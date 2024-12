Avengers: Doomsday, Ana De Armas potrebbe avere un ruolo nel film evento del MCU

Anche se probabilmente non vedremo il roster completo di personaggi provenienti da tutti gli angoli del Multiverso prima di Avengers: Secret Wars, Avengers: Doomsday si preannuncia come un evento piuttosto ricco di contenuti, e sembra che i Marvel Studios abbiano intenzione di aggiungere un altro personaggio al mix. Secondo lo scooper Daniel Richtman, l’attrice Ana de Armas sarebbe in trattative per unirsi al film con un ruolo ad ora misterioso.

A parte la sua breve apparizione in No Time To Die, la De Armas si è sempre tenuta alla larga dai franchise dei grandi studios, ma nel corso degli anni è stata indicata dai fan come l’interprete ideale per interpretare diversi personaggi Marvel e DC. C’è dunque la possibilità che sia in lizza per interpretare il “noto personaggio Marvel” che avrà un ruolo più importante in Secret Wars di cui si è sentito parlare? In base a ciò che sappiamo dai fumetti, i fan avevano ipotizzato che si trattasse di Beyonder o dell’Uomo Molecola.

Certo, è discutibile che uno di questi due personaggi possa essere definito “ben noto” al di fuori degli ambienti dei fumetti. Potrebbe quindi trattarsi altrettanto facilmente di un eroe o di un cattivo femminile. Se la De Armas è pronta per questo ruolo segreto, è probabile che non lo sapremo con certezza fino a quando non ci si siederà a guardare Avengers: Doomsday – a seconda che la Marvel riesca a mantenere il segreto, ovviamente.

Quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

“Essere in grado di creare storie ed esplorare personaggi all’interno dell’universo Marvel ha realizzato un sogno di una vita e abbiamo scoperto un potente legame con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin, Lou e l’intero team Marvel per portare questa epica avventura nella narrazione in luoghi nuovi e sorprendenti sia per i fan che per noi stessi”, hanno affermato i fratelli Russo in una dichiarazione dopo il panel del SDCC.

