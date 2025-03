Captain America: Brave New World, lo sceneggiatore risponde alle critiche negative: “Penso che vi siate sbagliati”

Deadpool e Wolverine si sono rivelati una scossa al botteghino necessaria per i Marvel Studios, e sono stati accolti molto bene anche dai fan e dalla critica. Sfortunatamente, Captain America: Brave New World non è riuscito a mantenere lo slancio.

Sebbene il film abbia recentemente superato i 400 milioni di dollari in tutto il mondo (il che non sembrava probabile), l’accoglienza della critica è stata mista-negativa e il quarto film di Captain America è attualmente al 48% su Rotten Tomatoes in base a 331 recensioni. Brave New World ha i suoi difensori, ma è probabilmente giusto dire che il film non ha risuonato con i fedeli Marvel nel modo in cui coloro che sono stati coinvolti nel realizzarlo avrebbero sperato.

Mentre parlava con The Direct al WonderCon durante il fine settimana, a uno dei sei sceneggiatori accreditati del film, Rob Edwards, è stato chiesto se fosse sorpreso dalla risposta della critica. “In un certo senso sì, in un certo senso no. Penso che siano successe cose simili… con molti progetti diversi. Per me è stato strano, perché alcuni dei miei amici critici, ho detto, ‘Penso che vi siate persi il film. Penso che vi siate sbagliati.'”

“Quando sono arrivati ​​i voti del pubblico, tutti quelli che ho visto hanno detto, ‘Non solo mi è piaciuto, ma ho portato la mia famiglia la settimana successiva’”, ha aggiunto. “L’ho visto più di una volta. È un film molto piacevole, e non so di cosa stiano parlando tutti.’ Voglio dire, è proprio quello che vuoi, al contrario dell’altra cosa.”

Al regista Julius Onah è stato chiesto delle recensioni durante un’intervista con Esquire all’inizio di quest’anno. “Tutto quello che dirò è che abbiamo lavorato molto duramente e siamo molto appassionati del film che abbiamo fatto. Abbiamo raccontato la storia in un modo che mi entusiasma molto e mi soddisfa molto. Ognuno di questi film [riceve critiche], e forse perché era così fuori dagli schemi in termini di alcune conversazioni, persone che percepiscono certe cose, certamente, ma non penso che questa sia la verità della realtà di ciò… La cosa davvero importante per me è l’esperienza che il pubblico riesce a vivere: godersi la storia.”

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre Giancarlo Esposito sarà Sidewinder. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Il film è al cinema dal 12 febbraio.