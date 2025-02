The Order, la spiegazione del finale del film con Jude Law

Il finale del thriller poliziesco The Order, basato su una storia vera, mostra la fine di Bob Matthews, il leader del gruppo terroristico neonazista nazionale. Jude Law e Nicolas Hoult guidano il talentuoso cast di The Order, che vanta anche le interpretazioni di Tye Sheridan (X-Men: Apocalypse) e Marc Maron (Joker). Law interpreta l’agente dell’FBI Terry Husk che, con l’aiuto di un ambizioso poliziotto di campagna di nome Jamie Bowen (Sheridan), scopre una serie di atti di terrore domestico collegati tra loro, avvenuti a metà degli anni Ottanta nella regione del Pacifico nord-occidentale degli Stati Uniti. The Order è stato accolto con buone recensioni, ottenendo l’89% su Rotten Tomatoes.

Come si legge nei titoli di testa del film, The Order è basato su una storia vera, già raccontata nel libro del 1990 The Silent Brotherhood di Gary Gerhardt e Kevin Flynn. Justin Kurzel (Macbeth) ha diretto il film sulla base di una sceneggiatura adattata scritta dal candidato all’Oscar Zach Baylin (King Richard). Mentre il Bob Matthews di Hoult continua a praticare il terrorismo interno rapinando banche e bombardando sinagoghe, l’Husk di Law e l’FBI si avvicinano a lui dopo aver identificato Tony Torres. Torres era il membro della Fratellanza Ariana che aveva acquistato le armi per la rapina al furgone blindato Brink’s in cui Matthews e i suoi soci avevano rubato 3,6 milioni di dollari.

Perché Terry e Bob non si sparano nella casa in fiamme

Uno degli aspetti più sorprendenti del finale di The Order (la nostra recensione) è il motivo per cui Terry corre nella casa in fiamme per affrontare Bob faccia a faccia. La cosa ancora più sorprendente è che quando Terry ha una possibilità di colpirlo, non la sfrutta. Lo stesso vale per Bob, che rinuncia a uccidere Terry in tre diverse occasioni nel corso del film.

Mentre le fiamme bruciano il rifugio di Bob a causa dei razzi lanciati da una squadra SWAT, Bob chiude la porta ed entra nella vasca da bagno con una maschera antigas, dove alla fine muore. Tra Terry e Bob sembra esserci uno strano legame non detto che impedisce a uno dei due di sparare all’altro. Terry finisce per sparare dopo che Bob ha chiuso la porta, ma scappa dalla casa per salvarsi, lasciando Bob a bruciare.

La spiegazione del piano anarchico in 6 fasi di Bob Matthew

Matthew adotta il piano di rivoluzione in 6 fasi introdotto nel romanzo vietato The Turner Diaries, scritto nel 1978 dal nazionalista bianco William Luther Pierce. Dopo aver messo in atto la fase 5, ordinando l’assassinio di un conduttore radiofonico ebreo di Denver di nome Alan Burg, Matthews voleva passare alla fase finale, ovvero una rivoluzione armata contro il governo degli Stati Uniti. Nel rifugio, scrisse un manifesto intitolato “Una dichiarazione di guerra” che intendeva inviare al Congresso degli Stati Uniti, nonostante il fatto che i numeri della sua organizzazione stessero diminuendo. È chiaro che la visione di Matthews non era allineata con la realtà.

Come Torres è uscito di prigione – Bob gli ha creduto?

L’FBI è riuscita a identificare Tony Torres, un membro della Fratellanza Ariana di origine messicana. Torres ha usato il suo vero nome per acquistare decine di armi da fuoco e munizioni per la rapina di Matthews al furgone di Brink’s. Una di queste armi da fuoco è stata lasciata sulla scena del crimine, ed è così che Husk e la sua squadra sono riusciti a trovare e imprigionare Torres.

Terry interroga Torres e alla fine lo fa crollare in una cella di detenzione. Torres chiama un numero di telefono che gli fornisce risorse per l’estrazione e che lo riconduce a Bob. Torres, in modo poco convincente, dice a Bob di non aver detto nulla all’FBI né della rapina né dell’omicidio di Alan Burg. Bob dice che Torres può fidarsi di lui, ma è chiaro che tornerà nella sua stanza del motel per farlo fuori quando Terry si presenterà con l’FBI.

Terry si incolpa per la morte di Jamie?

