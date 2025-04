Alita, Robert Rodriguez non vuole rinunciare ad un sequel: “Vogliamo farne un altro”

Quando Alita – Angelo della Battaglia (qui la recensione) ha debuttato nel 2019, si è rapidamente guadagnato una fedele fanbase che ha ammirato la sua splendida grafica, la sua storia emozionante e il suo fedele omaggio al manga originale. Nonostante la forte accoglienza e i discreti risultati al botteghino, i piani per un sequel sembrarono arenarsi, lasciando i fan a chiedersi se avrebbero mai visto la storia di Alita continuare sul grande schermo. Ora, il regista Robert Rodriguez offre una nuova speranza per il futuro del franchise.

In una recente intervista con PowerfulJRE su YouTube, Rodriguez ha espresso un chiaro entusiasmo per il ritorno al mondo di Iron City. “Oh sì, vogliamo farne un altro di sicuro”, ha detto, sottolineando che il viaggio di Alita è tutt’altro che finito, specialmente alla luce del finale del tutto aperto del primo lungometraggio. Dato che il film è basato su un’ampia serie di manga, c’è molto materiale in attesa di essere adattato e Rodriguez, insieme al produttore James Cameron, sembra determinato a farlo.

La visione dietro un potenziale sequel di Alita – Angelo della Battaglia

L’impegno di Rodriguez nel portare avanti Alita – Angelo della Battaglia deriva dalla sua passione per il materiale originale. Il manga, scritto da Yukito Kishiro, si estende su più volumi, molti dei quali approfondiscono il passato di Alita, la sua lotta per l’identità e le grandi battaglie che ne determinano il destino. Rodriguez e Cameron hanno già detto che il primo film ha solo scalfito la superficie di questo universo, lasciando intendere che hanno sempre immaginato più capitoli.

Riaffermando il suo interesse per un sequel, Rodriguez segnala che il team creativo è ancora intenzionato a raccontare correttamente il resto della storia di Alita. Piuttosto che affrettare un seguito, però, sembra che stiano aspettando l’occasione giusta, sia che si tratti di assicurarsi il budget, i tempi o la piattaforma adeguati. I fan possono rallegrarsi del fatto che la loro dedizione non è venuta meno nemmeno a distanza di anni dall’uscita del primo film.

Una sfida per un sequel è però stata il cambiamento del panorama dell’industria cinematografica. L’acquisizione da parte della Disney della 20th Century Fox, che aveva originariamente distribuito Alita: Battle Angel, ha complicato le prime discussioni sul sequel. Tuttavia, il successo dei film sulle piattaforme di streaming e il rinnovato interesse per gli adattamenti dei manga potrebbero offrire nuove opportunità per il ritorno di Alita, sia nelle sale che su un servizio di streaming.

Inoltre, il continuo successo di Rodriguez con altri progetti, come The Book of Boba Fett, fa sì che il suo nome rimanga in auge a Hollywood, dandogli potenzialmente più forza per far avanzare un sequel di Alita. Con creatori appassionati dietro le quinte e una fanbase impaziente, il sogno di vedere Alita – Angelo della Battaglia risorgere rimane vivo e più vicino che mai.

