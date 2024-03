Sono passati quasi 47 anni da quando il primo Star Wars è arrivato nelle sale, e i fan dell’amato franchise oggi non potrebbero immaginare altri attori al di fuori di Mark Hamill, Harrison Ford e Carrie Fisher nei ruoli iconici di Luke Skywalker, Han Solo e della Principessa Leila. Naturalmente, molti attori famosi hanno fatto il provino per questi ruoli, tra cui il premio Oscar Christopher Walken. L’attore, attualmente al cinema con Dune – Parte Due nel ruolo dell’imperatore Shaddam IV, ha recentemente parlato con Vanity Fair del nuovo film e ha riflettuto sulla sua storia a Hollywood, affermando non solo di aver partecipato all’audizione per interpretare Han Solo, ma di aver anche letto la parte insieme alla premio Oscar Jodie Foster.

“Credo che fosse per Han Solo“, ha ricordato Walken. “Sì, ho fatto il provino. E se non sbaglio, la mia partner nel provino era – credo sia vero – Jodie Foster… Credo che abbiamo fatto un provino. Non sono sicuro che abbiamo fatto una scena. Forse ci siamo solo seduti davanti a quelle vecchie telecamere… Ho fatto il provino per Guerre stellari, ma anche altri 500 attori. Erano in tanti a farlo“. Di recente anche la Foster aveva in effetti parlato anche del suo provino per Star Wars durante un’apparizione al Tonight Show, rivelando che le era stata offerta proprio la parte della Principessa Leila.

Christopher Walken e l’imperatore Shaddam IV in Dune – Parte Due

“Questo film successivo esplorerà il mitico viaggio di Paul Atreides mentre si unisce a Chani e ai Fremen mentre è su un sentiero di guerra di vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia“, si legge nella sinossi ufficiale. “Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, tenta di prevenire un futuro terribile che solo lui può prevedere.”

Nel film vedremo Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, Zendaya nei panni di Chani, Rebecca Ferguson nei panni di Lady Jessica, Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck, Javier Bardem nei panni di Stilgar, Austin Butler nei panni di Feyd-Rautha, Florence Pugh nei panni della Principessa Irulan, Dave Bautista nei panni della Bestia. Rabban, Léa Seydoux nel ruolo di Lady Margot, Stellan Skarsgård nel ruolo del Barone e Christopher Walken nel ruolo dell’Imperatore Shaddam IV.

Dune – Parte due è diretto da Villeneuve da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Jon Spaihts. Il film è basato sull’innovativo romanzo di fantascienza Dune del 1965 di Frank Herbert. Dune – Parte due è uscito nei cinema il 28 Febbraio 2024. Il secondo capitolo continuerà la storia di Dune, che, nonostante la sua controversa uscita, è stato un solido successo al botteghino nel 2021, incassando oltre 402 milioni di dollari su un budget di produzione stimato di 165 milioni di dollari. Tuttavia, WB ha sicuramente maggiori speranze per il sequel, che potrà trarre vantaggio da un’uscita globale su larga scala in formati standard e premium, incluso IMAX.