Kraven – Il cacciatore: il nuovo spot rivela come ha ottenuto i suoi poteri

Il primo trailer di Kraven – Il Cacciatore era un po’ vago su come il protagonista (Aaron Taylor-Johnson) abbia ottenuto i suoi poteri, suggerendo che Kraven in qualche modo abbia acquisito super forza e agilità dopo essere stato morso da un leone. La Sony Pictures ha ora diffuso un nuovo spot televisivo che mostra una specie di liquido versato nella bocca del giovane Kraven dopo l’attacco. Questo significa che il padre di Kraven era in possesso di un siero che conferisce abilità incredibili? Probabilmente!

Sembra che ci sia un po’ più di attesa per questo ultimo spin-off di Spider-Man senza Spider-Man, se non altro per il fatto che il divieto ai minori di 17 anni potrebbe fornire qualche brivido in più rispetto alle precedenti puntate dello SSU.

Kraven è un predatore al vertice della catena alimentare

“È un predatore al vertice della catena alimentare”, ha detto la star Aaron Taylor-Johnson durante il panel. “Kraven è un cacciatore, non un bracconiere. Come ogni cacciatore sa, a volte devi fare una selezione della mandria per preservare l’ordine. Ovviamente, quando inizia ad applicare questo principio agli esseri umani, diventa una storia piuttosto oscura”.

“Non è solo Kraven. Abbiamo davvero avuto l’opportunità di immergerci nei personaggi Marvel in un modo davvero interessante”, ha aggiunto il regista J.C. Chandor. “Volevamo che lo spirito di quei personaggi fosse ciò che i fan vogliono e volevamo portarlo sullo schermo in un modo nuovo… Abbiamo percorso un equilibrio tonale in cui io come narratore e come regista, conosco gli attori in ogni interpretazione, non stiamo rompendo la quarta parete. Crediamo in questa storia come se stesse realmente accadendo”.

Kraven – Il Cacciatore: tutto quello che sappiamo sul film!

Dopo il successo di Venom: Let There Be Carnage e Spider-Man: No Way Home, Sony continua ad espandere il suo universo Marvel e Kraven the Hunter si unisce a una lista che include anche Madame Web con Dakota Johnson e il progetto Spider-Womandi Olivia Wilde. Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk hanno scritto la sceneggiatura di Kraven – Il Cacciatore e il fatto che il film attiri talenti di alto livello è sicuramente un buon segno. Kraven – Il Cacciatore uscirà al cinema il 13 dicembre 2023 distribuito da Sony Pictures Italia e Warner Bros.

Kraven – Il Cacciatore sarà interpretato da Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron) mentre assume il mantello del cattivo di Spider-Man, che è un immigrato russo di nome Sergei Kravinoff. Nel film, che viene annunciato come il prossimo capitolo dello Spider-Man Universe (SSU) di Sony, va in missione per dimostrare di essere il più grande cacciatore del mondo. Ad affiancare Taylor-Johnson nel film Marvel di Sony con classificazione R c’è Fred Hechinger (Fear Street Trilogy, The White Lotus) nei panni di Chameleon, il fratellastro di Kraven; la candidata all’Oscar Ariana DeBose (West Side Story) nel ruolo di Calypso, la compagna dell’occasione e amante di Kraven; Russell Crowe e Levi Miller in ruoli sconosciuti. Anche Christopher Abbott e Alessandro Nivola sono stati scelti come cattivi principali. Kraven – Il Cacciatore è diretto dal candidato all’Oscar J. C. Chandor (A Most Violent Year) da una sceneggiatura co-scritta da Richard Wenk (The Equalizer), Matt Holloway e Art Marcum. Avi Arad e Matt Tolmach stanno producendo il progetto.