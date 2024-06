La furia dei titani: dal cast al sequel, tutto quello che c’è da sapere sul film

Dopo il buon successo di Scontro tra titani, film epico del 2010, la Warner Bros. decise di realizzare quanto prima un sequel diretto. Cavalcando l’onda dell’interesse per i film di genere epico e mitologico, è così arrivato in sala nel 2012 La furia dei titani (qui la recensione). Alla regia vi è Jonathan Liebesman, mentre nel cast si ritrovano alcuni degli attori presenti nel precedente capitolo insieme a diversi notevoli nuovi ingressi.

Se Scontro tra titani era il remake dell’omonimo film del 1981, La furia dei titani dovette fare affidamento su una storia originale, con personaggi ed elementi però derivati dalle opere precedenti. Dopo un lungo processo di scrittura si arrivò così a confezionare una storia ancor più epica, ricca di azione ed avventura. In particolare, il film è stato da subito girato tramite la tecnologia del 3D, e non successivamente riconvertito.

Al momento dell’uscita in sala, tuttavia, La furia dei titani non riuscì ad eguagliare il successo del precedente film. L’interesse vero tale tipologia di film sembrava già essersi in parte spento. Rivedere oggi il film può però favorire una sua riscoperta. Prima di lanciarsi in una nuova visione, però, può essere utile essere a conoscenza di alcune curiosità legate al titolo. Dalla trama al cast di attori e fino alle piattaforme che rendono disponibile il film in streaming, proseguendo nella lettura si potrà scoprire tutto ciò.

La trama di La furia dei titani

Dieci anni dopo aver sconfitto il mostruoso Kraken, Perseo cerca di trascorrere una vita più tranquilla facendo il pescatore e allevando da solo il figlio di 10 anni, Helius. Mentre egli svolge tali attività sulla terrà, però, nei cieli e negli inferi scoppia un’agguerrita lotta per il potere tra Dei e Titani. Indeboliti pericolosamente dalla mancanza di devozione dell’umanità, gli Dei stanno perdendo il controllo dei Titani prigionieri e del loro feroce capo, Crono, padre dei fratelli Zeus, Ade e Poseidone.

Nel momento in cui Zeus viene tradito e confinato nell’Ade, ad essere minacciata è anche la terra stessa. È a quel punto Perseo non può più far finta di nulla. Con l’aiuto della regina guerriera Andromeda, di Argenor, il figlio semidio di Poseidone, e del Dio caduto in disgrazia Efesto, egli si addentrerà coraggiosamente nel pericolosissimo oltretomba per liberare il padre Zeus, rovesciare i Titani e salvare il genere umano.

Il cast del film

Per interpretare il ruolo dell’eroe Perseo, lo studios decise di assegnare nuovamente il ruolo all’attore Sam Worthington, il quale si sottopose ad un ulteriore allenamento volto ad implementare la sua muscolatura. La lavorazione del film fu comunque particolarmente intensa e complessa per lui, che dovette trovarsi a gestire il peso dell’armatura anche durante le sequenze più complesse e dinamiche del film. La sua interpretazione è però poi lodata anche più di quanto accaduto con il precedente film.

Accanto a lui, in La furia dei titani, si ritrovano poi una lunga serie di attori particolarmente noti del cinema statunitense. Il primo di questi è Liam Neeson, che riprende il ruolo di Zeus. Ralph Fiennes è invece nuovamente presente nei panni del dio Ade, ruolo per il quale si è preparato studiando i principali miti a cui questi è legando. Così facendo ha avuto modo di costruire il carattere del suo personaggio. L’attrice Alexa Davalos, che nel precedente film interpretava il ruolo della principessa Andromeda, viene qui sostituita da Rosamund Pike.

Pike si preparò al ruolo prendendo spunto da celebri condottieri del cinema, tra cui il protagonista di Braveheart. Danny Huston riprende il personaggio del dio Poseidone, mentre Édgar Ramirez è il nuovo entrato nei panni del villain Ares. Bill Nighy, invece interpreta Efesto, alleato di Perseo. Completano il cast gli attori Toby Kebbell nel ruolo di Agenor e John Bell in quelli di Elio.

Ci sarà mai un sequel di La furia dei titani?

Nel corso della realizzazione di La furia dei titani, era stato già confermato un terzo capitolo di quella che sarebbe dunque divenuta a tutti gli effetti una trilogia. Il film avrebbe dovuto chiamarsi La vendetta dei titani, e le riprese sarebbero dovute iniziare poco dopo l’uscita del secondo film. Il risultato decisamente inferiore al box office di quest’ultimo, però, spinse lo studios di produzione a bloccare la lavorazione del terzo film.

Nel 2013, infine, Worthington ha affermato che è altamente improbabile che tale film conclusivo della trilogia venga realizzato, e nello stesso anno i produttori confermano la notizia indicando la mancanza di idee convincenti per la storia quale principale causa. Ancora oggi, ad oltre un decennio, i discorsi riguardanti un terzo capitolo sono pressocché inesistenti, cosa che sembra dunque confermare come questo non verrà mai realizzato.

Il trailer di La furia dei titani e dove vedere il film in streaming e in TV

Gli appassionati del primo film possono fruire di questo sequel grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. La furia dei titani è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Google Play, Apple TV, Now e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film verrà inoltre trasmesso in televisione giovedì 6 giugno alle ore 21:00 sul canale 20 Mediaset.

Fonte: IMDb