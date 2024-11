Robert Pattinson in trattative per il prossimo film di Christopher Nolan alla Universal

Robert Pattinson è in trattative per unirsi al cast di serie A del prossimo film di Christopher Nolan alla Universal. Si unisce a un cast che include Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya e Lupita Nyong’o.

Il film uscirà in Imax il 17 luglio 2026. La data coincide con una serie di film di Nolan che hanno avuto date di uscita simili in passato, più di recente Oppenheimer, il film vincitore dell’Oscar come miglior film l’anno scorso. La Universal non ha rilasciato dichiarazioni sul casting di Pattinson.

Robert Pattinson torna a lavorare con Nolan

Le riprese del film dovrebbero iniziare all’inizio del 2025, ma fonti hanno notato che le logline o le descrizioni del film pubblicate fino ad oggi sono errate, con dettagli tenuti segreti.

Se si chiudesse un accordo, questo film segnerebbe una reunion per Pattinson e Nolan, che hanno lavorato insieme in Tenet. Robert Pattinson è attualmente impegnato nella produzione del film di A24 The Drama, che vede anche la partecipazione di Zendaya. Lo vedremo prossimamente in Mickey17.