui vita non ad un semplice action movie ricco di combattimenti ed esplosioni, bensì ad un’opera che si colloca anche nel filone dei film post apocalittici e distopici.

Si tratta dunque di un film che non manca di entusiasmare i fan del genere, che possono qui ritrovare anche graditi elementi di originalità. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Last Man Down. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e al suo annunciato sequel. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Last Man Down

Il film è ambientato in una realtà distopica in cui una terribile pandemia ha sterminato milioni di esseri umani. Protagonista di questo racconto è John Wood, ex soldato delle forze speciali che dopo la morte dell’amata moglie per mano di spietati mercenari, si è ritirato nelle foreste selvagge del Nord. Scegliendo di vivere in solitudine, John vuole tenersi lontano dalla violenza e dall’odio che dominano il mondo.

Un giorno, però, bussa alla sua porta Maria Johnson, una giovane donna ferita in cerca di aiuto. Racconta di essere vittima di un esperimento condotto dal folle Comandante Stone che l’ha usata come cavia convinto che il suo sangue possa sconfiggere la pandemia. John, sconvolto nello scoprire che si tratta dello stesso spietato comandante che ha ucciso sua moglie sotto i suoi occhi, decide di nascondere Maria e di riarmarsi per combatterlo.

Il cast del film

Ad interpretare John Wood vi è l’ex bodybuilder Daniel Stisen, apparso con dei cameo anche nei film Justice Leage e Jurassic World: Il dominio. Prossimamente, invece, lo si vedrà nel ruolo di Ursus nella serie Those About to Die, con Anthony Hopkins. Accanto a lui, in Last Man Down, vi è poi l’attrice Olga Kent nel ruolo di Maria Johnson. Kent è apparsa in alcune fiction italiane come Don Matteo, Che Dio ci aiuti e Rocco Schiavone, ma anche nel recente film The Palace.

L’attore Daniel Nehme dà il volto al personaggio del Comandante Stone, mentre Stanislav Yanevski è Dottor Feltspat. I fan della saga di Harry Potter riconosceranno in quest’ultimo l’interprete di Viktor Krum, personaggio de Harry Potter e il Calice di Fuoco. Recitano poi nel film gli attori Madeleine Vall nel ruolo Granito, Natassia Malthe in quello di Zahara, Stephanie Siadatan nel ruolo di Emilia e Michael Billington in quello di Mason.

Last Man Down 2: il sequel del film si farà

Non ci è voluto molto Last Man Down per diventare un piccolo cult tra gli appassionati di questo genere di film. Dato il buon successo riscontrato, è stata confermata la realizzazione di un sequel ad oggi intitolato semplicemente Last Man Down 2. Daniel Stisen è confermato come protagonista e riprenderà dunque i panni di John Wood, ma la trama di questo sequel rimane per ora un mistero, come anche gli altri attori che saranno presenti accanto a Stisen. Il film, attualmente in pre-produzione, potrà vantare ancora una volta la regia di Fansu Njie.

Il trailer di Last Man Down e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Last Man Down grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV, Google Play e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di venerdì 31 maggio alle ore 21:20 sul canale Rai 4.