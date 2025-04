Zodiac: tutte le prove che dimostrano che Arthur Leigh Allen non è l’assassino

Il finale di Zodiac di David Fincher riflette la triste verità di un crimine reale: le prove non sono sufficienti per stabilire che Arthur Leigh Allen è il killer dello Zodiaco. Allen era il principale sospettato in quello che è ancora oggi uno dei casi irrisolti più celebri della storia, ma come mostra il finale del film del 2007, la montagna di prove circostanziali non è stata sufficiente per accusare Allen, poi morto di infarto prima che si potesse giungere ad una verità. Il film, basato sull’omonimo libro di Robert Greysmith (interpretato da Jake Gyllenhaal nel film), racconta dunque del regno di terrore del misterioso serial killer e di coloro che cercarono di smascherarlo.

Nel film Zodiac, infatti, un agente di polizia e due reporter sono dunque ossessionati dalla scoperta della sua identità. La loro ossessione cresce mentre il killer miete vittime e deride le autorità con lettere indecifrabili. In quello che è indicato come uno dei migliori film di David Fincher, coloro che indagavano sul caso volevano dunque così tanto porre fine all’orrore che l’assassino aveva scatenato nella loro zona, al punto da doversi accontentare della loro migliore ipotesi sull’assassino, invece di trovare qualcuno che corrispondesse alle prove concrete. La paura, il trauma e lo strazio portarono Arthur Leigh Allen a essere frettolosamente identificato come il killer dello Zodiaco.

Arthur Leigh Allen non era l’assassino dello Zodiaco

Alcuni eventi possono essere stati leggermente esagerati per il bene del film, ma alla fine gli eventi di Zodiac si sono svolti nello stesso modo in cui si sono svolti nella vita reale. Arthur Leigh Allen è stato per anni il principale sospettato, con pesanti prove circostanziali a suo carico. Proprio quando sembrava che la polizia potesse arrivare ad una svolta nel caso, Allen morì inaspettatamente per cause naturali. Sulla carta, sembrava davvero che fosse il famoso serial killer dello Zodiaco. Ma le prove fisiche semplicemente non c’erano, il che significa che non poteva essere lui.

Gli investigatori e i cittadini della California settentrionale arrivarono a credere che si trattasse di Allen semplicemente perché avevano bisogno di riparare i danni che il killer dello Zodiaco aveva causato nella loro comunità. La paura, la rabbia e il dolore nella Bay Area erano tangibili e Zodiac lo dimostrò in modo appropriato attraverso la lente di Graysmith, David Toschi (Mark Ruffalo) e Paul Avery (Robert Downey Jr.). Questi uomini volevano così tanto salvare la loro comunità che hanno rinunciato a tutto per farlo. Essendo Avery un giornalista di cronaca nera del Chronicle, si appassionò al caso Zodiac, al punto che iniziò a ricevere minacce di morte e a ricorrere a droghe e alcool.

L’ossessione di Toschi portò invece all’accusa di aver falsificato una lettera di Zodiac, cosa che spinse il suo dipartimento a degradarlo. Il film descrive anche come, una volta che Greysmith ha reso pubblico il suo libro, la sua famiglia ha iniziato a ricevere telefonate dove si udiva solo un respiro pesante. La moglie era talmente turbata dalla sua ossessione per il killer dello Zodiaco che chiese il divorzio. Questi uomini avevano bisogno che Allen fosse il Killer dello Zodiaco perché avevano bisogno che il dolore della California cessasse. Anche se non ci sono mai state prove fisiche, accettare che fosse lui l’assassino ha tranquillizzato alcuni. Purtroppo, le famiglie delle vittime ritratte in Zodiac non avranno mai lo stesso conforto.

La calligrafia di Arthur Leigh Allen non corrisponde a quella del killer dello Zodiaco

L’assassino dello Zodiaco ha iniziato a farsi un nome grazie alle lettere scritte a mano. All’inizio del film, iniziò a inviare lettere al San Francisco Chronicle, vantandosi e deridendolo. Trovare una corrispondenza con la calligrafia significava che le autorità avevano il loro uomo. L’agente di polizia Dave Toschi iniziò a sospettare di Allen per diverse ragioni circostanziali. Indossava un orologio dello Zodiaco, che portava lo stesso simbolo inciso su tutte le lettere anonime del Killer. Anche la personalità di Allen corrispondeva a quella di un serial killer. Era un tipo taciturno, socialmente impacciato ed era additato come pedofilo.

Toschi fece analizzare la calligrafia di Allen e rimase però sconvolto quando scoprì che non corrispondeva. Anche se la calligrafia di Allen non è risultata compatibile, le prove indiziarie sono state sufficienti a tenere Allen in cima ai suoi pensieri per tutto il resto delle indagini sul caso Zodiac. Nonostante l’esito negativo, infatti, le autorità decisero di non scartare Allen come possibile Zodiac. La possibile associazione del suo nome a quella dell’assassino rappresentò il primo raggio di luce in un periodo buio e spaventoso per gli abitanti dell’area di San Francisco.

La balistica e le impronte della scena del delitto Zodiac non corrispondono ad Arthur Leigh Allen

Come mostra la rappresentazione cinematografica della storia vera di Zodiac, il caso contro Arthur Leigh Allen era dunque privo di prove fisiche, ma Toschi non poteva comunque lasciar perdere. Si rivolse a un secondo parere sulla calligrafia e ricevette notizie incoraggianti. Il secondo analista della calligrafia condivideva una teoria secondo cui un cambiamento di personalità può portare ad altri cambiamenti in una persona, come la sua calligrafia. Ma una teoria basata su congetture non era sufficiente per condannare qualcuno come assassino, così Toschi e la sua squadra ottennero un mandato di perquisizione per setacciare la roulotte di Allen.

