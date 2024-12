Peacemaker: una foto del set della stagione 2 mostra il nuovo mezzo di Christopher Smith

Non abbiamo avuto molte foto del set della seconda stagione di Peacemaker quando le telecamere stavano ancora girando per la serie HBO e i fan che sono riusciti a scattarle si sono presto ritrovati con avvisi di rimozione sui social media. La produzione dello show si è però conclusa di recente, quindi ora stiamo aspettando che il co-CEO dei DC Studios e creatore della serie James Gunn condivida un primo sguardo ufficiale al debutto del personaggio di The Suicide Squad nel DCU.

Nel frattempo, è apparsa online una nuova foto che ritrae il Christopher Smith di John Cena e l’Emilia Harcourt di Jennifer Holland in sella a una motocicletta ispirata al mondo Tokusatsu. Come il resto del DCU, sembra che Peacemaker abbraccerà il lato più stravagante dell’Universo DC (anche se diremmo che è giusto che qualcuno come Peacemaker abbia una moto così particolare). Degno di nota è anche il fatto che vediamo il logo dell’A.R.G.U.S. sulla moto, il che suggerisce che siano loro a finanziare qualsiasi cosa stia facendo il personaggio.

Peacemaker, cosa sappiamo sulla seconda stagione

“Peacemaker esplora la storia del personaggio che John Cena riprende all’indomani del film del 2021 del produttore esecutivo James Gunn, Suicide Squad – un uomo irresistibilmente vanaglorioso che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone debba uccidere per ottenerla!”. I dettagli sulla trama della seconda stagione sono ancora per lo più nascosti, ma probabilmente ruoterà intorno al tentativo di Rick Flag Sr. di vendicarsi per l’uccisione da parte di Peacemaker di suo figlio Rick Jr. (Joel Kinnaman) avvenuta in The Suicide Squad.

Si vocifera poi che tra i cambiamenti apportati nel seguire Smith in una nuova realtà, ci sarà il fatto che suo padre e suo fratello sono di nuovo vivi. “In Creature Commandos, li sentirete parlare di cose che sono accadute in [The] Suicide Squad o Peacemaker”, ha detto di recente Gunn a proposito della collocazione della seconda stagione di Peacemaker nel canone del DCU. “Beh, allora quelle cose diventano automaticamente canon”.

“La verità è che quasi tutto Peacemaker è canonico, con l’eccezione di Justice League”, ha aggiunto, riferendosi ai camei del finale della prima stagione da parte dell’Aquaman di Jason Momoa e del Flash di Ezra Miller. “Di cui ci occuperemo nella prossima stagione di Peacemaker”.

Questa seconda serie di episodi ha riunito un cast impressionante che comprende John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Frank Grillo, Sol Rodríguez, David Denman e Tim Meadows. Si vocifera anche la presenza di Joel Kinnaman. La seconda stagione di Peacemaker è prevista per l’agosto 2025 sulla HBO.