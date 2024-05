Venom: The Last Dance, il logo ufficiale è stato svelato

Abbiamo già visto un falso logo per Venom: The Last Dance, e da allora sono continuati a circolare molti tentativi fatti dai fan. Ora, però, è emerso su Amazon un merchandising generico che finalmente rivela il vero logo.

A dire il vero, non è molto eccitante, ma un logo è un logo e ne vedremo molti altri nei prossimi mesi. Come il titolo stesso, non svela molto e non dobbiamo necessariamente pensare che il rosso sia un indizio su chi Venom dovrà affrontare.

Il fatto che questo logo sia emerso ora potrebbe indicare che un trailer è da qualche parte all’orizzonte e scommetteremmo sul fatto che sarà pronto con Bad Boys: Ride or Die a giugno.

Il merchandise per il franchise di Venom è sempre stato piuttosto raro, a parte i Funko Pops e le strane figure di Hot Toys, quindi purtroppo non ci aspetteremmo nessuna fuga di immagini promozionali importanti come quelle che si vedono per i film del MCU da qui ad allora. Poco prima che Venom: The Last Dance è stato annunciato, Tom Hardy ha condiviso alcune informazioni su ciò che spera di vedere in un terzo capitolo.

“Queste cose [di solito] si fanno in tre. Se ci sarà un nuovo film – e dipendono molto dal successo di ogni singolo film, quindi non si può contare sul fatto che si ripetano – ogni film deve essere come se fosse l’ultimo“.

“Ma credo che sia molto importante, se si affronta un film, pensare che uno, due e tre siano uguali… la stessa storia, lo stesso film. Così non ti sorprendi a dover fare un terzo film dal nulla“.

“Ci deve essere una certa continuità con il terzo, il quarto e il quinto, e se qualcuno dice ‘no’, va bene. Lasciate perdere e passate a qualcos’altro“.

Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange) ha ottenuto un ruolo da protagonista nel threequel, anche se al momento non si sa chi interpreterà; la teoria più diffusa in rete è che sia stato scritturato per il ruolo del generale Orwell Taylor di The Jury. Anche Juno Temple (Ted Lasso) e Clark Backo (Letterkenny) sono saliti a bordo del threequel in ruoli misteriosi.

Oltre a tornare nel ruolo di Eddie Brock, Tom Hardy ha anche co-scritto la storia di Venom: The Last Dance con la regista Kelly Marcel, prima di scrivere la sceneggiatura. Prodotto da Amy Pascal, Avi Arad, Matt Tolmach e Hutch Parker, il film arriverà nelle sale il 25 ottobre.