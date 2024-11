Kraven – Il Cacciatore imita Spider-Man nel nuovo spot tv

I biglietti per Kraven – Il Cacciatore saranno ufficialmente in vendita domani e potrebbero essere accompagnati da un trailer finale del film. Per ora, la Sony Pictures ha rilasciato un nuovo spot televisivo con alcune nuove riprese ricche di azione.

Il teaser include altro dell’uomo-bestia vendicativo di Aaron Taylor-Johnson che distribuisce con violenza giustizia sommaria e vediamo anche un paio di riprese di Kraven che scala un muro più o meno nello stesso modo di un certo Friendly Neighbourhood Webhead.

Non siamo sicuri che si tratti di un riferimento deliberato a Spider-Man, ma in entrambi i casi, potrebbe finire per essere l’unico riferimento all’eroe che si arrampica sui muri nel film. Una voce recente ha affermato che Spidey non è menzionato nel film e non ci saranno scene post-credit.

Kraven – Il Cacciatore: tutto quello che sappiamo sul film!

Dopo il successo di Venom: Let There Be Carnage e Spider-Man: No Way Home, Sony continua ad espandere il suo universo Marvel e Kraven the Hunter si unisce a una lista che include anche Madame Web con Dakota Johnson e il progetto Spider-Womandi Olivia Wilde. Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk hanno scritto la sceneggiatura di Kraven – Il Cacciatore e il fatto che il film attiri talenti di alto livello è sicuramente un buon segno. Kraven – Il Cacciatore uscirà al cinema il 13 dicembre 2023 distribuito da Sony Pictures Italia e Warner Bros.