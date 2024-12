Creature Commandos: svelato un primo sguardo a Wonder Woman e altri personaggi del DCU

Il terzo episodio di Creature Commandos è incentrato su G.I. Robot e si conclude con la sconfitta di Circe per mano della Task Force M. L’Amazzone, però, avverte la squadra che, impedendole di uccidere la Principessa, hanno condannato il mondo. In una prima occhiata a “Chasing Squirrels” il quarto episodio – nel quale vediamo che anche di Weasel scopriremo la storia delle sue origini – Circe dà ad Amanda Waller uno sguardo al futuro del DCU… e vediamo molti eroi morti.

Vengono mostrati Superman, Mister Terrific, Hawkgirl, Starfire e Robin, ma la notizia più importante è il primo sguardo alla Wonder Woman del DCU. La donna indossa un costume accurato, con un costume simile a quello indossato da Lynda Carter nella serie televisiva degli anni ’70 (e nelle sue prime apparizioni nei fumetti). Viene mostrato anche il copricapo dell’eroina, il che suggerisce che James Gunn ha intenzione di abbracciare le radici classiche di Wonder Woman quando verrà introdotta nel live-action.

Naturalmente, si tratta solo di un cameo che non lascia intravedere nulla, e molte cose possono cambiare da qui al debutto “ufficiale” di Diana Prince nel DCU. In una recente intervista, Dean Lorey, showrunner di Creature Commandos, ha dichiarato: “Credo che la gente sia a conoscenza di Wonder Woman. Quindi sì, credo che ci sia la convinzione che esista, ma non so quanto sia conosciuta a livello mondiale”. Anche Gunn ha spiegato: “Penso che arrivi in un momento in cui la gente ha sentito parlare di Themyscira e ora comincia a credere che esista. Quindi sta diventando… la gente ne sta prendendo coscienza”.

Tutto quello che sappiamo su Creature Commandos

La serie animata Creature Commandos, composta da 7 episodi, sarà trasmessa in streaming su Max e avrà come protagonisti David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein/Mostro di Frankenstein, Indira Varma nel ruolo della Sposa, Maria Bakalova di Guardiani della Galassia Vol. 3 nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic, Zoe Chao nel ruolo della Dott.ssa Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo del Dottor Phosphorus, Sean Gunn nel ruolo di Weasel e Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Senior.

Steve Agee riprenderà il suo ruolo di Peacemaker, John Economos. È prevista anche la partecipazione di Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller. Recentemente James Gunn ha rivelato di considerare La sposa di Indira Varma come il personaggio principale della serie. Ha anche aggiunto che non sta dirigendo alcun episodio, ma ha diretto le sessioni di registrazione di ciascun attore.

