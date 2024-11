Robert Downey Jr. impossibilitato a partecipare al nuovo film di Nolan a causa di Avengers: Doomsday?

Christopher Nolan ha già messo insieme un cast molto impressionante per il suo misterioso nuovo film e le indiscrezioni indicano che ha ancora un ruolo principale da ricoprire. Ora, abbiamo sentito che il regista della trilogia de Il cavaliere oscuro è desideroso di lavorare di nuovo con Robert Downey Jr. dopo la performance dell’attore premiata con l’Oscar in Oppenheimer.

Sfortunatamente, gli impegni di Downey Jr. con l’MCU potrebbero impedirgli di unirsi alla produzione. Secondo lo scooper Daniel Richtman, Nolan potrebbe trovare difficile bloccare RDJ perché “è il personaggio principale di Avengers: Doomsday come lo era Thanos in Infinity War”.

Powered by

Non è la prima volta che sentiamo dire che la versione di Downey Jr. del Dottor Destino sarà un personaggio importante nel prossimo film di Avengers, ma sembra che potrebbe davvero finire per essere il fulcro principale, poiché Richtman aggiunge che dovrebbe apparire in “quasi ogni scena“.

Il film senza titolo di Nolan vede protagonisti Tom Holland, Matt Damon, Charlize Theron, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o e Robert Pattinson. Il regista ha anche scritto la sceneggiatura e il film ha fissato una data di uscita per il 17 luglio 2026. Sebbene i dettagli della trama e dei personaggi rimangano segreti, si ritiene che Damon, Holland, Hathaway e Pattinson siano i protagonisti principali, con Theron, Nyong’o e Zendaya in ruoli secondari.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

“Essere in grado di creare storie ed esplorare personaggi all’interno dell’universo Marvel ha realizzato un sogno di una vita e abbiamo scoperto un potente legame con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin, Lou e l’intero team Marvel per portare questa epica avventura nella narrazione in luoghi nuovi e sorprendenti sia per i fan che per noi stessi”, hanno affermato i fratelli Russo in una dichiarazione dopo il panel del SDCC.