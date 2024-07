Rakuten TV, le novità di Luglio: Furiosa, The Fall Guy e molto altro

Anche questo mese gli amanti di cinema troveranno su Rakuten TV un’offerta variegata pronta a soddisfare ogni palato. Dalle recenti uscite cinematografiche, a classici blockbuster e franchise, passando per i canali FAST monotematici, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Tra le novità TRANSACTIONAL del mese, troviamo l’atteso film distopico Furiosa: A Mad Max Saga, con Ana Taylor-Joy e Chris Hemsworth nei panni dei protagonisti di questo prequel di Mad Max. Fury Road incentrato sul personaggio dell’Imperatrice Furiosa. Di tutt’altro tipo la pellicola d’animazione Garfield: Una Missione Gustosa, nuova avventura del goloso e pigro gatto ideato dalla penna di Jim Davis, beniamino di grandi e piccini. Se avete voglia di sognare e sospirare per un amore impossibile, non perdete la commedia romantica The Idea of You, tratta dal romance di Robinne Lee e con Anne Hathaway nei panni di Solène, una madre quarantenne che si innamora del frontman ventenne della boy band più sexy del momento, interpretato da Nicholas Galitzine.

The Fall Guy arriva su Rakuten Tv

Per gli amanti del franchise Il pianeta delle scimmie, arriva in piattaforma il decimo capitolo di questa epopea fantascientifica e quarto film della saga reboot, Il Regno del Pianeta delle Scimmie, diretto da Wes Ball. Ryan Gosling ed Emily Blunt sono l’irresistibile coppia protagonista dell’action comedy The Fall Guy: una controfigura in pausa per un incidente, Colt Seavers, viene richiamato a lavorare per un film, diretto dalla sua ex Jody Moreno; la star del film scompare improvvisamente e starà a Colt trovarlo, tra complotti, acrobazie e i tentativi per riconquistare Jody. Se nelle torride giornate estive siete alla ricerca di un brivido, non perdete La Profezia del male, horror in cui il weekend fuori porta di un gruppo di giovani amici viene sconvolto da un mazzo di tarocchi trovato per caso, che darà origine a un susseguirsi di tragici eventi… Infine, è per tutta la famiglia il tenero IF – Gli amici immaginari, film in live action ed animazione diretto ed interpretato da Joe Krasinski, che ci fa emozionare e riflettere sulla perdita di immaginazione che caratterizza i nostri tempi.

Oltre alle più recenti uscite cinematografiche, la library di Rakuten TV offre imperdibili rewatch in vista degli imminenti nuovi film in sala! La comicità graffiante ed irriverente di Deadpool e Deadpool 2, disponibili su Rakuten Tv, vi prepareranno all’arrivo al cinema del 34esimo film del Marvel Cinematic Universe Deadpool & Wolverine, con Ryan Reynolds e Hugh Jackman dei panni dei due iconici super eroi. Prima di guardare Furiosa. A Mad Max Saga dalla sezione TVOD, potete recuperare dalla library tutta la distopica saga cinematografica ideata da George Miller: dai primi film anni ’80 con Mel Gibson al più recente blockbuster del 2015 con Tom Hardy e Charlize Theron. Anche per Il Pianeta delle Scimmie è possibile un rewatch completo, immergervendovi nel mondo fantascientifico nato dalla penna di Pierre Boulle.

La sezione AVOD è ricca di titoli che permettono agli spettatori di viaggiare in mondi diversi.

Agli amanti del thriller polizieschi consigliamo di recuperare Traffic di Steven Soderbergh, film vincitore di 4 Premi Oscar con Michael Douglas, Benicio Del Toro e Catherine Zeta-Jones, Broken City con Russel Crowe, Mark Wahlberg e la stessa Zeta-Jones e Traitor con Don Cheadle e Guy Pearce. Ben Affleck e Justin Timberlake sono invece i protagonisti di Runner, Runner, in cui uno studente modello, finito nel giro del gioco d’azzardo, si trova costretto a collaborare con l’FBI per incastrare il magnate che lo ha preso sotto la sua ala protettiva. Per festeggiare il compleanno del re dell’action Jason Statham, che cade il 26 luglio, potete gustarvi il revenge movie In the Name of the King e Revolver, diretto dal regista Guy Ritchie, co-sceneggiato da Luc Besson ed interpretato da Ray Liotta al fianco di Statham. In occasione dell’uscita al cinema di Horizon: An American Saga diretto da Kevin Costner, potete rivedere Draft Day, in cui l’attore californiano recita al fianco di Jennifer Garner in una storia ambientata nel mondo della NFL – National Footbal League. E ancora, potrete partire per una nuova avventura con Il giro del mondo in 80 giorni, tratto dal celebre romanzo per ragazzi di Jules Verne ed interpretato dalla star delle arti marziali Jackie Chan; immergervi nelle cupe ambientazioni dell’horror paranormale Shelter – Identità paranormali con Julianne Moore e Jonathan Rhys Meyers oppure nelle profondità degli abissi, faccia a faccia con un temibile squalo gigante in Megalodon, con Michael Madsen.

Le promozioni su Rakuten Tv

Anche a luglio su Rakuten Tv continua la promozione “I prezzi ribassati del mese” con titoli come: Le Mans ’66 – La Grande Sfida, X-Files – Il Film, Dora e la città perduta e tanto altro a partire da soli 3,99€. Fino al 7 luglio è possibile acquistare a soli 5,99€ i due horror post-apocalittici firmati da John Krasinski A Quiet Place – un posto tranquillo e A Quiet Place II, mentre dal 10 al 14 c’è la promozione early bird sull’acquisto di He Went That Away, thriller che segna l’esordio alla regia di Jeffrey Darling. In occasione del suo ritorno in sala, il viaggio animato nel folklore ucraino Mavka e la foresta incantata sarà disponibile in contemporanea su Rakuten Tv.

L’offerta FAST di Rakuten TV si amplia ulteriormente, soddisfando i gusti sempre più variegati della platea di riferimento. Nel mese degli Europei, Rakuten TV inaugura FIFA+, canale che fino 15 luglio manderà in onda le partite storiche della Coppa del Mondo FIFATM. Per gli amanti della musica, sono arrivati sulla piattaforma i canali Vevo Pop, con i videoclip dei cantanti pop del momento, e Vevo ’90s & ’00s, per rivivere i più celebri brani di artisti italiani ed internazionali di queste due decadi. E per gli amanti degli sport estremi e delle avventure al cardiopalma, è già disponibile Red Bull TV, con una vasta gamma di contenuti premium tra cui eventi live, film e serie prodotte da Red Bull.