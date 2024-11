Kraven – Il Cacciatore potrebbe non avere affatto una scena post-credit!

Kraven – Il Cacciatore arriverà tra poco al cinema, ma sarà raggiunto mai da Spider-Man? Non ci aspettiamo che il lanciatore di ragnatele si presenti nell’universo di Spider-Man della Sony (il che è certamente bizzarro), ma una risposta definitiva a alcuni di questi dubbi ha appena trovato la sua strada online.

Secondo l’affidabile leader di runtime e trailer @Cryptic4KQual, non c’è menzione di Spider-Man in Kraven – Il Cacciatore. Il film è stato descritto come “stand-alone”, sebbene la stessa etichettatura non abbia impedito a Madame Web di presentare Peter Parker appena nato.

Powered by

Come minimo, avevamo immaginato che il film potesse finire con Kraven diretto a New York City per dare la caccia a un “ragno”, anche se la risposta a una scelta del genere poteva stata probabilmente negativa, dato il disprezzo che molti fan sembrano avere per questi spin-off.

Forse la sorpresa più grande è il fatto che Kraven – Il Cacciatore non abbia presumibilmente scene post-credit. Anche senza un’anticipazione di Spidey, penseresti che la Sony avrebbe trovato un modo per gettare le basi per un sequel, ma ora tutti i segnali indicano che questo sarà un vero e proprio episodio unico.

Kraven – Il Cacciatore: tutto quello che sappiamo sul film!

Dopo il successo di Venom: Let There Be Carnage e Spider-Man: No Way Home, Sony continua ad espandere il suo universo Marvel e Kraven the Hunter si unisce a una lista che include anche Madame Web con Dakota Johnson e il progetto Spider-Womandi Olivia Wilde. Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk hanno scritto la sceneggiatura di Kraven – Il Cacciatore e il fatto che il film attiri talenti di alto livello è sicuramente un buon segno. Kraven – Il Cacciatore uscirà al cinema il 13 dicembre 2023 distribuito da Sony Pictures Italia e Warner Bros.

Kraven – Il Cacciatore sarà interpretato da Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron) mentre assume il mantello del cattivo di Spider-Man, che è un immigrato russo di nome Sergei Kravinoff. Nel film, che viene annunciato come il prossimo capitolo dello Spider-Man Universe (SSU) di Sony, va in missione per dimostrare di essere il più grande cacciatore del mondo. Ad affiancare Taylor-Johnson nel film Marvel di Sony con classificazione R c’è Fred Hechinger (Fear Street Trilogy, The White Lotus) nei panni di Chameleon, il fratellastro di Kraven; la candidata all’Oscar Ariana DeBose (West Side Story) nel ruolo di Calypso, la compagna dell’occasione e amante di Kraven; Russell Crowe e Levi Miller in ruoli sconosciuti. Anche Christopher Abbott e Alessandro Nivola sono stati scelti come cattivi principali. Kraven – Il Cacciatore è diretto dal candidato all’Oscar J. C. Chandor (A Most Violent Year) da una sceneggiatura co-scritta da Richard Wenk (The Equalizer), Matt Holloway e Art Marcum. Avi Arad e Matt Tolmach stanno producendo il progetto.