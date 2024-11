Heat 2: Michael Mann aggiorna sullo stato del sequel

Il regista e sceneggiatore candidato all’Oscar Michael Mann ha condiviso un nuovo aggiornamento su Heat 2, che riguarda lo stato attuale del sequel – da tempo in fase di sviluppo – del film del 1995 con Al Pacino e Robert De Niro. Al momento il progetto non ha ancora un cast ufficiale, ma in passato si era vociferato che i candidati all’Oscar Adam Driver e Austin Butler fossero in trattative per i rispettivi ruoli principali del giovane Neil McCauley (De Niro) e di Vincent Hanna (Pacino). Oltre a Butler, Pacino ha suggerito in precedenza anche Timothée Chalamet come l’attore perfetto che potrebbe prendere il suo ruolo nel sequel.

Descritto come un prequel e un sequel, il film dovrebbe presentare storie che si svolgono sia nel 1989 che nel 2002 con il suo cast di personaggi. Ora, durante una recente intervista, Mann ha confermato di aver quasi finito di scrivere la sceneggiatura di Heat 2, che sarà basato sul suo omonimo romanzo del 2022. Tuttavia, ha ammesso che il sequel non è ancora garantito, poiché la Warner Bros. Pictures non ha dato il via libera ufficiale.

Powered by

Michael Mann rivela a che punto è la sceneggiatura di Heat 2

“Sto finendo la sceneggiatura e alle 2:30 di questa mattina mi ha svegliato nel cuore della notte”, ha detto Mann (via Collider). “Quindi, sono nel bel mezzo della stesura della sceneggiatura, e mi sono ritrovato a guidare per Los Angeles alle 3 del mattino, il che è fantastico, non ci sono macchine, e sono finito da Canter’s Delicatessen perché è l’unica cosa aperta 24 ore”. “Poi mi sono seduto in una cabina e ho scritto lì fino alle 9:00 circa di questa mattina, cercando di finire il quarto atto“.

“È stato ironico, perché è la stessa cabina in cui mi sono seduto quando ho scritto i primi due episodi di Starsky & Hutch negli anni Settanta. Poi La corsa di Jericho e probabilmente alcune prime bozze di Heat. Avevo una cameriera preferita di nome Jeannie, che ha fatto studiare medicina a due figli servendo lì e giocando a poker in Gardena. Così, a volte, mentre guidi per le strade di Los Angeles di notte, un coyote ti attraversa la strada”.

Nonostante stia scrivendo la sceneggiatura – che sembra essere a buon punto – il regista ha però anche aggiunto: “Non c’è niente di sicuro perché il cielo potrebbe cadere. Ma Heat 2 è alla Warner Bros. Sto scrivendo la sceneggiatura per loro e spero che andremo avanti il prima possibile”.

CORRELATE: