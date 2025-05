Le pagine della nostra vita: le principali differenze tra il libro e il film

Il film drammatico del 2004 Le pagine della nostra vita ha portato sul grande schermo l’omonimo romanzo di Nicholas Sparks del 1996, ma l’adattamento cinematografico ha apportato alcune modifiche fondamentali al libro. La storia rimane però grossomodo la stessa: due adolescenti, Noah (Ryan Gosling) e Allie (Rachel McAdams), provenienti da ambienti socioeconomici diversi, che condividono una storia d’amore estiva nel 1940, per poi riunirsi dopo anni di lontananza. Intanto, da una casa di riposo del presente, un uomo anziano (James Garner) legge la storia ad alta voce da un quaderno a una donna affetta da demenza (Gena Rowlands). I due anziani, in seguito si rivelano essere Noah e Allie.

Il film ha consolidato le carriere di Gosling e McAdams, diventando rapidamente uno dei film d’amore più iconici di tutti i tempi. Diretto da Nick Cassavetes e adattato per lo schermo da Jeremy Leven e Jan Sardi, il film, come si diceva, presenta alcune piccole differenze rispetto al libro, come il colore dei capelli e degli occhi, il cognome di Allie e il nome della città fittizia della Carolina del Nord in cui si svolge (New Bern diventa Seabrook). Tuttavia, il film apporta anche modifiche importanti a elementi come la struttura narrativa, alcuni dettagli ed eventi e, soprattutto, il finale.

Il film Le pagine della nostra vita cambia la struttura narrativa del libro

Il film e il libro si aprono entrambi in una casa di riposo nel presente, dove l’anziano Noah si fa chiamare Duke per non confondere Allie. “Duke” inizia a leggere ad Allie (anche se non è ancora stata identificata come tale) una storia che lei ha sentito già molte volte. Nel libro, la storia di Duke inizia quando Noah ha già 31 anni e ha quasi finito di restaurare la casa di Windsor Plantation. La prima estate insieme di Noah e Allie e gli anni di lontananza sono rivelati solo attraverso i loro ricordi e le loro memorie reciproche.

Tuttavia, nel film Le pagine della nostra vita, la storia di Duke inizia la notte del carnevale del 6 giugno 1940, quando Noah e Allie si sono incontrati per la prima volta da adolescenti mentre la famiglia di lei era in città per l’estate. Da lì prosegue in ordine cronologico, con interiezioni nel presente per mostrare le reazioni di Allie alla storia, la visita medica di Duke e la visita dei loro figli. Il film salta tra il passato e il presente mentre Duke racconta la storia, mentre il libro non torna al presente fino alla fine del racconto.

Il film Le pagine della nostra vita mostra molto di più della prima relazione tra Noah e Allie

Poiché la storia di Duke inizia con Noah e Allie da adulti e rivela i dettagli degli anni solo a posteriori, il libro non mostra quasi mai la loro relazione iniziale da adolescenti. Mentre Noah riflette sul suo passato, il narratore si limita a riassumere gli eventi dell’estate del 1932 (non del 1940, come nel film), quando si innamorarono per la prima volta. I dettagli vengono rivelati man mano che i due ricordano insieme, ma il film non fornisce un quadro completo del loro amore giovanile e si concentra maggiormente sul loro ricongiungimento.

Il film mostra in realtà l’inizio della relazione tra Noah e Allie e ritrae lo sbocciare della loro storia d’amore aggiungendo molte nuove scene, tra cui un montaggio della loro estate insieme. Momenti iconici come Noah che si appende alla ruota panoramica e i due che si sdraiano e ballano per strada non compaiono originariamente nel libro. Inoltre, per il film sono state scritte battute memorabili come “Dimmi solo quello che vuoi e io sarò quello per te”, “Se tu sei un uccello, io sono un uccello” e “Entra in acqua!”.

