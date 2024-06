Hunger Games: previsto per il 2026 un nuovo prequel basato sul prossimo romanzo di Suzanne Collins

Un nuovo film prequel di Hunger Games uscirà nelle sale nel 2026. Già dopo che lo scorso novembre il prequel di La ballata dell’usignolo e del serpente ha conquistato 337 milioni di dollari al botteghino, la Lionsgate ha annunciato che gli spettatori potrebbero non aver visto Panem, la distopia in cui è ambientata la storia, per l’ultima volta. “Il film ha aperto una serie infinita di possibilità che Suzanne può percorrere e che [Lionsgate] può percorrere con lei”, ha dichiarato all’epoca Adam Fogelson, presidente del gruppo cinematografico dello studio.

Ora, Variety riporta che Collins sta effettivamente scrivendo un nuovo libro, intitolato “Sunrise on the Reaping”, che uscirà nel 2025. L’adattamento cinematografico di tale nuovo romanzo, invece, arriverà nelle sale il 20 novembre 2026. Francis Lawrence, che ha diretto tutti i capitoli di Hunger Games è in trattative per la regia. Questo nuovo romanzo, stando a quanto riportato, rivisiterà il mondo di Panem 24 anni prima degli eventi della saga di Hunger Games e quattro decenni dopo La ballata dell’usignolo e del serpente.

Il film inizierà la mattina della mietitura dei 50esimi Hunger Games, noti anche come Second Quarter Quell, in cui gareggiò Haymitch Abernathy, interpretato da Woody Harrelson nella serie originale. Haymitch Abernathy, come noto, sarà poi il mentore di Katniss e Peeta nei 74esimi Hunger Games. “Suzanne Collins è una maestra della narrazione e la nostra stella polare creativa”, ha dichiarato Fogelson in un comunicato. “Non potremmo essere più fortunati di essere guidati e affidati a una collaboratrice il cui talento e la cui immaginazione sono così costantemente brillanti“.

Di cosa parla Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente?

Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente è il prequel diretto da Francis Lawrence e segue il giovane Coriolanus Snow e alcuni degli eventi accaduti prima che diventasse il tirannico presidente della trilogia guidata da Jennifer Lawrence. Oltre a Blyth, il film è interpretato da Rachel Zegler nel ruolo di Lucy Gray Baird, Hunter Schafer nel ruolo di Tigris Snow, Josh Andrés Rivera nel ruolo di Sejanus Plinth, Viola Davis nel ruolo della dottoressa Volumnia Gaul, Peter Dinklage nel ruolo di Casca Highbottom e Jason Schwartzman nel ruolo di Lucretius Flickerman.

