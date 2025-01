Wire Room – Sorvegliato speciale: dal cast al finale, tutte le curiosità sul film

Negli ultimi anni l’attore Bruce Willis si è dedicato senza sosta a partecipare ad una serie di film di genere d’azione e thriller. Tra questi si ritrovano titoli come Survive the Night, Trauma Center, Hard Kill, Fire with Fire e Resa dei conti – Precious Cargo. Un altro film simile a quelli qui citati è Wire Room – Sorvegliato speciale, diretto dallo specialista in thriller d’azione Matt Eskandari. È però bene notare che, nonostante sia indicato come protagonista del film, Willis abbia in realtà un ruolo molto ridotto.

Girato in soli 7 giorni, è uno dei tanti film a basso budget interpretati da Bruce Willis negli ultimi mesi prima del suo ritiro forzato dalle scene a causa della diagnosi di demenza frontotemporale. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Wire Room – Sorvegliato speciale. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla descrizione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Wire Room – Sorvegliato speciale

Justin Rosa, un agente federale, inizia il suo turno nella “Wire Room” insieme agli agenti senior Shane Mueller e Nour Holborow. Il loro obiettivo è monitorare Eddie Flynn, un intermediario per il cartello Baja. Le comunicazioni di Eddie sono intercettate, ma il vero obiettivo è trovare “Junior“, il suo secondo in comando. Mentre Justin si ambienta, scopre che Eddie possiede una lista di poliziotti corrotti che devono essere protetti a ogni costo. Quando però Eddie viene attaccato nella sua villa, Justin ascolta la situazione e cerca di avvisarlo.

Scopre che il responsabile dell’attacco è il sergente Roberts, conosciuto a punto come Junior, che sta cercando di eliminare Eddie per coprire un’infiltrazione poliziesca nel cartello. Nonostante i rischi, Justin decide di aiutare Eddie, passando informazioni cruciali per salvargli la vita. Il film segue quindi il tentativo di Justin di proteggere Eddie, mentre affronta minacce interne alla “Wire Room” e tradimenti da parte di colleghi. Alla fine, Justin e Eddie si troveranno quindi a dover lavorare insieme per sopravvivere, mentre Justin decide di affrontare direttamente la corruzione e i pericoli che lo circondano.

Il cast del film

A recitare nei panni di Shane Mueller vi è dunque Bruce Willis, il quale data la brevita del ruolo ha potuto girare tutte le scene previste per lui in pochi giorni. Questa è inoltre la quarta e ultima collaborazione tra Willis e il regista Matt Eskandari, che aveva precedentemente diretto l’attore anche in Survive the Night, Trauma Center e Hard Kill. Vero e proprio protagonista, nel ruolo dell’agente speciale HSI Justin Rosa, è invece l’attore Kevin Dillon, fratello del più noto Matt Dillon. Completano il cast Oliver Trevena nel ruolo di Eddie Flynn, Texas Battle nel ruolo dello sceriffo Roberts, Cameron Douglas in quello di Mike Axum e Shelby Cobb nel ruolo di Nour Holborow.

Il finale di Wire Room – Sorvegliato speciale

Uno alla volta, Justin aiuta Eddie a uccidere gli agenti al piano terra dove si trova il corpo di Cindy. A questo punto, Eddie dice a Justin che è arrivato il momento dell’addio e, ignorando le sue istruzioni, estrae la spoletta di una granata presa da uno degli agenti e corre dentro una delle stanze in cui si trovano gli agenti rimasti, di fatto sacrificandosi non avendo più nulla da perdere. In seguito, Justin nota che altri agenti si dirigono verso la Wire Room utilizzando le scale. Nel frattempo, anche Shane è finalmente arrivato nell’edificio e si dirige al piano superiore utilizzando l’ascensore, a cui hanno accesso solo coloro che si trovano nella stanza delle intercettazioni.

Naturalmente, arriva alla sala delle intercettazioni prima degli agenti. Justin gli dice che il motivo per cui le guardie stanno cercando di ucciderlo è che sono uomini di Junior. Sebbene Shane non abbia idea di come Justin sappia di Junior, egli afferma chiaramente di non avere tempo per spiegarlo. Prendono le pistole da una cassaforte e si preparano a ricevere compagnia. Arrivano infatti le guardie e ne segue uno scontro a fuoco. L’ultima guardia lancia però una granata e Shane viene scaraventato via. Justin riesce fortunatamente a subire meno colpi. Si tira su e vede Shane a terra, privo di sensi. Va alla porta e la chiude un attimo prima dell’arrivo di Junior, che punta una pistola alla fronte di Nour. Se Justin non aprirà la porta, Nour morirà.

Justin apre allorala porta e Junior, alias il sergente Roberts, dice a Justin e Nour di andare al tavolo e cancellare tutte le prove, continuando a tenere la pistola puntata contro di loro. Justin cancella dunque le prove, mentre Nour è in piedi dietro di lui. Lei cerca a quel punto di scappare, ma prima che Junior possa girarsi per spararle, Justin lo aggredisce e riesce a togliergli la pistola dalle mani. Tuttavia, Junior ha la meglio su Justin e lo colpisce duramente, raccogliendo poi la pistola. Sta per sparare a Justin quando un proiettile lo colpisce e cade a terra. È Nour, riuscita a prendere una pistola da una delle guardie morte. A quel punto, anche Shane riprende conoscenza e, conclusosi quell’incubo, tutti e tre possono uscire dalla Wire Room.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Wire Room – Sorvegliato speciale grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Tim Vision e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di sabato 11 gennaio alle ore 21:20 sul canale Rai 4.