Nel film Noah e Allie non fanno sesso tra loro finché non sono adulti

Nel libro, viene rivelato che Noah e Allie hanno perso la verginità l’uno con l’altra da adolescenti, quando Noah ha portato Allie nella casa abbandonata (che poi ha restaurato). Questa stessa scena si ripete nel film, solo che non arrivano a quel punto. Si tolgono i vestiti e fanno quasi sesso, ma Allie inizia ad avere la testa tra le nuvole e continua a fare domande a Noah. Cominciano a baciarsi di nuovo, ma vengono interrotti da Fin, l’amico di Noah, che dice loro che i genitori di Allie, in preda al panico, hanno mandato la polizia a cercarla.

I due non hanno un’altra occasione di fare sesso fino a quando, anni dopo, si ritrovano da adulti. Nel film Le pagine della nostra vita, la prima volta che Noah e Allie fanno sesso è molto più importante perché hanno aspettato così a lungo, quindi è più che altro il culmine dei sentimenti che provano l’uno per l’altra. Tuttavia, prima di fare sesso da adulti nel libro, Allie dice a Noah che è ancora l’unico uomo con cui è stata sessualmente, compreso il suo fidanzato Lon.

Nel film Noah e Allie litigano prima che lei lasci la città e non riescono a dirsi addio

La separazione tra Noah e Allie è molto più drammatica nel film. Nel libro, Allie se ne va semplicemente alla fine dell’estate, come previsto, e Noah la guarda andare via senza opporsi. Sullo schermo, invece, la coppia litiga dopo che Noah sente che i genitori di Allie le proibiscono di vederlo ancora perché è di classe inferiore. Allie si rifiuta di obbedire ai loro ordini e corre dietro a Noah. I due non si lasciano ufficialmente, ma finiscono in cattivi rapporti.

La mattina dopo, i genitori di Allie le dicono che lasceranno la città presto. Lei va al deposito di legname per salutare Noah, ma lui non è lì. Chiede a Fin di dire a Noah che lo ama e che le dispiace, ma Fin crede che sia finita e le dice di “lasciar perdere”. Al suo ritorno, Noah scopre che Allie se n’è andata e si precipita a casa sua, sperando di raggiungerla, ma lei se n’è già andata. I due sono costretti così a lasciare le cose irrisolte per anni nel film, il che crea molta più tensione quando si riuniscono.

Noah acquista i soldi per ristrutturare la casa in modo diverso nel film

Nel libro, quando Noah si trasferisce per la prima volta nel New Jersey (e non ad Atlanta, come nel film), trova lavoro in un deposito di rottami metallici per conto di una società di proprietà del signor Goldman. Finisce per lavorare per il signor Goldman per otto anni, durante i quali viene promosso e inizia a “gestire l’intera operazione”. Dopo l’inizio della guerra e l’arruolamento di Noah nell’esercito, il signor Goldman gli dà una piccola quota percentuale del deposito di rottami per ringraziarlo del suo duro lavoro.

Dopo la morte di Goldman, Noah riceve un assegno di 70.000 dollari che utilizza per acquistare e restaurare la casa Windsor Plantation. Tuttavia, nel film Le pagine della nostra vita, al ritorno di Noah dalla guerra, suo padre gli dice di aver venduto la casa e gli dà i soldi della vendita per comprare la casa dei suoi sogni. Grazie al suo GI bill, Noah riesce a ottenere un prestito dalla banca per acquistare e sistemare la casa proprio come Allie l’aveva descritta quando erano giovani.

Nel film Noah non cerca mai Allie durante i loro anni di lontananza

Nel libro, tre anni dopo aver inviato la sua ultima lettera, Noah decide di andare a Winston-Salem (non a Charleston, come nel film), dove vivevano i genitori di Allie, per cercare di ritrovarla. Scopre che il padre ha lasciato la sua azienda e si sono trasferiti altrove, e non c’era un indirizzo a cui poterla contattare. Da quel momento, non prova più a cercarla.

Nel film Le pagine della nostra vita, invece, Noah non va mai a cercare Allie dopo che lei ha lasciato la città quell’estate. Tuttavia, dopo aver comprato la casa, la vede camminare per strada mentre si trova a Charleston per far approvare i suoi progetti edilizi. Scende di corsa dall’autobus per andare a cercarla e la vede baciare Lon dalla finestra di un ristorante. Questo momento non si verifica nel libro e Noah scopre di Lon solo quando Allie glielo dice durante la sua visita.

