Isabela Merced, dopo Madame Web, è pronta per essere Hawkgirl in Superman

Dopo la performance non proprio di successo di Madame Web al cinema, in cui Isabela Merced ha interpretato il ruolo di Anya Corazon, l’attrice si prepara a entrare in un altro universo a fumetti, dato che, come sappiamo, interpreterà Kendra Saunders, alias Hawkgirl, nel film Superman di James Gunn.

In una recente intervista con Collider, Isabela Merced ha parlato di questo ruolo: “Ero una ragazzina della DC crescendo. Avevamo le action figure, e la maggior parte di loro erano così vecchie e usate che la vernice si era staccata… Ma adoravo davvero Hawkgirl. Avevo Hawkgirl e Hawkman come parte della mia collezione. Beh, tecnicamente non era mia. Era la collezione mia e dei miei fratelli. Avevamo anche le Hot Wheels. Con quelle abbiamo avuto un’infanzia davvero divertente, quindi questo è un momento che chiude il cerchio.”

Merced ha continuato dicendo che sarà “onorata” di essere la prima attrice a interpretare Hawkgirl sul grande schermo, e ha scherzato dicendo che non vede l’ora che la gente le gridi il nome dell’eroe per strada perché suona come “ragazza sexy” (Hawkgirl-Hot Girl).

“Sarei onorato se la gente mi vedesse per strada e dicesse semplicemente ‘Hawkgirl!’ Non hanno bisogno di sapere il mio nome. Ne sarei onorato perché, sai una cosa? Suona anche come “Hot Girl”, e mi va bene che la gente mi chiami una ragazza sexy – Continua – Proprio come sono stata onorata da Dora. Poiché questi personaggi significano così tanto per le altre persone, sono semplicemente felice di poter potenzialmente occupare un posto speciale nel loro cuore finché significherà qualcosa per loro, ne sono molto entusiasta.”

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion. Sean Gunn, María Gabriela de Faría, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Pruitt Taylor Vince completano il cast.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.