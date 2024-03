NBCUniversal ha confermato che il suo nuovo film Jurassic World 4 sarà girato quest’anno presso i propri Sky Studios Elstree nel Regno Unito.

Con una data di uscita già fissata per luglio 2025, le nostre fonti si aspettano che le riprese del film di successo inizieranno quest’estate, anche se ciò non è stato confermato dallo studio.

Il mese scorso abbiamo riferito che il regista di Godzilla, Rogue One e The Creator Gareth Edwards era in trattative finali per dirigere il film Jurassic World 4, che sarà una nuova interpretazione dell’era giurassica con i membri del cast di Jurassic World, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard che non dovrebbero tornare, né gli attori della trilogia originale Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill. David Koepp ha scritto la sceneggiatura.

La conferma delle riprese del film Jurassic World 4 agli Sky Studios è arrivata dalla società sorella della Universal, Sky, che oggi ha annunciato gli aggiornamenti del governo britannico sul credito d’imposta locale e sulle tariffe commerciali.

Il nuovo film Jurassic World 4 diventerà il terzo film importante girato negli Sky Studios della Universal – dopo Wicked e Paddington 3 – uscito lo scorso anno. Si prevede che il film sarà girato anche in altre destinazioni globali: la maggior parte dei film della serie sono stati girati alle Hawaii, anche se non è stata confermata come destinazione. I precedenti film di Jurassic World erano stati girati a Pinewood nel Regno Unito, ma questo non sarà girato lì.

Secondo fonti dello studio, il precedente film Jurassic World ha generato più di 2.000 posti di lavoro e una spesa di 180 milioni di sterline nel Regno Unito. Tuttavia, la composizione dell’equipaggio di questa puntata, e anche la sua fattibilità, potrebbero essere messe in discussione se uno sciopero IATSE e Teamsters dovesse svolgersi quest’estate.

Il nuovo film Jurassic World 4 sarà prodotto da Steven Spielberg attraverso Amblin Entertainment, Frank Marshall e Patrick Crowley produrranno attraverso Kennedy-Marshall. Il vicepresidente esecutivo dello sviluppo della produzione Sara Scott e il direttore creativo dello sviluppo della produzione Jacqueline Garell supervisioneranno il progetto per la Universal.

Dana Strong, CEO di Sky Group, ha dichiarato oggi in merito al credito d’imposta e ai cambiamenti delle tariffe commerciali del Regno Unito: “Siamo lieti che il Cancelliere abbia deciso oggi di tagliare le tariffe commerciali degli studi televisivi e cinematografici, fornendo sgravi fiscali vitali per consentire al Regno Unito di livello mondiale settore della produzione cinematografica e televisiva per continuare a prosperare. L’annuncio di oggi dà fiducia al settore, sbloccando opportunità di lavoro e fornendo allo stesso tempo una base stabile per gli investimenti di domani nel Regno Unito, come la nostra proposta per Sky Studios Elstree North e le riprese di Jurassic 4 di NBCUniversal ”.

Cosa sappiamo di Jurassic World 4?

Sebbene non siano ancora state rivelate informazioni ufficiali sulla trama del nuovo Jurassic World, la scrittura della sceneggiatura da parte di Koepp suggerisce che il film potrebbe tornare alle origini del franchise. Koepp non solo ha scritto l’acclamato originale del 1993 di Steven Spielberg, ma anche il suo sequel del 1997, Il mondo perduto: Jurassic Park. Non essendo previsto il ritorno di membri del cast storico come Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, né di nuovi membri del cast di Jurassic World come Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, il prossimo sequel potrebbe aprire la strada a una nuova era per il franchise.

Anche l’assunzione di Edwards fornisce qualche indicazione su ciò che potrebbe accadere in futuro. Edwards, che ha diretto anche Godzilla del 2014, ha anni di esperienza come artista VFX e questo è certamente uno dei motivi principali per cui tutti i suoi film presentano immagini CGI mozzafiato. The Creator, ad esempio, presenta un lavoro VFX straordinario ed è stato realizzato con un budget inferiore alla metà di quello di un tipico film del MCU, il che suggerisce che Jurassic World potrebbe avere una delle migliori CGI del franchise di sempre.

Le informazioni sulla trama possono essere scarse, ma il finale di Jurassic World: Il Dominio potrebbe in un certo senso aver preparato gli eventi del prossimo sequel. Il film si conclude con gli esseri umani e i dinosauri che vivono fianco a fianco, e il prossimo film potrebbe riprendere proprio da qui, solo con nuovi personaggi. Con l’avvicinarsi della data di inizio delle riprese, è comunque probabile che nei prossimi mesi vengano rivelate ulteriori informazioni sulla trama di Jurassic World, ma anche sugli attori principali che comporranno il cast.