La famosa scena della pioggia di Le pagine della nostra vita combina due scene del libro

Una delle scene più iconiche del film è quella in cui Allie affronta Noah sotto la pioggia, chiedendogli perché non le ha scritto dopo che lei se n’è andata. Lui le dice: “Ti ho scritto 365 lettere. Ti ho scritto ogni giorno per un anno”. Rendendosi conto che nessuno dei due ha mai smesso di amare l’altro, si baciano appassionatamente ed entrano in casa per fare l’amore per la prima volta. Questo momento è molto più significativo nel film a causa di come si sono lasciati. Questa scena drammatica del film Le pagine della nostra vita combina in realtà due scene distinte del libro, nessuna delle quali è altrettanto intensa.

Quando Allie si sorprende che lui le abbia scritto, lui la informa che le ha scritto “dozzine” di lettere (non 365) “una volta al mese” (non tutti i giorni) per “due anni” (non solo uno), ma non ha mai ricevuto risposta. Allie capisce che la madre deve averle nascoste, come sospettava Noah, ma nel film questo non viene confermato fino a quando lei non affronta la madre. In una scena successiva del libro, i due vengono sorpresi dalla pioggia e corrono in casa per indossare abiti asciutti e sedersi accanto al fuoco. Allie rivela di aver scritto delle lettere anche a lui, ma di non averle mai spedite. Alla fine vanno a letto insieme, ma non succede subito come nel film.

Il film non mostra la diagnosi e il percorso di Allie con l’Alzheimer

Ciò che guida la storia della cornice sia nel film che nel libro è l’impegno di Duke nel far ricordare ad Allie chi sono, motivo per cui le legge ogni giorno la storia della loro vita. Nel libro, Duke contestualizza la malattia di Allie per il lettore solo dopo aver finito di raccontare la storia e Allie gli chiede chi sia. Alternando il passato e il presente, Duke racconta al lettore quando Allie ha iniziato a mostrare i segni della malattia, rivelando i momenti della loro vita insieme prima e dopo la diagnosi attraverso i ricordi e le lettere che si sono scritti. Poiché il film Le pagine della nostra vita passa invece dal passato al presente mentre Duke sta ancora raccontando la storia, la demenza di Allie viene rivelata allo spettatore prima che lui finisca di raccontarla.

Tuttavia, non viene specificato che ha l’Alzheimer. Quando la storia è finalmente finita e lei gli chiede chi ha scelto Allie alla fine, il film torna indietro un’ultima volta per mostrare che Allie ha lasciato Lon e ha scelto Noah. Duke non glielo dice, però, ed è allora che lei ricorda brevemente chi è lui e che questa è la loro storia. Dopo che lei lo dimentica di nuovo, Duke guarda le foto che li ritraggono nel corso degli anni. Al di là di queste foto, il film non mostra mai la vita di Noah e Allie dopo che lei ha scelto lui al posto di Lon, compresa la sua diagnosi e gli anni successivi.

Noah e Allie muoiono alla fine del film di Le pagine della nostra vita

Forse il più grande cambiamento che il film apporta al libro è il modo in cui si conclude. Dopo che Allie dimentica di nuovo Noah dopo essersi ricordata brevemente di lui, il libro termina con Duke/Noah che si intrufola nella stanza di Allie. Condividono un momento romantico insieme, mentre Allie miracolosamente si ricorda di lui subito dopo il risveglio. Pur essendo consapevole che a nessuno dei due resta molto tempo, alla fine del libro sono entrambi ancora vivi.

Sebbene esista un finale alternativo del film su alcuni servizi di streaming, nella versione originale Noah e Allie muoiono l’uno nelle braccia dell’altra alla fine del film Le pagine della nostra vita, dopo essersi promessi di “andare” insieme. Un’infermiera trova i loro corpi abbracciati e la sua reazione indica che sono effettivamente morti insieme. Cambiando il destino di Noah e Allie, il film dà alla loro storia un diverso tipo di conclusione.