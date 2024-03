Alcune reazioni a un recente test-screening di Joker: Folie à Deux di Todd Phillips sono state condivise online e sembra che il regista abbia realizzato un degno sequel dell’originale della Warner Bros. che ha incassato un miliardo di dollari.

Sebbene la versione proiettata presenti “alcuni problemi di montaggio e di sceneggiatura che devono essere risolti“, tutte le reazioni che abbiamo visto finora sono state molto positive. Questa prima serie di feedback sono piuttosto vaghi, ma non per questo meno intriganti.

“Il film è super sanguinoso, caotico, aggressivo, surreale, ma in qualche modo fedele alla sua essenza. Gaga e Joaquin sono allo stesso livello nella performance“.

“L’aspetto musicale non è presentato in modo convenzionale. Loro cantano, ovviamente, ma funziona in un modo diverso. Molto rischioso, ma f*ttutamente geniale“. “Nel complesso, il film cerca di mantenersi in equilibrio per affascinare sia la critica che il grande pubblico“.

Abbiamo anche un rapporto più approfondito su Joker: Folie à Deux (via JoBlo.com), e alcuni potrebbero considerare questi dettagli un po’ più spoilerosi. Si dice che l’Harley Quinn di Lady Gaga sia “pari a Joaquin Phoenix o addirittura più centrale”. Arthur Fleck presumibilmente non si riferisce mai a lei come Harley, “ma con un soprannome derivato da essa“.

Entrambi i personaggi, secondo quanto riferito, “eseguono canzoni in duetto, e alcune sono solo cantate da lei. Le canzoni sono un mix di vecchie e nuove. Inoltre: “Vi compaiono personaggi famosi. Alcune modifiche alla tradizione, dato che questi film sono standalone rispetto ad altri franchise DC“.

Cosa ci possiamo aspettare dal film Joker: Folie à Deux?

Quest’ultima parte è molto interessante. Possiamo aspettarci l’apparizione di altri personaggi familiari della DC Comics? Ci risulta difficile immaginare il Cavaliere Oscuro in persona, ma forse qualche altro cattivo del manicomio di Arkham? Dovremmo avere un’idea più precisa di cosa aspettarci dopo il primo trailer, atteso per il mese prossimo.

Mentre alcuni fan sono un po’ restii all’idea che il seqeul del cupo thriller psicologico di Todd Phillips sia un musical, altri hanno accolto positivamente questa idea. Non sappiamo ancora con esattezza come le canzoni saranno inserite nella storia, ma si dice che la narrazione sarà divisa tra le prospettive distorte di Harley e Fleck, quindi è possibile che i numeri musicali facciano semplicemente parte delle illusioni dei personaggi (nel primo film, del resto, Fleck immaginava la sua intera relazione con Sofie Dummond).

Qualunque sia la forma delle canzoni, abbiamo sentito dire che la colonna sonora sarà “fortemente ispirata” ai classici musical di Liza Minelli come Cabaret, New York, New York e That’s Entertainment. La cosa non sorprende più di tanto, visto che Lady Gaga è una grande fan della Minelli. Non sappiamo ancora se la megastar del pop scriverà effettivamente la colonna sonora, ma è molto probabile che scriva almeno una canzone per il film.

Joker: Folie à Deux, quello che sappiamo sul film

Joker: Folie à Deux presenterà il ritorno di Joaquin Phoenix mentre riprende il ruolo del cattivo DC Joker. Il sequel presenterà anche il ritorno di Sophie di Zazie Beetz insieme ai nuovi arrivati ​​Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey. Nel cast c’è Lady Gaga che darà vita a Harley Quinn. I dettagli della trama sono ancora per lo più nascosti, ma sappiamo che la maggior parte del film si svolgerà ad Arkham Asylum e conterrà significativi “elementi musicali”. Rumors recenti inoltre hanno anche suggerito che la versione di Gaga su Harley Quinn avrà un ruolo più importante di quanto originariamente riportato, con la storia che si svolge interamente dal suo punto di vista.

Il film di Todd Phillips del 2019 è stato un successo sia di critica che commerciale con un incasso mondiale di oltre 1 miliardo di dollari al botteghino, rendendolo il film con il maggior incasso di tutti i tempi. Ha ricevuto riconoscimenti da numerosi importanti enti premiati, tra cui due Oscar e due Golden Globe, sia per il miglior attore che per la miglior colonna sonora. Il sequel di Joker sarà conosciuto come un progetto Elseworlds, secondo il co-presidente dei DC Studios James Gunn. I film con questa denominazione sono al di fuori della continuità principale del DCU. Altri progetti Elseworlds includono The Batman – Parte II e la serie The Penguin. L’uscita in sala del sequel è attualmente fissata al 4 ottobre 2024.