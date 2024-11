Colui che Rimane e Kang: cosa ne sarà di lui nel MCU?

Abbiamo incontrato per la prima volta la variante “Colui che Rimane” di Kang alla fine della prima stagione di Loki. È stato rivelato che, dopo una Multiversal War, era l’ultimo Kang rimasto in vita, libero di creare la sua “Sacra Linea Temporale” su cui governare.

Essendosi annoiato dopo un’eternità intrappolata alla fine del tempo, Colui che rimane sperava che Loki e Sylvie prendessero il suo posto. Invece, quest’ultima decide di ucciderlo, anche se in seguito avremmo scoperto che faceva tutto parte del piano di Kang, poiché sapeva che sarebbe risorto dopo che il Time Loom fallito aveva distrutto la TVA e le linee temporali ramificate (il tutto lasciando prosperare la Sacra Linea Temporale).

Loki si rifiuta di seguire il percorso di Colui che rimane e crea invece un nuovo Multiverso alimentato da lui, dando a tutti il ​​libero arbitrio e ai suoi amici della TVA abbastanza tempo per prepararsi alla guerra che sarebbe arrivata con le Varianti di Kang.

Ne abbiamo incontrato uno in Ant-Man and the Wasp: Quantumania quando è stato rivelato che il Consiglio dei Kang aveva intrappolato Kang il Conquistatore, apparentemente ucciso dagli eroi protagonisti, nel Regno Quantico a causa della minaccia che rappresentava per i loro piani. E, nei momenti finali della seconda stagione di Loki, la TVA ha brevemente menzionato che stavano tenendo d’occhio le Varianti di Kang.

Fatto ordine su questo aspetto, i problemi legali di Jonathan Majors e il successivo licenziamento hanno portato i Marvel Studios a rinominare Avengers: The Kang Dynasty in Avengers: Doomsday, sostituendo Kang con il Doctor Doom di Robert Downey Jr.

Simile al cliffhanger di Eternals, sembra che dovremmo supporre che la TVA abbia affrontato le sue Varianti prima di poter iniziare una guerra, lasciando la scena post-credits del terzo Ant-Man e la storia del cattivo in gran parte irrisolte.

Secondo l’affidabile insider @Crypitc4KQual, “L’ultima volta che ho riferito, il suo ruolo sarebbe stato ridotto e sembra che ora non puntino a nessuna presenza. Tutto quello che otteniamo è il fatto che il nome di Kang viene lasciato cadere.”

Un nome farebbe in qualche modo piacere ai fan, anche se fosse solo per confermare che Doom ha spazzato via il Consiglio. I Marvel Studios potrebbero semplicemente scegliere di voltare pagina e fingere che non sia mai esistito, ma sarebbe come dimenticare Thanos dopo il suo ruolo nei Guardiani della Galassia e tutta quella messa in scena delle Gemme dell’Infinito. Il che sarebbe una grande delusione.

Avengers: Doomsday dovrebbe uscire a maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars dovrebbe arrivare a maggio 2027.