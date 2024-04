Rebecca Ferguson commenta le difficoltà delle riprese di Dune: Parte Tre

Rebecca Ferguson, che interpreta Lady Jessica nel franchise di Dune diretto da Denis Villeneuve, delinea alcuni dei problemi che Dune: Parte Tre deve affrontare. Basato sull’amato romanzo dell’autore Frank Herbert, il franchise di Denis Villeneuve ha pubblicato il suo primo Dune nel 2021, introducendo il pubblico alla storia di Paul Atreides di Timothée Chalamet. Il sequel, uscito nei cinema all’inizio di quest’anno, è stato un enorme successo, e Dune: Parte Tre è stato recentemente confermato essere ufficialmente in lavorazione presso la Legendary, con Villeneuve attualmente al lavoro sulla sceneggiatura.

In una recente intervista con The Playlist in seguito al successo del film più recente, Ferguson commenta lo stato di Dune: Parte Tre e spiega perché il film sta affrontando alcune nuove sfide. Secondo l’attrice, una cosa fondamentale che deve ancora essere risolta riguarda il fatto che il cast di Dune: Parte Due non ha ancora accordi per tornare per un terzo film.

“Ad essere onesti, è completamente fuori dal mio controllo. [Villeneuve] ha chiaramente creato un mondo spettacolare… la gente lo adora, e ha un cast fenomenale. Certo, ce ne sarebbe un terzo, ma Denis mette molta pressione. C’è molta pressione per continuare. E quando prendi la decisione creativa? Decidi di esserci quando è al meglio o ne crei uno che potrebbe fallire e non essere altrettanto buono?

È una conversazione davvero complicata. Dipende dalla sceneggiatura; dipende dai soldi. Dipende da tutti gli attori che non hanno ottenuto un accordo per il terzo film. Stanno succedendo molte cose. Quindi c’è molto da prendere in considerazione prima di scrivere semplicemente una terza sceneggiatura, sai?”

Dune 3 adatterà Dune Messiah di Frank Herbert

In precedenza, parlando con la rivista Time, Villeneuve ha confermato che Dune 3 sarà basato sul secondo romanzo della serie di Frank Herbert, “Dune Messiah“. Il regista ha diviso il primo romanzo in due metà per adattare i suoi due film su Dune. Ma il terzo film di Dune coprirà Dune Messiah nella sua interezza.

Nel film vedremo Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, Zendaya nei panni di Chani, Rebecca Ferguson nei panni di Lady Jessica, Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck, Javier Bardem nei panni di Stilgar, Austin Butler nei panni di Feyd-Rautha, Florence Pugh nei panni della Principessa Irulan, Dave Bautista nei panni della Bestia. Rabban, Léa Seydoux nel ruolo di Lady Margot, Stellan Skarsgård nel ruolo del Barone e Christopher Walken nel ruolo dell’Imperatore Shaddam IV. Il film è attualmente disponibile a noleggio in digitale e sarà disponibile per l’acquisto in 4K UHD, Blu-ray e DVD il 14 maggio 2024.