Gli agenti di polizia trovarono abbastanza prove che avrebbero dovuto ipoteticamente inchiodare Arthur Leigh Allen. Aveva la stessa giacca a vento trovata sulla scena del crimine. Le sue misure di scarpe e guanti corrispondevano a quelle dello Zodiaco. Possedeva una pistola. Allen si trovava in zona quando è avvenuto uno degli omicidi dello Zodiaco. Corrispondeva perfettamente al profilo, eppure in qualche modo il secondo campione di calligrafia, la balistica e le impronte nella sua roulotte non corrispondevano a quelle dello Zodiaco.

Toschi, come altri coinvolti nelle indagini, era diventato ossessionato dall’idea che Arthur Leigh Allen fosse il killer dello Zodiaco. Perciò rimase scioccato e sconvolto quando scoprì che non c’era un briciolo di prova fisica che indicasse che Allen era l’assassino. Toschi ammette persino nel film di non essere sicuro se pensasse davvero che Allen fosse lo Zodiaco o se volesse solo che fosse lui. La paura e l’incertezza avevano invaso la sua città natale. Come mostra Robert Graysmith, alcune persone erano troppo spaventate per perdere di vista i propri figli. Toschi voleva solo che la caccia al serial killer finisse.

Che fine ha fatto Arthur Leigh Allen?

Arthur Leigh Allen, californiano, nato nel 1933, aveva già un passato burrascoso quando le indagini sullo Zodiaco presero il via. Aveva avuto problemi con la legge per aver abusato sessualmente di bambini, il che, tra gli altri fattori, faceva sembrare la sua innocenza sempre meno probabile. Si dice anche che sia stato congedato con disonore dalla Marina negli anni Cinquanta. Allen morì poi per insufficienza cardiaca nel 1992 e anni dopo, nel 2007, fu pubblicato un documentario sul killer dello Zodiaco intitolato His Name Was Arthur Leigh Allen. Nonostante ciò, non ci sono mai state prove sufficienti per dimostrare che Allen fosse il famigerato assassino seriale.

Chi erano gli altri sospettati del Killer dello Zodiaco?

Zodiac non è dunque mai stato catturato e, sebbene il film si concentri su Arthur Leigh Allen, in realtà ci sono altri tre principali sospettati su cui la polizia stava indagando. Il primo è Richard Gaikowski, il quale assomiglia in modo inquietante agli identikit della polizia. Gaikowski è nato nel 1936 ed è morto nel 2004 di cancro. Ha fatto un breve periodo nell’esercito come medico e si è trasferito a San Francisco nel 1963. Il primo degli omicidi dello Zodiaco avvenne a meno di cinque miglia da casa sua. Quando gli è stato chiesto un alibi, ha dichiarato di essere fuori dal Paese al momento di alcuni degli omicidi. Tuttavia, i registri dei passaporti hanno dimostrato che si trattava di una bugia.

Un’altra scelta popolare, oltre ad Allen, era un uomo di nome Rick Marshall, il cui vero nome era Joe Don Dickey. Marshall/Dickey ha vissuto per 40 anni nella zona di Bay e dintorni prima di morire per problemi legati al morbo di Parkinson. Durante gli omicidi di Zodiac, lavorava in un cinema muto e aveva anche prestato servizio in Marina. Divenne sospettato nel 1976 dopo aver fatto commenti sospetti sulla sua radio amatoriale. Inoltre, una delle lettere del killer di Zodiac fu scritta il giorno del suo compleanno.

L’ultimo sospettato al di fuori di Allen era Lawrence Klein, che si presentava con lo pseudonimo (uno dei tanti) di Larry Kane. Kane aveva un ampio passato criminale che risaliva agli anni Quaranta. La sorella di una vittima dello Zodiaco, Darlene Ferrin, ha dichiarato che Kane ha seguito la sorella per mesi prima dell’omicidio. Inoltre, Kathleen Johns ha identificato proprio Kane come il suo rapitore dopo essersi imbattuta nel killer dello Zodiaco. Alla fine, Kane è morto nel 2010 a Reno, in Nevada. Quindi, sebbene Zodiac si concentri principalmente su Allen, c’erano altri sospetti che si adattavano al caso.

Il caso Zodiac è ancora aperto

Sono ormai passati più di 50 anni da quando il killer dello Zodiaco ha iniziato il suo regno di terrore in California e il caso rimane irrisolto. Tuttavia, questo non significa che gli investigatori non ci stiano ancora lavorando. Nell’ottobre del 2021 il caso è tornato a far parlare di sé, quando TMZ ha riportato la notizia che un team investigativo composto da giornalisti, forze dell’ordine e ufficiali dell’intelligence militare, noto come “The Case Breakers”, aveva scoperto l’identità del Killer dello Zodiaco e aveva fatto il nome di Gary Francis Poste, smentendo ulteriormente le voci su Arthur Leigh Allen.

Tuttavia, l’FBI si pronunciò quasi subito contro questa notizia. Sia l’FBI che le forze dell’ordine californiane hanno contestato il fatto che l’identità del Killer dello Zodiaco sia stata trovata in seguito alla notizia riportata da TMZ, ma ciò che è più interessante è che entrambe le forze dell’ordine hanno rivelato che il caso è ancora aperto. Ciò significa che, anche a distanza di oltre 50 anni, si sta ancora indagando sull’identità del Killer dello Zodiaco. Non è chiaro a che livello si trovi l’indagine, né quanto grande sia il team incaricato di esaminare le prove. Tuttavia, è possibile che con un nuovo sguardo si possano prima o poi trovare ulteriori risposte sull’identità di Zodiac.