Jamie muore tragicamente dopo essere stato colpito e ucciso da Bob durante un inseguimento della polizia. Piuttosto che avvicinarsi a Bob, Terry va da Jamie per stargli vicino mentre muore. Dopo la morte di Jamie, Terry si pulisce immediatamente le mani dal sangue con della ghiaia polverosa. Terry è un agente dell’FBI esperto e segnato che evidentemente non è devastato dalla morte di Jamie come lo sarebbe una persona normale.

All’inizio del film, Terry racconta a Jamie di una donna che aveva convinto a indossare un microfono mentre si infiltrava in una temuta famiglia criminale di New York. Quella donna è stata brutalmente uccisa. Jamie chiede a Terry perché gli abbia raccontato quella storia, senza sapere che sarebbe stata un’inquietante prefigurazione di come Terry avrebbe condotto Jamie alla sua stessa morte. Terry avrebbe potuto prendersi cura di Jamie e dirgli di ritirarsi e lasciare il caso all’FBI, ma non lo ha fatto.

Chi ha ucciso Alan Burg

Matthews ha tecnicamente ucciso Alan Burg, il conduttore radiofonico ebreo di Denver, ordinando il suo assassinio come quinta fase del suo piano. In realtà, Bruce Pierce, un membro della Fratellanza Ariana che lavora per Matthews, è stato identificato come l’esecutore. David Lane, un altro membro del gruppo d’odio, è stato identificato come l’autista dell’auto per la fuga. Secondo la Jewish Telegraphic Agency, “i pubblici ministeri hanno sostenuto per tutta la durata del processo che Pierce era l’esecutore materiale dell’omicidio del giugno 1984 e che Lane guidava l’auto per la fuga”. I due sono stati condannati all’ergastolo nel 1987. Pierce è morto in carcere nel 2010.

Perché il naso di Terry continua a sanguinare

Il naso di Terry sanguina durante tutto The Order quando si agita troppo per la situazione in corso. Dopo essere stato quasi ucciso da Bob durante una rapina in banca, il naso di Terry sanguina in un bar mentre lotta per regolare le sue comprensibili emozioni. Il naso sanguina di nuovo quando intimidisce fisicamente Torres nella sua cella di detenzione. Terry incolpa le medicine che prende per le sue frequenti emorragie nasali. I farmaci sono probabilmente per la pressione alta, l’ansia, il disturbo da stress post-traumatico o qualcosa di simile, data la sua professione.

L’importanza del libro Turner Diaries

Come spiegato prima dei titoli di coda di The Order, I diari di Turner è un romanzo proibito che ha tracciato il progetto per diversi atti di terrorismo interno, dagli attentati di Unabomber all’insurrezione del 6 gennaio 2021. Matthews lo ha anche usato come base per The Order e aveva in mente di assassinare Henry Kissinger, l’ex Segretario di Stato degli Stati Uniti. Il romanzo segue un gruppo di suprematisti bianchi che progettano di rovesciare il governo degli Stati Uniti. Matthews ha chiaramente dato un’interpretazione letterale del romanzo, che è stato anche diffuso come dottrina della Fratellanza Ariana dal neonazista Richard Butler.

Il vero significato del finale dell’ordine

Terry Husk è chiaramente dalla parte giusta della storia e della legge in The Order, ma è un protagonista profondamente tormentato, molto più di quanto il film mostri. Il vero punto di svolta nel suo personaggio è vederlo reagire alla morte di Jamie, che affronta in modo piuttosto insensibile, senza grande shock o emozione. Terry va poi dalla moglie, che aveva detto di avere paura di Terry nonostante il suo distintivo, e non riesce nemmeno a trovare la forza di dare la notizia. Sebbene la storia parli del potere distruttivo dell’odio, Terry non è certo un santo.

Terry cerca di allontanarsi dal suo passato andando in Idaho, ma non riesce a sfuggirvi. Cerca di assimilarsi andando a caccia, avendo per due volte un alce nel mirino del suo fucile, ma non riesce a sparare. Questo implica che c ‘è del buono in Terry e che non è un assassino per natura, ma uno che è stato condizionato a uccidere dal suo lavoro. L’alce rappresenta in un certo senso anche Terry stesso, soprattutto attraverso gli occhi di Bob, che non uccide Terry nonostante abbia tre occasioni per farlo.

Probabilmente Bob non uccide Terry perché vede in lui qualcosa che vede anche negli uomini distrutti che ha reclutato nella sua confraternita. In alternativa, Bob potrebbe rispettare il fatto che Terry abbia dedicato la sua vita a una causa, anche se si trova dall’altra parte. Bob sembra essere troppo affascinato dalla contraddizione ambulante che Terry è per premere il grilletto contro di lui in The Order.