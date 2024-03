The Batman – Parte 2: James Gunn smentisce un rumors sul cast e parla del coinvolgimento degli studi DC nel sequel

Il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha smentito una grossa voce di casting per The Batman - Parte 2 di Matt Reeves, chiarendo che lui e Peter Safran saranno coinvolti nel progetto "Elseworlds". Continuate a leggere per i dettagli!

The Batman – Parte 2 è stato recentemente posticipato di un intero anno, sollevando ulteriori domande su come il film “Elseworlds” si inserirà nei piani più ampi dei DC Studios per il DCU.

Sebbene James Gunn abbia dichiarato che i progetti fuori continuity continueranno a essere realizzati, è comunque strano pensare che il sequel di The Batman sia destinato a competere con The Brave and the Bold, un progetto guidato da Batman e Robin con un Cavaliere Oscuro completamente diverso.

Tuttavia, ci aspettiamo che Matt Reeves realizzi il suo sequel e di recente si è vociferato che Boyd Holbrook, star di Logan, sia salito a bordo del film per interpretare Harvey Dent, alias Due Facce.

Cosa ha detto James Gunn The Batman – Parte 2

Sui thread, James Gunn non ha perso tempo e ha liquidato la voce come “falsa”. Alla domanda di un fan se i pubblicitari facciano trapelare queste informazioni per creare clamore e convincere uno studio a ingaggiare il proprio cliente, il co-CEO dei DC Studios ha risposto: “No, non credo che questo abbia a che fare con Boyd e i suoi collaboratori. A volte si tratta di un errore onesto da parte di siti web che hanno ottenuto informazioni false (anche se giornalisticamente sono un po’ troppo precoci) [e] altre volte si tratta di notizie inventate solo per fare clic. Non so quale sia questa“.

Il sito in questione ha raddoppiato affermando che James Gunn non ha alcun potere su The Batman – Parte 2. A questa affermazione, James Gunn ha risposto: “Stronzate. Tutti i nuovi film DC sono di competenza dei DC Studios“. Speriamo che questo non porti a divergenze creative, vista la visione molto specifica che Reeves ha del personaggio.

Nei suoi recenti post, il regista di SUPERMAN ha fatto luce sul processo di sviluppo dei nuovi progetti da parte dei DC Studios.

“Non diamo il via libera a un film finché non abbiamo una sceneggiatura finita di cui siamo soddisfatti e, in generale, non facciamo il cast di un film finché la sceneggiatura non è finita“, ha spiegato James Gunn. “Questo è il motivo per cui alcuni progetti si stanno muovendo più velocemente del previsto e altri più lentamente. Sarà sempre la qualità al primo posto, in ogni caso“.

In seguito ha confermato che hanno sceneggiature per più di SUPERMAN e per la stagione 2 di Peacemaker, ma ha risposto “No” quando qualcuno ha chiesto se si trattasse solo di Creature Commandos e Supergirl: Woman of Tomorrow.

“Ho avuto tanti collaboratori meravigliosi con cui lavorare, e quando trovi qualcuno con cui ami lavorare, vuoi solo [dire,] “Dai, per favore, continuiamo a lavorare insieme. Quanto possiamo spingerci oltre?“. Matt Reeves ha parlato dei suoi piani per The Batman – Parte 2 la scorsa estate.

“Qualunque sarà la storia, si tratterà di prendere questi personaggi e metterli in una sorta di pericolo emotivo“, ha detto. “C’è un’immersione profonda che è già avvenuta all’inizio e che ora dovrò approfondire di nuovo“.

Cosa sappiamo su The Batman – Parte 2?

In The Batman – Parte 2 Robert Pattinson riprenderà il ruolo principale, con Matt Reeves che tornerà alla regia. Anche Mattson Tomlin tornerà per scrivere la sceneggiatura insieme a Reeves. La data di uscita è attualmente fissata per il 2 ottobre 2026, ovvero un anno dopo rispetto a quanto precedentemente comunicato. Un rinvio che ha dunque apparentemente confermato i lavori ancora profondamente in corso sullo sviluppo del film. Il primo lungometraggio ha raggiunto più di 770 milioni di dollari al botteghino, diventando il settimo film con il maggior incasso del 2022 e ottenendo recensioni positive.

Nel cast di Batman c’erano anche Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon del GCPD, John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard nel ruolo del procuratore distrettuale di Gotham Gil Colson, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth e Colin Farrell nel ruolo di Oswald Cobblepot/Penguin. Restano invece dubbi riguardo il coinvolgimento del Joker, introdotto nel primo film con Barry Keoghan nel ruolo. Proprio l’attore, però, ha lasciato intendere che l’arcinemesi di Batman potrebbe far parte del film. Foto di Copertina by imagepressagency – DepositPhotos