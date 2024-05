Fantastici Quattro: emergono nuovi dettagli sui piani per Mole Man nel reboot del MCU

Dopo la notizia che Paul Walter Hauser si è unito al cast de The Fantastic Four, sono emersi nuovi dettagli sui piani dei Marvel Studios per Mole Man, l'Uomo Talpa nel prossimo reboot. Maggiori dettagli di seguito.

Ieri si è diffusa la notizia che la star di Black Bird e Crudelia Paul Walter Hauser è entrato a far parte del cast dei Fantastici Quattro dei Marvel Studios.

Si tratta di un’altra entusiasmante e impressionante aggiunta al reboot, anche se non è stato reso noto chi interpreterà. La voce di H.E.R.B.I.E. è una possibilità, anche se Mole Man, l’Uomo Talpa è un’altra ipotesi che viene suggerita online.

Paul Walter Hauser sarebbe un’ottima scelta per una nuova e sinistra interpretazione del cattivo. Inoltre, con una storia che si svolge negli anni ’60, l’utilizzo di Mole Man come cattivo di supporto è un modo fantastico per rendere omaggio alla prima apparizione della squadra nei fumetti.

Pur non confermando che Hauser sia stato scritturato per il ruolo, Jeff Sneider (via The InSneider) riporta che l’attuale sceneggiatura de I Fantastici Quattro si apre con la Prima Famiglia Marvel che sconfigge l’Uomo Talpa. Che bel modo di presentare la squadra, eh?

Da segnalare anche il fatto che Hauser ha apprezzato un commento su Instagram sul fatto che potrebbe interpretare il cattivo… L’Uomo Talpa, noto anche come Harvey Rupert Elder, è stato creato dallo scrittore Stan Lee e dall’artista Jack Kirby ed è apparso per la prima volta in Fantastic Four #1 nel 1961.

Un tempo Elder era un abile scienziato ossessionato dalla scoperta della leggendaria terra nel nucleo della Terra. Dopo essere stato ridicolizzato e respinto dai suoi colleghi per le sue teorie, Elder si avventurò nelle profondità della Terra e incontrò una razza sotterranea conosciuta come i Moloidi. Fu acclamato come loro sovrano e adottò il soprannome di “Uomo Talpa”.

Come Uomo Talpa, Harvey Elder non possiede capacità sovrumane, ma è un genio in vari campi scientifici, in particolare in geologia e ingegneria. Ha padroneggiato la tecnologia del suo dominio sotterraneo e spesso impiega gadget e creature avanzate nei suoi piani.

Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, i Fantastici Quattro sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti. Sue, la fidanzata di Reed (e futura moglie), può manipolare la luce per diventare invisibile e lanciare potenti campi di forza. Johnny, il fratello di Sue, può trasformare il suo corpo in fuoco che gli dà la capacità di volare. E Ben, il migliore amico di Reed, viene completamente trasformato in una Cosa, con dei giganteschi massi arancioni al posto del corpo, che gli conferiscono una super forza.

Matt Shakman (“WandaVision”, “Monarch: Legacy of Monsters”) dirigerà Fantastici Quattro, da una sceneggiatura di Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. Pedro Pascal (Reed Richards) è noto al mondo per le sue interpretazioni in The Mandalorian, The Last of Us e prima ancora in Game of Thrones. Vanessa Kirby (Sue Storm) ha fatto parte del franchise di Mission: Impossible e di Fast and Furious, mentre Joseph Quinn (Johnny Storm) è diventato il beniamino dei più giovani per la sua interpretazione di Eddie in Stranger Things 4. Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) sta vivendo un momento d’oro grazie al suo ruolo del cugino Ritchie in The Bear.

Al momento circolano voci su una possibile ambientazione nel passato del film, indicativamente negli anni Sessanta, stando all’aspetto delle prime immagini ufficiali ad oggi rilasciate. Ci sono però anche rumor sul fatto che il film potrebbe essere ambientato in una realtà diversa da quella di Terra 616. Ad oggi sappiamo poi che l’attrice Julia Garner è stata scelta per interpretare Shalla-Bal nella sua versione Silver Surfer, presenza che sembrerebbe confermare anche quella di Galactus come villain principale. Franklyn e Valeria Richards, figli di Reed e Sue, potrebbero comparire nel film, mentre Dottor Destino potrebbe avere un semplice cameo nel finale. Il film è atteso al cinema il 25 luglio 2025.