Lanterns: anche Tom King è entusiasta del casting

Uno dei progetti DCU più attesi dei DC Studios è Lanterns, una serie che segue la nuova recluta John Stewart e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell’America.

Chris Mundy (True Detective: Night Country) è showrunner e produttore esecutivo e scriverà Lanterns con Damon Lindelof (Watchmen) e lo sceneggiatore di fumetti Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow).

Powered by

CBM ha intervistato Tom King e l’artista Ryan Sook per discutere della loro nuova serie di fumetti Black Canary: Best of the Best. In questa occasione, il sito ha chiesto allo scrittore di commentare il casting di Kyle Chandler e Aaron Pierre come Hal Jordan e John Stewart per lo show.

“Direi che sono al settimo cielo, ma non è abbastanza per una Lanterna”, ci ha detto King. “Dovreste vedere questi due insieme. Hanno una chimica incredibile e non potrei essere più emozionato. Non mi è permesso dire niente se non che posso dire che è fantastico!” “Abbiamo il cast perfetto”, ha continuato. “Quando guardi Kyle, vedi qualcuno che pilotava jet e incarna Hal. Quando guardi Aaron, il suo cuore, la sua anima e la sua forza sono così John Stewart. È così perfetto. Sarà fantastico”.

Mentre King sta aiutando a creare Lanterns, anche Supergirl: Woman of Tomorrow, basato sul fumetto omonimo suo e di Bilquis Evely, è in fase di casting. Per ora i nomi che si sono uniti al progetto sono Milly Alcock come Supergirl, Eve Ridley come Ruthye Marye Knoll e Matthias Schoenaerts come Krem delle Yellow Hills, e King dice: “È stato surreale, amico. È stato surreale [ride]. Sì, la cosa di Supergirl che si sta realizzando”. “L’ho appena pubblicato su Instagram, ma il personaggio principale prende il nome dalla mia nipotina, Ruthye, quindi andare da lei e dirle: “Farai un film” e vedere il suo viso illuminarsi… è una delle gioie della mia vita. È emozionante”, ha concluso.

Lanterns non ha ancora una data di uscita confermata, ma dovrebbe arrivare su HBO nel 2026. Per quanto riguarda Supergirl: Woman of Tomorrow, uscirà nelle sale il 26 giugno dello stesso anno.

Di cosa parlerà Lanterns

Lanterns dei DC Studios segue la nuova recluta John Stewart e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell’America.

Chris Mundy (True Detective: Night Country) è showrunner e produttore esecutivo e scriverà Lanterns insieme a Damon Lindelof (Watchmen) e allo sceneggiatore di fumetti Tom King (Supergirl). Lanterns non ha ancora una data di messa in onda confermata.

CORRELATE:

Lanterns è la storia di una coppia di Lanterne Verdi

La produzione di Lanterns è attualmente programmata per iniziare nel primo trimestre del 2025 nel Regno Unito, potenzialmente mettendo lo show sulla buona strada per un’uscita nel 2026. Guy Gardner di Nathan Fillion, che farà il suo debutto nel reboot di Superman di James Gunn, dovrebbe avere un ruolo di supporto nella serie.

Hal Jordan è stato precedentemente interpretato da Ryan Reynolds nel famigerato film del 2011 Lanterna Verde. “Questa è la storia di una coppia di Lanterne Verdi John Stewart e Hal Jordan”, ha detto Gunn del progetto quando è stato annunciato per la prima volta. “Ci sono altre Lanterne Verdi sparse qua e là, ma questa è in realtà una serie TV ambientata sulla Terra, quasi come True Detective, con un paio di Lanterne Verdi che sono poliziotti spaziali che sorvegliano Precinct Earth e scoprono un terrificante mistero che si collega alla nostra più grande storia del DCU.”

Il creatore di Lost e Watchmen, vincitore di un Emmy Award, Damon Lindelof, sta lavorando alla sceneggiatura dell’episodio pilota insieme allo showrunner di Ozark Chris Mundy e all’acclamato scrittore di fumetti Tom King. Si dice che anche Justin Britt-Gibson, Breannah Gibson e Vanessa Baden Kelly siano a bordo (anche se la notizia non è ancora stata confermata). La produzione di Lanterns dovrebbe iniziare nel primo trimestre del 2025 nel Regno Unito, il che potrebbe portare la serie a un’uscita nel 2026. Lanterns non ha ancora una data di debutto confermata.